Тур: 2. Стадион: Бенито Вильямарин.
Позже
История личных встреч
Бетис
Атлетико М
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
114.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед
28 матчей
10.7%
17.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
3.6%
60.7%
35.7%
1 победа 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
4 победы 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
0.85
0.4
Среднее время на гол
106
225
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.87
1.69
Среднее время на гол
48
53
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.39
1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|1
|1
|Виллиан Жозе
|1
|1
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Энрике Луис IX
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|1
|1
|Депай Мемфис
|1
|1
|Льоренте Маркос
|1
|1
|Карраско Янник
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1
Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2
Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1
Результаты матчей
Бетис
Атлетико М
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бетис
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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|Бетис
|Перес Айосе
|1
|Осасуна
|Гарсия Рубен
|1
|Атлетико М
|Мората Альваро
|1
|Осасуна
|Гомес Мойсес
|1
|Атлетико М
|Депай Мемфис
|1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
|Барселона
|Хави Эрнандес
|1
|Кадис
|Эскаланте Гонсало
|1
|Севилья
|Баде Луак
|1
Прогнозы на матч Бетис - Атлетико М
Исход игры
Бетис
10.2% (5)
Ничья
10.2% (5)
Атлетико М
79.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
68.75% (33)
Нет
31.25% (15)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
49% (24)
0:1 Атлетико М
16.3% (8)
0:2 Атлетико М
10.2% (5)
1:1 Ничья
10.2% (5)
1:0 Бетис
4.1% (2)
2:1 Бетис
4.1% (2)
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