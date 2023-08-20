Тур: 5. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Главный судья: Марциняк Шимон
1:0
Первый тайм: 40'
0'
11' Желтая карточкаЧервински Алан
14' Желтая карточкаПокорны Петер
17' Желтая карточкаШимчак Филип
1:0
37' ГолЭкспозито Эрик
Ход матча
11'
14'
17'
37'
1:0
17
Шварц
Петр
23
Блажич
Миха
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Karol Borys
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Лех
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
33 матча
27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.19
0.94
Среднее время на гол
75
95
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.59
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.39
1.09
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
64
82
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|2 (2)
|0.5
|Кончковски Мартин
|1
|0.25
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мархвиньски Филип
|2
|0.5
|Исхак Микаэль
|1
|0.25
|Блажич Миха
|1
|0.25
|Шимчак Филип
|1
|0.25
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петков Алекс
|2
|0
|Ольсен Патрик
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Покорны Петер
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|2
|1
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Вельде Кристоффер
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Шимчак Филип
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
2
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1
Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1
Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2
Лех - Радомьяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Лех
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|3
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|2 (2)
|Радомьяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|2 (1)
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|3
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|3