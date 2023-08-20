Тур: 4. Стадион: Геламко.
2:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолКойта Абубакари
0:2
12' ГолMathias Delorge
20' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
1:2
34' ГолОрбан Гифт
54' Желтая карточкаГодо Бруно
2:2
58' ГолТорунарига Джордан
60' Желтая карточкаБока Эрик
61' Желтая карточкаСамуаз Матисс
90'+8
Ход матча
6'
12'
0:2
20'
34'
1:2
54'
58'
2:2
60'
61'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
11
Кая
Фатих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
11 Кейперс УгоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Гент
Сент-Трейден
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
28 матчей
46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.92
1.73
Среднее время на гол
46
51
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.53
0.85
Среднее время на гол
58
106
Всего голов
48
37
Голов в среднем за матч
1.71
1.32
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
52
68
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|3 (1)
|0.75
|Орбан Гифт
|2
|0.5
|Торунарига Джордан
|1
|0.25
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.25
|Кумс Свен
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|2
|0.5
|Mathias Delorge
|1
|0.25
|Jarne Steuckers
|1
|0.25
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|2
|0
|Rein Van Helden
|2
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Mathias Delorge
|1
|0
|Harry Charsley
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
2
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
1
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
4
80%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
57%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1
Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0
Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Гент
Сент-Трейден
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гент
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Гент
|Кейперс Уго
|3
|РВДМ 47
|Бирон Микаэль
|3
|Унион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 1