Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Савио III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Иглесиас Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Удар от ворот произведет Жирона

48' Судье надоело, что Гассанига Пауло тянет время и он наказал его горчичником

47' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Хетафе

45' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Жирона

41' Альварес Гастон из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

38' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Аленья Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Жирона

36' Дьене Даконам не смог попасть в створ ударом издали

35' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

33' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

32' Эррера Янгель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Эррера Янгель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

30' Рефери не любит споров - именно за это Хосе Бордалас сейчас получил желтую

30' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Хетафе

29' Митрович Стефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Майораль Борха совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Удар от ворот произведет Жирона

21' Аленья Карлес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Жирона

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Жирона

12' Савио III создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Стуани Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Аленья Карлес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Жирона начинает с центра поля

1' Хетафе начинает с центра поля

1' Судья начинает матч