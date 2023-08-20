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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 11784 Главный судья: Фигероа Хорхе
Жирона
3:0
Конец матча
Хетафе
0'
7' Желтая карточка
Латаса Хуан
1:0
12' Гол
Эррера Янгель
28' Желтая карточка
Майораль Борха
29' Желтая карточка
Митрович Стефан
30' Желтая карточка
Хосе Бордалас
45' Желтая карточка
Гассанига Пауло
50' Желтая карточка
Дьене Даконам
2:0
55' Гол
Стуани Кристиан
62' Желтая карточка
Мартин Иван
3:0
65' Гол
Стуани Кристиан
90' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
90'+9

Ход матча

7'
 
Латаса Хуан
12'
Эррера Янгель
(Савио III)
1:0
28'
 
Майораль Борха
29'
 
Митрович Стефан
30'
 
Хосе Бордалас
45'
Гассанига Пауло
 
50'
 
Дьене Даконам
55'
Стуани Кристиан
(Гутьеррес Мигель)
2:0
59'
 
Порту Кристиан
Митрович Стефан
59'
 
Лосано Энтони
Майораль Борха
62'
Мартин Иван
 
65'
Стуани Кристиан
3:0
66'
 
Гарсия Санти
Аленья Карлес
71'
Довбик Артём
Стуани Кристиан
 
72'
Фернандес Валери
Савио
 
84'
Торре Пабло
Мартин Иван
 
88'
 
Ривера Горка
Дамиан Суарес
90'
Бернардо Эспиноса
Мартинес Арнау
 
90'
Selvi Oya
Эррера Янгель
 
90'
 
Дуарте Домингуш

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 530 Количество передач 269
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Жирона 62.1% (72)
X 30.2% (35)
Хетафе 7.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
17
Блинд
Дэйли
5
Давид
Лопес
3
Гутьеррес
Мигель
14
Гарсия
Алеш
8
Цыганков
Виктор
21
Эррера
Янгель
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
7
Стуани
Кристиан
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
6
Дуарте
Домингуш
23
Митрович
Стефан
4
Альварес
Гастон
20
Максимович
Неманья
2
Дьене
Даконам
21
Иглесиас
Хуан
11
Аленья
Карлес
19
Майораль
Борха
14
Латаса
Хуан
Жирона
4-1-4-1
Хетафе
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Хетафе

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:1
П
2:0
П
1:1
ТМК
3:3
П
1:1
П
1:0
ТМК
1:0
С
5:1
С
0:2
КК
4:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.29

Среднее время на гол

40
70

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

2.08
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

43
83

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 1
Довбик Артём 1 0.5
Эррера Янгель 1 0.5
Савио III 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Цыганков Виктор 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гассанига Пауло 2 0
Стуани Кристиан 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Давид Лопес 1 0
Мартин Иван 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мата Хайме 1 1
Митрович Стефан 2 0
Дьене Даконам 2 0
Лосано Энтони 1 0
Дамиан Суарес 1 0
Дуарте Домингуш 1 0
Майораль Борха 1 0
Порту Кристиан 1 0
Аленья Карлес 1 0
Латаса Хуан 1 0
Хосе Бордалас 1 0

Результаты матчей

Жирона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хетафе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Жирона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хетафе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3
Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2
Хетафе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1
Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3

Результаты матчей

Жирона
Хетафе

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Жирона
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Бетис
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Кадис
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Сельта
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бетис
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гранада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бетис
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико М
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 3 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1 1
Хетафе Митрович Стефан 2
Жирона Гассанига Пауло 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Жирона: 65%, Хетафе: 35%.
  • 99'
    Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 98'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 98'
    Фернандес Валери ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Лосано Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Жирона 62.1% (72)
    X 30.2% (35)
    Хетафе 7.8% (9)
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    Где смотреть матч Жирона 3:0 Хетафе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 3:0 Хетафе

    Исход игры
    Жирона
    62.1% (72)
    Ничья
    30.2% (35)
    Хетафе
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.86% (36)
    Меньше
    68.14% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    60.18% (68)
    Нет
    39.82% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Жирона
    36.2% (42)
    1:1 Ничья
    27.6% (32)
    2:1 Жирона
    22.4% (26)
    1:2 Хетафе
    5.2% (6)
    0:1 Хетафе
    1.7% (2)
    3:1 Жирона
    1.7% (2)
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