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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
0:2
Второй тайм: 53'
Рапид Вена
0'
0:1
12' Гол
Бургшталлер Гвидо
0:2
22' Гол
Бургшталлер Гвидо
52' Желтая карточка
Simon Pirkl
1
Nicolas
Schmid
5
Митрович
Данило
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
8
Simon
Pirkl
6
Кох
Тобиас
4
Marco
Krainz
11
Хофер
Рафаэль
18
Фейертаг
Штефан
9
Ronivaldo
II
7
Носс
Конор
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
43
Кверфельд
Леопольд
55
Цветкович
Ненад
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
5
Кершбаум
Роман
28
Освальд
Мориц
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
Блау-Вайсс Линц
4-3-3
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Рапид Вена

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
К
0:4
К
1:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
38

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 1 0.25
Голлес Джулиан 1 0.25
Simon Pirkl 1 0.25
Кох Тобиас 1 (1) 0.25
Фейертаг Штефан 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 3 0.75
Кюн Николас 2 0.5
Ауэр Йонас 1 0.25
Зайдль Маттиас 1 0.25
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штраусс Фабио 2 0
Simon Pirkl 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Michael Brandner 1 0
Marco Krainz 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Митрович Данило 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауэр Йонас 2 0
Кершбаум Роман 1 0
Кюн Николас 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Кверфельд Леопольд 1 0
Зайдль Маттиас 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Блау-Вайсс Линц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
4
Блау-Вайсс Линц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5
Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0 Лиферинг - Блау-Вайсс Линц 2:2 Блау-Вайсс Линц - Адмира 3:1 Аустрия Вена-2 - Блау-Вайсс Линц 2:1 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0
ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Рапид Вена

Точный счет

3:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3:1 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 6 - 0 10
3.
Рапид Вена
 2:0 4 2 1 1 7 - 2 7
4.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 3 0 6 - 4 6
5.
Вольфсбергер
 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
ЛАСК
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Хартберг
 1:3 4 1 2 1 7 - 8 5
8.
Аустрия Вена
 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
9.
Альтах
 4 1 1 2 2 - 7 4
10.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
11.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3:1 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Штурм Грац
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Вольфсбергер
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рапид Вена
 2:0 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 2 0 1 1 3 - 5 1
10.
Хартберг
 1:3 2 0 1 1 3 - 5 1
11.
Аустрия Вена
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Аустрия Лустенау
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ред Булл Зальцбург
 3:1 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Рапид Вена
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Хартберг
 1:3 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Аустрия Вена
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Вольфсбергер
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Альтах
 2 0 1 1 1 - 5 1
11.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 3 (1)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 3 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Хартберг Mamadou Sangare 1 1
Аустрия Клагенфурт Бенателли Рико 2
ЛАСК Стойкович Филип 2
ЛАСК Хорват Саша 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Блау-Вайсс Линц
Ничья
Рапид Вена
44.00
4.15
1.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Блау-Вайсс Линц 0:2 Рапид Вена онлайн

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