Тур: 4. Стадион: Дженерали Арена.
0:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Аустрия Вена
Вольфсбергер
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
82.4%
17.6%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
42 матча
47.6%
19%
33.4%
20 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
54.8%
23.8%
9 побед 23 ничьи 10 побед
Второй тайм
47.6%
26.2%
26.2%
20 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.15
Среднее время на гол
68
78
Всего голов
61
56
Голов в среднем за матч
1.45
1.33
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
22
Больше 52%
Меньше 48%
20
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
61
67
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|2
|0.5
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|2
|0.5
|Циммерманн Бернхард
|1 (1)
|0.25
|Augustine Boakye
|1
|0.25
|Омич Эрвин
|1
|0.25
|Ридер Флориан
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грубер Андреас
|2
|0
|Мартинс Марвин
|0
|1
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Писингер Симон
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вольфсбергер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
3
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Легия 3:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2
Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3
Результаты матчей
Аустрия Вена
Вольфсбергер
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|3.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|4.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|1:3
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|10.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|11.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|10.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1:3
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|11.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|3 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|3 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|2 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Хартберг
|Mamadou Sangare
|1 1
|Аустрия Клагенфурт
|Бенателли Рико
|2
|ЛАСК
|Стойкович Филип
|2
|ЛАСК
|Хорват Саша
|2