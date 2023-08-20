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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Шленск Вроцлав
3:1
Конец матча
Лех
0'
11' Желтая карточка
Червински Алан
14' Желтая карточка
Покорны Петер
16' Желтая карточка
Шимчак Филип
1:0
37' Гол
Экспозито Эрик
46' Желтая карточка
Кончковски Мартин
50' Желтая карточка
Жуковски Матеуш
1:1
51' Пенальти
Вельде Кристоффер
2:1
73' Гол
Экспозито Эрик
75' Желтая карточка
Дагерстол Филип
3:1
90' Гол
Patryk Szwedzik
90' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
90'+10
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
5
Петков
Алекс
4
Бейгер
Лукаш
19
Янасик
Патрик
16
Покорны
Петер
10
Науэль
Матиас
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
22
Жуковски
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
41
Мрожек
Бартош
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
44
Червински
Алан
10
Мархвиньски
Филип
30
Квеквескири
Ника
7
Соуза
Афонсу
50
Ба-Луа
Адриэль
11
Вельде
Кристоффер
17
Шимчак
Филип
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Лех
3-4-2-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Лех

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

33 матча

27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:1
К
1:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
3:3
ЭГА
2:2
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
EFR
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:3
Э
2:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
1:0
OE
0:2
OE
1:1

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.19
0.94

Среднее время на гол

75
95

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.59
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.39
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

64
82

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 4 (2) 1
Кончковски Мартин 1 0.25
Patryk Szwedzik 1 0.25
Янасик Патрик 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархвиньски Филип 2 0.5
Вельде Кристоффер 1 (1) 0.25
Исхак Микаэль 1 0.25
Блажич Миха 1 0.25
Шимчак Филип 1 0.25
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петков Алекс 2 0
Кончковски Мартин 1 0
Ольсен Патрик 1 0
Науэль Матиас 1 0
Жуковски Матеуш 1 0
Покорны Петер 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 2 1
Карлстрём Йеспер 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Беднарек Филип 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Червински Алан 1 0
Милич Антонио 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Вельде Кристоффер 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Шимчак Филип 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
2
Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лех
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
5
71%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1
Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1
Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2
Лех - Радомьяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Лех

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Радомьяк Радом
 5 3 0 2 7 - 5 9
4.
Легия
 3 2 1 0 7 - 1 7
5.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Видзев Лодзь
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
ЛКС Лодзь
 5 2 0 3 3 - 7 6
11.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Варта Познань
 5 1 2 2 8 - 8 5
13.
Сталь Мелец
 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
15.
Шленск Вроцлав
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Рух Хожув
 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Пуща Неполомице
 5 1 1 3 5 - 9 4
18.
Корона Кельце
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Видзев Лодзь
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
ЛКС Лодзь
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Пуща Неполомице
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
13.
Рух Хожув
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
8.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
Рух Хожув
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Варта Познань Шмыт Каетан 3
Видзев Лодзь Санчез Джорди 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
Рух Хожув Садлок Мацей 3
Сталь Мелец Эхманн Марко 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Янасик Патрик сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Экспозито Эрик бьет в цель!
    • 16'
      Филип Шимчак получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Шленск Вроцлав 3:1 Лех онлайн

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