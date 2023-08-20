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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Валвейк
1:2
Второй тайм: 71'
АЗ Алкмаар
0'
1:0
41' Пенальти
Крамер Михил
1:1
54' Гол
Павлидис Вангелис
58' Желтая карточка
Крамер Михил
1:2
59' Гол
Де Вит Дани
63' Желтая карточка
Поку Эрнест

Ход матча

41'
Крамер Михил
1:0
46'
 
Поку Эрнест
Ruben Van Bommel
46'
 
Лахдо Майкель
Одгор Йенс
54'
1:1
Павлидис Вангелис
(Поку Эрнест)
58'
Крамер Михил
 
59'
1:2
Де Вит Дани
62'
Нимейер Рёвен
Мин Давид
 
62'
Маргарет Рихонелл
Баккали Закария
 
63'
 
Поку Эрнест

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 173 Количество передач 261
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
АЗ Алкмаар
5.44
6.50
1.64
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
5
Лутонда
Тьерри
7
Клеонизе
Денильо
6
Yassin
Oukili
35
Фелида
Кевин
11
Баккали
Закария
29
Крамер
Михил
9
Мин
Давид
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
3
Хацидиакос
Пантелис
18
Мёллер
Вольфе
Давид
28
Гаудмейн
Кензо
16
Мейнанс
Свен
7
Одгор
Йенс
10
Де
Вит
Дани
15
Ruben
Van
Bommel
9
Павлидис
Вангелис
Валвейк
4-4-2
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
АЗ Алкмаар

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

23.5%
5.9%
70.6%
4 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

Э
3:0
Э
3:1
Э
1:3
К
0:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
6:2
Э
0:6

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

3.13
2.33

Среднее время на гол

28
38

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

2
1.71

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

45
52

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 2 (2) 1
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 2 1
Ruben Van Bommel 1 0.5
Класи Йорди 1 0.5
Лахдо Майкель 1 0.5
Де Вит Дани 1 (1) 0.5
Поку Эрнест 0 0
Сугавара Юкинари 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелида Кевин 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Дани 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5
Валвейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0
НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0
Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1

Результаты матчей

Валвейк
АЗ Алкмаар

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Валвейк
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
АЗ Алкмаар
 2:1 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Херенвен
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ПСВ
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Аякс
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Фортуна Ситтард
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Эксельсиор
 2 1 1 0 6 - 5 4
8.
Спарта Роттердам
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Гоу Эхед Иглс
 2 1 0 1 5 - 6 3
10.
Витесс
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хераклес
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Фейеноорд
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
НЕК Неймеген
 2 0 0 2 4 - 6 0
14.
ПЕК Зволле
 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Валвейк
 1:2 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Алмере Сити
 2 0 0 2 2 - 6 0
17.
Утрехт
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Волендам
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 2:1 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Твенте
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Хераклес
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Эксельсиор
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Валвейк
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Витесс
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Херенвен
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ПСВ
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
5.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
АЗ Алкмаар
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Аякс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фейеноорд
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Валвейк
 1:2 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 2 (1)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Витесс Ван Гинкел Марко 2
НЕК Неймеген Koki Ogawa 2
ПСВ Вертессен Йорбе 2
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
ПЕК Зволле Керстен Сэм 2
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    5.44
    6.50
    1.64
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