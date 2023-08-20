Тур: 4. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
48' Желтая карточкаMartin Wasinski
53' Желтая карточкаRune Paeshuyse
54' Желтая карточкаАудоор Линнт
0:1
56' ГолGary Magnee
0:2
60' ГолAmadou Keita
62' Желтая карточкаAmadou Keita
65' Желтая карточкаМалинов Кристиян
1:2
66' ГолAbdelkahar Kadri
80' Желтая карточкаСильва Жоао
90' Желтая карточкаNayel Mehssatou
90' Желтая карточкаJan Kral
90' Красная карточкаАвенатти Фелипе
90' Желтая карточкаСлонина Габриел
1:3
90' ГолДеом Жером
90'+13
Ход матча
48'
53'
54'
56'
0:1
60'
0:2
62'
65'
66'
80'
90'
90'
90'
90'
90'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
89
Аудоор
Линнт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
18 Amadou KeitaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Алло ТеддиЗащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Кортрейк
Эйпен
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.28
1.17
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
77
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.5
|Авенатти Фелипе
|1
|0.25
|Бруно Массимо
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yentil van Genechten
|2
|0.5
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0.25
|Gary Magnee
|1
|0.25
|Деом Жером
|1
|0.25
|Amadou Keita
|1
|0.25
|Нуху Айзек
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nayel Mehssatou
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|1
|1
|Сильва Жоао
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Малинов Кристиян
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Аудоор Линнт
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Jan Kral
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Amadou Keita
|1
|0
|Rune Paeshuyse
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эйпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Кортрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эйпен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
0
2
Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эйпен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
4
50%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1
Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2
Эйпен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0
Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1
Результаты матчей
Кортрейк
Эйпен
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|3
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|3
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 1
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1