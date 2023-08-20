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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Хартберг
1:3
Второй тайм: 56'
Ред Булл Зальцбург
0'
12' Желтая карточка
Mamadou Sangare
0:1
16' Гол
Глух Оскар
1:1
45' Гол
Энтруп Максимилиан
1:2
47' Гол
Конате Карим
1:3
50' Гол
Дедич Амар
52' Желтая карточка
Энтруп Максимилиан
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
70
Провиденс
Рубен
26
Ланг
Кристоф
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
6
Беду
Самсон
31
Павлович
Страхинья
14
Кьергаард
Мауриц
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
32
Форсон
Аманква
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
Хартберг
4-1-4-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Хартберг
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
0:3
Б
7:1
Б
3:0
Б
0:6
Б
2:2
Б
7:2
Б
0:4
Б
2:0
КА
0:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.29
0.67

Среднее время на гол

315
135

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

3.67
2.71

Среднее время на гол

24
33

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.85
1.77

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
50

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 3 0.75
Прокоп Доминик 1 0.25
Christoph Urdl 1 0.25
Диаките Усман 1 0.25
Ланг Кристоф 1 0.25
Хайль Юрген 0 0
Manuel Pfeifer 0 0
Провиденс Рубен 0 0
Компош Пауль 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 3 0.75
Доргелес Нене 1 0.25
Павлович Страхинья 1 0.25
Форсон Аманква 1 0.25
Глух Оскар 1 0.25
Ратков Петар 1 0.25
Дедич Амар 0 0
Кьергаард Мауриц 0 0
Соле Умар 0 0
Бидструп Мадс 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Sangare 1 1
Прокоп Доминик 2 0
Хайль Юрген 2 0
Диаките Усман 2 0
Кайнц Тобиас 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Christoph Urdl 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 1 0
Глух Оскар 1 0
Конате Карим 1 0

Результаты матчей

Хартберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
5
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ред Булл Зальцбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3
Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2
Ардаггер - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Словацко 0:3 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Ред Булл Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3

Результаты матчей

Хартберг
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3:1 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 6 - 0 10
3.
Рапид Вена
 2:0 4 2 1 1 7 - 2 7
4.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 3 0 6 - 4 6
5.
Вольфсбергер
 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
ЛАСК
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Хартберг
 1:3 4 1 2 1 7 - 8 5
8.
Аустрия Вена
 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
9.
Альтах
 4 1 1 2 2 - 7 4
10.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
11.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3:1 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Штурм Грац
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Вольфсбергер
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рапид Вена
 2:0 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 2 0 1 1 3 - 5 1
10.
Хартберг
 1:3 2 0 1 1 3 - 5 1
11.
Аустрия Вена
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Аустрия Лустенау
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ред Булл Зальцбург
 3:1 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Рапид Вена
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Хартберг
 1:3 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Аустрия Вена
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Вольфсбергер
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Альтах
 2 0 1 1 1 - 5 1
11.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 3 (1)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 3 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Хартберг Mamadou Sangare 1 1
Аустрия Клагенфурт Бенателли Рико 2
ЛАСК Стойкович Филип 2
ЛАСК Хорват Саша 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Ред Булл Зальцбург
5.54
4.97
1.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хартберг 1:3 Ред Булл Зальцбург онлайн

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