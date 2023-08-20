Первый тайм

12' Иско пытался прорваться к штрафной площади соперника, но проиграл силовую борьбу и упал. Публика на трибунах требует назначения штрафного удара, но свистка не следует.

11' Карраско на левом фланге на чужой половине поля вёл борьбу за мяч и был уверен, что заработал для себя аут, но судья потребовал отдать мяч футболисту "Бетиса". Бельгиец недоумевает.

10' Заброс к правому краю вратарской площади следовал в направлении Иглесиаса, но нападающий хозяев поля сыграл невнимательно, так что у него зафиксировано положение "вне игры".

9' Угловой на правом фланге заработали "пепинерос". От флажка последовала подача в гущу футболистов в штрафной площади, но никому из севильцев не удалось нанести акцентированный удар.

8' Эрмосо в середине поля руками откровенно задержал соперника, который мог его убежать, но судья пока что проявляет либерализм, решив не наказывать защитника "Атлетико" жёлтой карточкой.

7' Букмекеры видят фаворитом встречи "Атлетико", но всё же не особо уверены в итоговой победе гостей, оценивая вероятность данного события в 45%.