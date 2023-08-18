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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Кадис
Прогнозы 47
Барселона 100% (47)
X 0% (0)
Кадис 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Кадис
1.25
7.10
15.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Барселона
Кадис

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
77

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сан Эметерио Феде 1 1
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья Диас 1 1
Хави Эрнандес 0 1
Гави 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскаланте Гонсало 0 1
Собрино Рубен 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Хименес Фали 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3
Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1
Кадис
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1
Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1

Результаты матчей

Барселона
Кадис

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Барселона
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гранада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кадис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Атлетико М Мората Альваро 1
Осасуна Гомес Мойсес 1
Атлетико М Депай Мемфис 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Барселона Хави Эрнандес 1
Кадис Эскаланте Гонсало 1
Севилья Баде Луак 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 47
    Барселона 100% (47)
    X 0% (0)
    Кадис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Кадис
    1.25
    7.10
    15.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Барселона - Кадис

    Исход игры
    Барселона
    100% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Кадис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.55% (20)
    Меньше
    57.45% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    14.89% (7)
    Нет
    85.11% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    50% (24)
    3:0 Барселона
    22.9% (11)
    3:1 Барселона
    6.3% (3)
    1:0 Барселона
    6.3% (3)
    2:1 Барселона
    6.3% (3)
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    Кадис
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