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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Ланс
1:0
Перерыв
Ренн
0'
1:0
3' Гол
Мачадо Дейвер

Ход матча

3'
Мачадо Дейвер
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 253 Количество передач 290
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 118
Ланс 54.2% (64)
X 30.5% (36)
Ренн 15.3% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Ренн
2.41
4.50
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
6
Абдул-Самед
Салис
18
Диуф
Энди
3
Мачадо
Дейвер
28
Томассон
Адриен
7
Сотока
Флориан
20
Фюльжени
Анжело
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
16
Белосьян
Женуэль
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
28
Ле
Фе
Энцо
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
Ланс
3-4-3
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Ренн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:0
К
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Среднее время на гол

70
102

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.13
0.87

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

79
103

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачадо Дейвер 2 1
Сотока Флориан 1 0.5
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 2 1
Гуйри Амин 1 0.5
Докю Жереми 1 0.5
Мюинга Арно 1 0.5
Буриго Бенжамен 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томассон Адриен 0 1
Самба Брис 1 0
Сотока Флориан 1 0
Медина Факундо 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1
Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1
Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1

Результаты матчей

Ланс
Ренн

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ланс
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Брест
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
4.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Ренн
 0:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
8.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ланс
 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Страсбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
ПСЖ
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Гавр
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 0:1 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ланс
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ланс
 1:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ренн
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 3
Монпелье Адамс Акор 3
Монако Минамино Такуми 2 (2)
Ренн Салах Ибрагим 2
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Страсбург Беллегард Жан-Рикнер 2
Марсель Лоди Ренан 2
Монако Камара Мохамед 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Ланс играла лучше в этом тайме.
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Ланс: 48%, Ренн: 52%.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 49'
    Оооо... вот это был удар! Фюльжени Анжело должен был забить с этой позиции.
  • 49'
    Фюльжени Анжело оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 49'
    Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 49'
    Ассиньон Лоренс ошибается в защите.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 48'
    Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Сотока Флориан выиграл воздушное противоборство у Теате Артур.
  • 47'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 43'
      Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ланс начинает контратаку
    • 42'
      Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
    • 41'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Фюльжени Анжело из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 44%, Ренн: 56%.
    • 40'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ле Фе Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 39'
      Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Диуф Энди из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Ле Фе Энцо пострадал.
    • 38'
      Ланс начинает контратаку
    • 38'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Фюльжени Анжело возвращается на поле.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фюльжени Анжело получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 36'
      Фюльжени Анжело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 47%, Ренн: 53%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Абдул-Самед Салис из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 34'
      Сантамария Батист возвращается на поле.
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сантамария Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 33'
      Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ланс начинает контратаку
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Ле Фе Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 30'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 30'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ланс.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 53%, Ренн: 47%.
    • 30'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Белосьян Женуэль из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Ланс контролирует мяч.
    • 27'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 26'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Мачадо Дейвер выиграл воздушное противоборство у Блас Людовик.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 53%, Ренн: 47%.
    • 25'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 24'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 23'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Ренн контролирует мяч.
    • 22'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Белосьян Женуэль из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Франковски Пшемыслав.
    • 20'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Ренн: 45%.
    • 20'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 18'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 17'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Мюинга Арно из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
    • 16'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 15'
      Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 50%, Ренн: 50%.
    • 14'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Ланс контролирует мяч.
    • 13'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Абдул-Самед Салис.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 12'
      Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Ланс начинает контратаку
    • 11'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 50%, Ренн: 50%.
    • 10'
      Мачадо Дейвер выиграл воздушное противоборство у Ассиньон Лоренс.
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Фюльжени Анжело пробил со штрафного прямо в стенку
    • 8'
      Омари Вармед наказан за толчок Сотока Флориан
    • 7'
      Фюльжени Анжело создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мачадо Дейвер
    • 5'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 50%, Ренн: 50%.
    • 4'
      Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 3'
      Г О О О О Л - Мачадо Дейвер левой ногой классно пробил с лета.
    • 3'
      Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 3'
      Медина Факундо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Ассиньон Лоренс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Ассиньон Лоренс выиграл воздушное противоборство у Мачадо Дейвер.
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Ланс 54.2% (64)
    X 30.5% (36)
    Ренн 15.3% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Ренн
    2.41
    4.50
    2.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ланс 1:0 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:0 Ренн

    Исход игры
    Ланс
    53.8% (64)
    Ничья
    30.3% (36)
    Ренн
    16% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (91)
    Нет
    20.18% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    34.5% (41)
    1:1 Ничья
    24.4% (29)
    1:0 Ланс
    12.6% (15)
    1:2 Ренн
    10.1% (12)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:3 Ренн
    2.5% (3)
    2:0 Ланс
    2.5% (3)
    0:1 Ренн
    1.7% (2)
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