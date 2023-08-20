Тур: 4. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
0:5
Конец матча
0'
0:1
12' ГолБургшталлер Гвидо
0:2
22' ГолБургшталлер Гвидо
52' Желтая карточкаSimon Pirkl
0:3
64' ГолКверфельд Леопольд
0:4
79' ГолБайич Анте
0:5
90' ПенальтиФалли Маюлу
90' Желтая карточкаХаудум Штефан
90'+3
Ход матча
12'
22'
52'
64'
79'
0:4
90'
0:5
90'
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Paul Mensah
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Баришич Зоран
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Рапид Вена
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
38
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|1
|0.25
|Голлес Джулиан
|1
|0.25
|Simon Pirkl
|1
|0.25
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.25
|Фейертаг Штефан
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0.75
|Кюн Николас
|2
|0.5
|Фалли Маюлу
|1 (1)
|0.25
|Байич Анте
|1
|0.25
|Ауэр Йонас
|1
|0.25
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.25
|Зайдль Маттиас
|1
|0.25
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Морманн Мартин
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|3
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Michael Brandner
|1
|0
|Marco Krainz
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Митрович Данило
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Кверфельд Леопольд
|1
|0
|Зайдль Маттиас
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Блау-Вайсс Линц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
4
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
75%
2
20%
76-90
Пропущено
12
2
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
50%
61-75
2
17%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5
Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0 Лиферинг - Блау-Вайсс Линц 2:2 Блау-Вайсс Линц - Адмира 3:1 Аустрия Вена-2 - Блау-Вайсс Линц 2:1 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0
ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Рапид Вена
Точный счет
0:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
13
22
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|3 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|2 (2)
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Хартберг
|Диаките Усман
|3
|Хартберг
|Mamadou Sangare
|1 1
|Аустрия Клагенфурт
|Бенателли Рико
|2