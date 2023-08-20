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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Брюгге
4:1
Второй тайм: 69'
РВДМ 47
0'
1:0
14' Гол
Синкернагель Филип
1:1
16' Гол
Да Сильва Флоран
2:1
18' Гол
Сков-Ольсен Андреас
28' Желтая карточка
Sada Diallo
3:1
52' Гол
Родригеш Тьяго
4:1
63' Гол
Сков-Ольсен Андреас
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
77
Синкернагель
Филип
32
Нуса
Антонио
99
Родригеш
Тьяго
33
Дефурни
Тео
15
Sada
Diallo
4
Klaus
3
Ле
Жонкур
Флориан
77
Zakaria
El
Ouahdi
26
Abner
II
69
Да
Сильва
Флоран
5
Де
Сарт
Алексис
6
Двомо
Пьер
27
Rikelmi
7
Бирон
Микаэль
Брюгге
4-2-3-1
РВДМ 47
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 4 (1) 1
Синкернагель Филип 3 0.75
Родригеш Тьяго 3 (1) 0.75
Бушанан Тажон 1 0.25
Ванакен Ханс 0 0
Кюйпер Максим 0 0
Саббе Кириани 0 0
Нуса Антонио 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирон Микаэль 3 (1) 0.75
Да Сильва Флоран 1 0.25
Де Сарт Алексис 0 0
Мерсье Ксавье 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 1 1
Мехеле Брэндон 1 0
Яремчук Роман 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрис Жонатан 1 0
Дефурни Тео 1 0
Klaus 1 0
Abner II 1 0
Rikelmi 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
РВДМ 47
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
1
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
РВДМ 47
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

7
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1
АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0
РВДМ 47
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0
РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - СЛ 16 ФК 3:1 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 1:2

Результаты матчей

Брюгге
РВДМ 47

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брюгге
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 4:1 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Андерлехт
 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
6.
Генк
 4 2 1 1 5 - 1 7
7.
Сент-Трейден
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 3 - 2 6
9.
РВДМ 47
 1:4 4 2 0 2 4 - 9 6
10.
Эйпен
 0:0 4 1 2 1 3 - 7 5
11.
Мехелен
 4 1 1 2 5 - 3 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 3 1 2 - 4 3
13.
АХ Лёвен
 4 0 2 2 4 - 9 2
14.
Стандард
 4 0 1 3 1 - 4 1
15.
Вестерло
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Кортрейк
 0:0 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Брюгге
 4:1 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Гент
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
РВДМ 47
 1:4 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кортрейк
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Генк
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Эйпен
 0:0 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вестерло
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 4:1 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Эйпен
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
РВДМ 47
 1:4 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Кортрейк
 0:0 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 3
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Стандард Nathan Ngoy 1 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    РВДМ 47
    1.31
    8.00
    9.66
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брюгге 4:1 РВДМ 47 онлайн

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