Тур: 2. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Alex Bos
1:2
Второй тайм: 71'
0'
1:0
41' ПенальтиКрамер Михил
1:1
54' ГолПавлидис Вангелис
58' Желтая карточкаКрамер Михил
1:2
59' ГолДе Вит Дани
63' Желтая карточкаПоку Эрнест
Ход матча
41'
1:0
54'
1:1
58'
59'
1:2
63'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
173 Количество передач 261
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Победа «АЗ»
-
23
Гаари
Жюрьен
35
Фелида
Кевин
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
-
22 Меир РазЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Chris Lokesa
-
15 Nouri Cheung
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ден ДаниелВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Dave Kwakman
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
АЗ Алкмаар
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
17 матчей
23.5%
5.9%
70.6%
4 победы 1 ничья 12 побед
Первый тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
3.13
2.33
Среднее время на гол
28
38
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
2
1.71
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
45
52
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|2 (2)
|1
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|2
|1
|Ruben Van Bommel
|1
|0.5
|Класи Йорди
|1
|0.5
|Лахдо Майкель
|1
|0.5
|Де Вит Дани
|1 (1)
|0.5
|Поку Эрнест
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелида Кевин
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
5
Валвейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0
НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0
Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1
Результаты матчей
Валвейк
АЗ Алкмаар
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Валвейк
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|2 (1)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|2
|НЕК Неймеген
|Koki Ogawa
|2
|ПСВ
|Вертессен Йорбе
|2
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2
|Хераклес
|Энгельс Марио
|2
|Алмере Сити
|Флоранюс Шерел
|2
|ПЕК Зволле
|Керстен Сэм
|2