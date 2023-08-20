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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Кортрейк
1:3
Конец матча
Эйпен
0'
48' Желтая карточка
Martin Wasinski
53' Желтая карточка
Rune Paeshuyse
54' Желтая карточка
Аудоор Линнт
0:1
56' Гол
Gary Magnee
0:2
60' Гол
Amadou Keita
62' Желтая карточка
Amadou Keita
65' Желтая карточка
Малинов Кристиян
1:2
66' Гол
Abdelkahar Kadri
80' Желтая карточка
Сильва Жоао
90' Желтая карточка
Nayel Mehssatou
90' Желтая карточка
Jan Kral
90' Красная карточка
Авенатти Фелипе
90' Желтая карточка
Слонина Габриел
1:3
90' Гол
Деом Жером
90'+13
1
Tom
Vandenberghe
6
Nayel
Mehssatou
44
Сильва
Жоао
21
Martin
Wasinski
11
Dion
De
Neve
27
Сиссако
Абдулайе
10
Abdelkahar
Kadri
89
Аудоор
Линнт
7
Мбайо
Дилан
20
Авенатти
Фелипе
68
Амброз
Тьерри
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
2
Yentil
van
Genechten
6
Байе
Брандон
35
Ламбер
Борис
18
Amadou
Keita
27
Финнбогасон
Альфред
7
Нуху
Айзек
Кортрейк
4-3-3
Эйпен
5-3-2

История личных встреч

Кортрейк
Эйпен

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
К
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:3
ЛП
1:0
К
4:0
ЛП
1:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Среднее время на гол

57
73

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.28
1.17

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
77

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdelkahar Kadri 2 0.5
Авенатти Фелипе 1 0.25
Бруно Массимо 0 0
Dion De Neve 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yentil van Genechten 2 0.5
Чарльз-Кук Риган 1 0.25
Gary Magnee 1 0.25
Деом Жером 1 0.25
Amadou Keita 1 0.25
Нуху Айзек 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nayel Mehssatou 3 0
Авенатти Фелипе 1 1
Сильва Жоао 2 0
Martin Wasinski 2 0
Малинов Кристиян 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Аудоор Линнт 1 0
Lars Montegnies 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Jan Kral 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Amadou Keita 1 0
Rune Paeshuyse 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эйпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Кортрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эйпен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

0
2
Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эйпен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
4
50%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1
Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2
Эйпен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0
Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1

Результаты матчей

Кортрейк
Эйпен

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 4 3 1 0 14 - 2 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Андерлехт
 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
6.
Генк
 4 2 1 1 5 - 1 7
7.
Сент-Трейден
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Эйпен
 4 2 1 1 6 - 8 7
9.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 3 - 2 6
10.
РВДМ 47
 4 2 0 2 4 - 12 6
11.
Мехелен
 4 1 1 2 5 - 3 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 3 1 2 - 4 3
13.
АХ Лёвен
 4 0 2 2 4 - 9 2
14.
Стандард
 4 0 1 3 1 - 4 1
15.
Вестерло
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
5.
Гент
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Генк
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 7 1
14.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Кортрейк
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Вестерло
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эйпен
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
РВДМ 47
 2 1 0 1 3 - 8 3
10.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мехелен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 3
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 3
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 1
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
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    Где смотреть матч Кортрейк 1:3 Эйпен онлайн

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