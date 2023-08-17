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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Бетис
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 49
Бетис 10.2% (5)
X 10.2% (5)
Атлетико М 79.6% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Атлетико М
3.91
3.53
2.52
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бетис
Атлетико М

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
114.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед

28 матчей

10.7%
17.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

3.6%
60.7%
35.7%
1 победа 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
4 победы 8 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
5:1
П
0:1
ТМК
3:0
П
0:2
П
5:0
П
1:0
КК
1:1
КК
2:0
П
2:4
П
2:2
П
0:2
П
0:2
П
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

0.85
0.4

Среднее время на гол

106
225

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.87
1.69

Среднее время на гол

48
53

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.39
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 1 1
Виллиан Жозе 1 1
Сабали Юссуф 0 0
Энрике Луис IX 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 1 1
Депай Мемфис 1 1
Льоренте Маркос 1 1
Карраско Янник 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Луис Фелипе 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспиликуэта Сесар 1 0
Мората Альваро 1 0
Эрмосо Марио 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1
Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2
Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1

Результаты матчей

Бетис
Атлетико М

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бетис
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гранада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кадис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Атлетико М Мората Альваро 1
Осасуна Гомес Мойсес 1
Атлетико М Депай Мемфис 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Барселона Хави Эрнандес 1
Кадис Эскаланте Гонсало 1
Севилья Баде Луак 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Бетис 10.2% (5)
    X 10.2% (5)
    Атлетико М 79.6% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Атлетико М
    3.91
    3.53
    2.52
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бетис - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис - Атлетико М

    Исход игры
    Бетис
    10.2% (5)
    Ничья
    10.2% (5)
    Атлетико М
    79.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (33)
    Нет
    31.25% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    49% (24)
    0:1 Атлетико М
    16.3% (8)
    0:2 Атлетико М
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    1:0 Бетис
    4.1% (2)
    2:1 Бетис
    4.1% (2)
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    Бетис
    Атлетико М
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