Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

84' Мёллер Вольфе Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Крамер Михил нанес удар головой, но Мэтью Райан спокойно отбил мяч.

84' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Фелида Кевин из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Клеонизе Денильо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис забивает с правой ноги!

79' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

77' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Валвейк

76' Маргарет Рихонелл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

75' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

75' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Тактическая замена. Кензо Гудмийн уходит с поля и его заменяет Михайлович Джордже

73' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

73' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

68' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

66' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

62' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Павлидис Вангелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Крамер Михил совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Безумный фол. Крамер Михил грубо играет против соперника. Пострадал Кензо Гудмийн

58' Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Хорошую попытку сделал Мейнанс Свен . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Игрок из команды АЗ Алкмаар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Гаари Жюрьен плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

54' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис забивает с правой ноги!

54' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

53' Сугавара Юкинари навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Удар от ворот произведет Валвейк

50' Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

47' Павлидис Вангелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

47' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля