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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 6722 Главный судья: Alex Bos
Валвейк
1:3
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
41' Пенальти
Крамер Михил
1:1
54' Гол
Павлидис Вангелис
58' Желтая карточка
Крамер Михил
1:2
59' Гол
Де Вит Дани
63' Желтая карточка
Поку Эрнест
76' Желтая карточка
Маргарет Рихонелл
1:3
79' Гол
Павлидис Вангелис
90'+6

Ход матча

41'
Крамер Михил
1:0
46'
 
Поку Эрнест
Ruben Van Bommel
46'
 
Лахдо Майкель
Одгор Йенс
54'
1:1
Павлидис Вангелис
(Поку Эрнест)
58'
Крамер Михил
 
59'
1:2
Де Вит Дани
61'
Нимейер Рёвен
Мин Давид
 
61'
Маргарет Рихонелл
Баккали Закария
 
63'
 
Поку Эрнест
74'
 
Михайлович Джордже
Гаудмейн Кензо
76'
Маргарет Рихонелл
 
79'
1:3
Павлидис Вангелис
(Поку Эрнест)
84'
 
Касиус Денсо
Мёллер Вольфе Давид
84'
Брума Джеффри
Гаари Жюрьен
 
85'
Chris Lokesa
Фелида Кевин
 
85'
Вруг Патрик
Yassin Oukili
 
85'
 
Dave Kwakman
Де Вит Дани

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 384 Количество передач 460
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
5
Лутонда
Тьерри
7
Клеонизе
Денильо
6
Yassin
Oukili
35
Фелида
Кевин
11
Баккали
Закария
29
Крамер
Михил
9
Мин
Давид
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
3
Хацидиакос
Пантелис
18
Мёллер
Вольфе
Давид
28
Гаудмейн
Кензо
16
Мейнанс
Свен
7
Одгор
Йенс
10
Де
Вит
Дани
15
Ruben
Van
Bommel
9
Павлидис
Вангелис
Валвейк
4-4-2
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
АЗ Алкмаар

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

23.5%
5.9%
70.6%
4 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

Э
3:0
Э
3:1
Э
1:3
К
0:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
6:2
Э
0:6

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

3.13
2.33

Среднее время на гол

28
38

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

2
1.71

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

45
52

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 2 (2) 1
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 3 1.5
Де Вит Дани 2 (1) 1
Ruben Van Bommel 1 0.5
Класи Йорди 1 0.5
Лахдо Майкель 1 0.5
Поку Эрнест 0 0
Сугавара Юкинари 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 1 0
Фелида Кевин 1 0
Маргарет Рихонелл 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Поку Эрнест 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Валвейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5
Валвейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0
НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0
Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1

Результаты матчей

Валвейк
АЗ Алкмаар

Точный счет

1:3
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Валвейк
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Твенте
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Херенвен
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ПСВ
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Аякс
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Фортуна Ситтард
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Эксельсиор
 2 1 1 0 6 - 5 4
8.
Спарта Роттердам
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Гоу Эхед Иглс
 2 1 0 1 5 - 6 3
10.
Витесс
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хераклес
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Фейеноорд
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
НЕК Неймеген
 2 0 0 2 4 - 6 0
14.
ПЕК Зволле
 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Алмере Сити
 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Валвейк
 2 0 0 2 2 - 6 0
17.
Утрехт
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Волендам
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Твенте
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Хераклес
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Эксельсиор
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
15.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Витесс
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Херенвен
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
ПСВ
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Аякс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фейеноорд
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Витесс Ван Гинкел Марко 2
НЕК Неймеген Koki Ogawa 2
ПСВ Вертессен Йорбе 2
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
ПЕК Зволле Керстен Сэм 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Валвейк: 45%, АЗ Алкмаар: 55%.
  • 95'
    Касиус Денсо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    АЗ Алкмаар начинает контратаку
  • 95'
    Касиус Денсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
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