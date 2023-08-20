Тур: 4. Стадион: Ян Брейдель.
0'
1:0
14' ГолСинкернагель Филип
1:1
16' ГолДа Сильва Флоран
2:1
18' ГолСков-Ольсен Андреас
28' Желтая карточкаSada Diallo
3:1
51' ГолРодригеш Тьяго
4:1
62' ГолСков-Ольсен Андреас
5:1
73' ГолНуса Антонио
6:1
77' ГолБушанан Тажон
7:1
90' Гол в свои воротаAbner II
90'+3
Ход матча
14'
16'
18'
28'
46'
51'
3:1
62'
72'
73'
5:1
77'
90'
7:1
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ветлесен
Уго
32
Нуса
Антонио
33
Дефурни
Тео
15
Sada
Diallo
4
Klaus
26
Abner
II
27
Rikelmi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
76 Верман РомеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
15 Sada DialloЗащитник
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 RikelmiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
8 Абе СутоПолузащитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Theo Gece
-
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|1
|Синкернагель Филип
|3
|0.75
|Родригеш Тьяго
|3 (1)
|0.75
|Бушанан Тажон
|2
|0.5
|Нуса Антонио
|1
|0.25
|Ванакен Ханс
|0
|0
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.75
|Да Сильва Флоран
|1
|0.25
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Мерсье Ксавье
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|1
|1
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Abner II
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
2
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
1
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
7
3
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
5
38%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
3
27%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1
АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Вестерло - Брюгге 0:0
РВДМ 47
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0
РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - СЛ 16 ФК 3:1 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 1:2
Результаты матчей
Брюгге
РВДМ 47
Точный счет
1:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брюгге
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
22
22
13
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|3
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|3
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 1
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1