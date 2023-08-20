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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Аустрия Вена
0:0
Второй тайм: 56'
Вольфсбергер
0'
47' Желтая карточка
Писингер Симон

Ход матча

46'
Хускович Муарем
Фитц Доминик
 
47'
 
Писингер Симон
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Вольфсбергер
2.35
3.95
4.10
Все Коэффициенты
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
3
Галвао
Лукас
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Гуэнуш
Хаким
30
Фишер
Манфред
23
Браунёдер
Маттиас
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
77
Джукич
Александар
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
4
Кеннеди
Скотт
17
Верачниг
Николас
3
Шерцер
Йонатан
11
Балло
Тьерно
44
Омич
Эрвин
19
Алтунашвили
Сандро
9
Циммерманн
Бернхард
20
Augustine
Boakye
Аустрия Вена
3-4-2-1
Вольфсбергер
5-3-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Вольфсбергер

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

82.4%
17.6%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

42 матча

47.6%
19%
33.4%
20 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
54.8%
23.8%
9 побед 23 ничьи 10 побед

Второй тайм

47.6%
26.2%
26.2%
20 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.15

Среднее время на гол

68
78

Всего голов

61
56

Голов в среднем за матч

1.45
1.33

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
22
Больше 52%
Меньше 48%
20
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

61
67

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 2 0.5
Ранфтль Райнхольд 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 2 0.5
Циммерманн Бернхард 1 (1) 0.25
Augustine Boakye 1 0.25
Омич Эрвин 1 0.25
Ридер Флориан 0 0
Верачниг Николас 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грубер Андреас 2 0
Мартинс Марвин 0 1
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Балтакса Матан 1 0
Джукич Александар 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Хускович Муарем 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писингер Симон 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Балло Тьерно 1 0
Pascal Muller 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вольфсбергер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Легия 3:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2
Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3

Результаты матчей

Аустрия Вена
Вольфсбергер

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3:1 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 6 - 0 10
3.
Рапид Вена
 2:0 4 2 1 1 7 - 2 7
4.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 3 0 6 - 4 6
5.
Вольфсбергер
 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
ЛАСК
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Хартберг
 1:3 4 1 2 1 7 - 8 5
8.
Аустрия Вена
 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
9.
Альтах
 4 1 1 2 2 - 7 4
10.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
11.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3:1 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Штурм Грац
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Вольфсбергер
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рапид Вена
 2:0 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 2 0 1 1 3 - 5 1
10.
Хартберг
 1:3 2 0 1 1 3 - 5 1
11.
Аустрия Вена
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Аустрия Лустенау
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ред Булл Зальцбург
 3:1 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Рапид Вена
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Хартберг
 1:3 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Аустрия Вена
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Вольфсбергер
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Альтах
 2 0 1 1 1 - 5 1
11.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 3 (1)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 3 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Хартберг Mamadou Sangare 1 1
Аустрия Клагенфурт Бенателли Рико 2
ЛАСК Стойкович Филип 2
ЛАСК Хорват Саша 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Писингер Симон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Фитц Доминик уходит с поля. Хускович Муарем выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Вольфсбергер
2.35
3.95
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер онлайн

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