Тур: 4. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
1:3
Второй тайм: 56'
0'
12' Желтая карточкаMamadou Sangare
0:1
16' ГолГлух Оскар
1:1
45' ГолЭнтруп Максимилиан
1:2
47' ГолКонате Карим
1:3
50' ГолДедич Амар
52' Желтая карточкаЭнтруп Максимилиан
Ход матча
12'
16'
0:1
45'
47'
1:2
50'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
26
Ланг
Кристоф
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
18 Sam Schutti
-
-
21 Harald Postl
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Хартберг
Ред Булл Зальцбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.29
0.67
Среднее время на гол
315
135
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
3.67
2.71
Среднее время на гол
24
33
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.85
1.77
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
50
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|3
|0.75
|Прокоп Доминик
|1
|0.25
|Christoph Urdl
|1
|0.25
|Диаките Усман
|1
|0.25
|Ланг Кристоф
|1
|0.25
|Хайль Юрген
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Провиденс Рубен
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|3
|0.75
|Доргелес Нене
|1
|0.25
|Павлович Страхинья
|1
|0.25
|Форсон Аманква
|1
|0.25
|Глух Оскар
|1
|0.25
|Ратков Петар
|1
|0.25
|Дедич Амар
|0
|0
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Соле Умар
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Sangare
|1
|1
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Диаките Усман
|2
|0
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
|Конате Карим
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
5
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ред Булл Зальцбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3
Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2
Ардаггер - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Словацко 0:3 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3
Результаты матчей
Хартберг
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|3.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|4.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|1:3
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|10.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|11.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|10.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1:3
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|11.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|3 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|3 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|2 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Хартберг
|Mamadou Sangare
|1 1
|Аустрия Клагенфурт
|Бенателли Рико
|2
|ЛАСК
|Стойкович Филип
|2
|ЛАСК
|Хорват Саша
|2