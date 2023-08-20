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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Жирона
1:0
Перерыв
Хетафе
0'
7' Желтая карточка
Латаса Хуан
1:0
12' Гол
Эррера Янгель
28' Желтая карточка
Майораль Борха
29' Желтая карточка
Митрович Стефан
30' Желтая карточка
Хосе Бордалас
45' Желтая карточка
Гассанига Пауло

Ход матча

7'
 
Латаса Хуан
12'
Эррера Янгель
(Савио III)
1:0
28'
 
Майораль Борха
29'
 
Митрович Стефан
30'
 
Хосе Бордалас
45'
Гассанига Пауло
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 278 Количество передач 147
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 116
Жирона 62.1% (72)
X 30.2% (35)
Хетафе 7.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Хетафе
2.69
4.90
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
17
Блинд
Дэйли
5
Давид
Лопес
3
Гутьеррес
Мигель
14
Гарсия
Алеш
8
Цыганков
Виктор
21
Эррера
Янгель
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
7
Стуани
Кристиан
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
6
Дуарте
Домингуш
23
Митрович
Стефан
4
Альварес
Гастон
20
Максимович
Неманья
2
Дьене
Даконам
21
Иглесиас
Хуан
11
Аленья
Карлес
19
Майораль
Борха
14
Латаса
Хуан
Жирона
4-1-4-1
Хетафе
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Хетафе

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:1
П
2:0
П
1:1
ТМК
3:3
П
1:1
П
1:0
ТМК
1:0
С
5:1
С
0:2
КК
4:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.29

Среднее время на гол

40
70

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

2.08
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

43
83

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 1 0.5
Эррера Янгель 1 0.5
Савио III 0 0
Цыганков Виктор 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гассанига Пауло 2 0
Стуани Кристиан 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Давид Лопес 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мата Хайме 1 1
Митрович Стефан 2 0
Лосано Энтони 1 0
Дамиан Суарес 1 0
Дьене Даконам 1 0
Майораль Борха 1 0
Порту Кристиан 1 0
Аленья Карлес 1 0
Латаса Хуан 1 0
Хосе Бордалас 1 0

Результаты матчей

Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3
Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2
Хетафе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1
Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3

Результаты матчей

Жирона
Хетафе

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Жирона
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Кадис
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Жирона
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Барселона
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Хетафе
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Кадис
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Жирона
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Хетафе
 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Барселона
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гранада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Кадис
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Жирона
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Барселона
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 3 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Атлетико М Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1 1
Хетафе Митрович Стефан 2
Мальорка Маскарель Омар 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Контроль мяча: Жирона: 64%, Хетафе: 36%.
  • 52'
    Жирона контролирует мяч.
  • 51'
    Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 51'
    Савио III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 51'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Жирона: 66%, Хетафе: 34%.
  • 50'
    Эррера Янгель из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 50'
    Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 49'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Иглесиас Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 48'
    Судье надоело, что Гассанига Пауло тянет время и он наказал его горчичником
  • 47'
    Давид Лопес из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Хетафе
    • 46'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 45'
      Дуарте Домингуш наказан за толчок Савио III
    • 45'
      Контроль мяча: Жирона: 67%, Хетафе: 33%.
    • 45'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 43'
      Давид Лопес успешно блокирует удар.
    • 43'
      Иглесиас Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
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    Прогнозы 116
    Жирона 62.1% (72)
    X 30.2% (35)
    Хетафе 7.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Хетафе
    2.69
    4.90
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Жирона 1:0 Хетафе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 1:0 Хетафе

    Исход игры
    Жирона
    62.1% (72)
    Ничья
    30.2% (35)
    Хетафе
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.86% (36)
    Меньше
    68.14% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    60.18% (68)
    Нет
    39.82% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Жирона
    36.2% (42)
    1:1 Ничья
    27.6% (32)
    2:1 Жирона
    22.4% (26)
    1:2 Хетафе
    5.2% (6)
    0:1 Хетафе
    1.7% (2)
    3:1 Жирона
    1.7% (2)
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    Жирона
    Хетафе
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