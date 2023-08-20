Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Ле Фе Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Фюльжени Анжело получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Фюльжени Анжело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Сантамария Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ланс

29' Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Ренн

12' Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фюльжени Анжело пробил со штрафного прямо в стенку

7' Фюльжени Анжело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Мачадо Дейвер левой ногой классно пробил с лета.

3' Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ренн начинает с центра поля