Тур: 4. Стадион: Гульденспоренстадион.
Ход матча
4'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
89
Аудоор
Линнт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
18 Amadou KeitaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Алло ТеддиЗащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Кортрейк
Эйпен
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.28
1.17
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
77
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авенатти Фелипе
|1
|0.25
|Abdelkahar Kadri
|1
|0.25
|Бруно Массимо
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yentil van Genechten
|2
|0.5
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0.25
|Gary Magnee
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nayel Mehssatou
|2
|0
|Сильва Жоао
|1
|0
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эйпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Кортрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эйпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
0
2
Кортрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эйпен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1
Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2
Эйпен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0
Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1
Результаты матчей
Кортрейк
Эйпен
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|1:4
|4
|2
|0
|2
|4 - 9
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|16.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|4:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|1:4
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|1:4
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|3
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 1