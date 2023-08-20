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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Бетис
0:0
Первый тайм: 12'
Атлетико М
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 119
Бетис 5% (6)
X 21.8% (26)
Атлетико М 73.1% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Атлетико М
3.91
3.53
2.52
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
6
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
24
Руибаль
Айтор
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
9
Иглесиас
Борха
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
3
Аспиликуэта
Сесар
21
Карраско
Янник
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
11
Лемар
Тома
7
Гризманн
Антуан
9
Депай
Мемфис
Бетис
4-2-3-1
Атлетико М
5-3-2

История личных встреч

Бетис
Атлетико М

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
114.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед

28 матчей

10.7%
17.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

3.6%
60.7%
35.7%
1 победа 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
4 победы 8 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
5:1
П
0:1
ТМК
3:0
П
0:2
П
5:0
П
1:0
КК
1:1
КК
2:0
П
2:4
П
2:2
П
0:2
П
0:2
П
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

0.85
0.4

Среднее время на гол

106
225

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.87
1.69

Среднее время на гол

48
53

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.39
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 1 0.5
Виллиан Жозе 1 0.5
Сабали Юссуф 0 0
Энрике Луис IX 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 1 0.5
Депай Мемфис 1 0.5
Льоренте Маркос 1 0.5
Карраско Янник 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Луис Фелипе 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспиликуэта Сесар 1 0
Мората Альваро 1 0
Эрмосо Марио 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1
Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2
Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1

Результаты матчей

Бетис
Атлетико М

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бетис
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Бетис
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Кадис
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Сельта
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бетис
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гранада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бетис
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико М
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 3 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1 1
Хетафе Митрович Стефан 2
Жирона Гассанига Пауло 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    12'
    Иско пытался прорваться к штрафной площади соперника, но проиграл силовую борьбу и упал. Публика на трибунах требует назначения штрафного удара, но свистка не следует.
  • Судья
    11'
    Карраско на левом фланге на чужой половине поля вёл борьбу за мяч и был уверен, что заработал для себя аут, но судья потребовал отдать мяч футболисту "Бетиса". Бельгиец недоумевает.
  • Офсайд
    10'
    Заброс к правому краю вратарской площади следовал в направлении Иглесиаса, но нападающий хозяев поля сыграл невнимательно, так что у него зафиксировано положение "вне игры".
  • Угловой
    9'
    Угловой на правом фланге заработали "пепинерос". От флажка последовала подача в гущу футболистов в штрафной площади, но никому из севильцев не удалось нанести акцентированный удар.
  • Судья
    8'
    Эрмосо в середине поля руками откровенно задержал соперника, который мог его убежать, но судья пока что проявляет либерализм, решив не наказывать защитника "Атлетико" жёлтой карточкой.
  • 7'
    Букмекеры видят фаворитом встречи "Атлетико", но всё же не особо уверены в итоговой победе гостей, оценивая вероятность данного события в 45%.
  • 6'
    Первое подобие контратаки мы увидели от мадридцев, но с правого фланга диагональный заброс в штрафную площадку был безадресным - мяч спокойно забрал в свои руки Силва.
  • 5'
    Напугались "матрасники" первым острым моментам у своих ворот, решив всем составом сейчас работать строго на сдерживание наступательных действий "Бетиса".
  • Судья
    4'
    Перес на левом фланге атаки заработал угловой для "Бетиса", но арбитру что-то почудилось, так что он назначил удар от ворот. Публика на трибунах и команда Мануэля Пеллегрини, разумеется, возмущены.
  • Опасный момент
    3'
    Без какого-либо сумбура начинается эта встреча. В медленном темпе футболисты двигаются на первых минутах. Хозяева решили внезапно взорваться и провели быструю атаку правым краем, откуда пошёл заброс на левый край штрафной площади на Абнера, который мощно пробил в дальний нижний угол, но немного не попал.
  • 2'
    "Бетис" в своих традиционных бело-зелёных цветах, в то время как "Атлетико" вышел на игру в непривычной тёмно-синей синей форме с белыми вставками.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бетис 0:0 Атлетико М

Исход игры
Бетис
4.9% (6)
Ничья
21.3% (26)
Атлетико М
73.8% (90)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
73.04% (84)
Нет
26.96% (31)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
44.3% (54)
0:1 Атлетико М
17.2% (21)
1:1 Ничья
14.8% (18)
2:2 Ничья
5.7% (7)
0:2 Атлетико М
5.7% (7)
1:0 Бетис
1.6% (2)
2:1 Бетис
1.6% (2)
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Атлетико М
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