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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Ланс
1:1
Конец матча
Ренн
0'
1:0
3' Гол
Мачадо Дейвер
51' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис
1:1
53' Пенальти
Буриго Бенжамен
57' Желтая карточка
Омари Вармед
79' Желтая карточка
Гради Жонатан
90'+7

Ход матча

3'
Мачадо Дейвер
1:0
51'
Абдул-Самед Салис
 
53'
1:1
Буриго Бенжамен
57'
 
Омари Вармед
62'
 
Матич Неманья
Сантамария Батист
63'
 
Дуэ Дезире
Ле Фе Энцо
63'
 
Докю Жереми
Блас Людовик
74'
Гилавоги Морган
Томассон Адриен
 
75'
Айдара Массадио
Мачадо Дейвер
 
75'
Коста Давид
Фюльжени Анжело
 
79'
Гради Жонатан
 
81'
Спирингс Стейн
Диуф Энди
 
82'
 
Трюффер Адриен
Белосьян Женуэль
89'
 
Дуэ Гела
Буриго Бенжамен
89'
Кортес Оскар
Сотока Флориан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 478 Количество передач 502
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Ланс 53.8% (64)
X 30.3% (36)
Ренн 16% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
6
Абдул-Самед
Салис
18
Диуф
Энди
3
Мачадо
Дейвер
28
Томассон
Адриен
7
Сотока
Флориан
20
Фюльжени
Анжело
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
16
Белосьян
Женуэль
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
28
Ле
Фе
Энцо
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
Ланс
3-4-3
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Ренн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:0
К
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Среднее время на гол

70
102

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.13
0.87

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

79
103

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачадо Дейвер 2 1
Сотока Флориан 1 0.5
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 2 1
Буриго Бенжамен 1 (1) 0.5
Гуйри Амин 1 0.5
Докю Жереми 1 0.5
Мюинга Арно 1 0.5

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томассон Адриен 0 1
Самба Брис 1 0
Гради Жонатан 1 0
Сотока Флориан 1 0
Медина Факундо 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омари Вармед 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1
Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1
Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1

Результаты матчей

Ланс
Ренн

Точный счет

1:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ланс
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Брест
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
5.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Страсбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
ПСЖ
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ланс
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Гавр
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 3
Монпелье Адамс Акор 3
Монако Минамино Такуми 2 (2)
Ренн Салах Ибрагим 2
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Страсбург Беллегард Жан-Рикнер 2
Марсель Лоди Ренан 2
Монако Камара Мохамед 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 51%, Ренн: 49%.
  • 95'
    Дуэ Дезире не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Самба Брис делает важнейший сейв!
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Мюинга Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Матич Неманья пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
  • 94'
    Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Ренн начинает контратаку
    • 94'
      Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Дуэ Дезире ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 93'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Ланс играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Ланс: 48%, Ренн: 52%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 49'
      Оооо... вот это был удар! Фюльжени Анжело должен был забить с этой позиции.
    • 49'
      Фюльжени Анжело оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 49'
      Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Ассиньон Лоренс ошибается в защите.
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 48'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Сотока Флориан выиграл воздушное противоборство у Теате Артур.
    • 47'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 46'
      Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Сотока Флориан из команды Ланс в офсайде
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 46%, Ренн: 54%.
    • 44'
      Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ассиньон Лоренс
    • 44'
      Мачадо Дейвер наказан за толчок Ассиньон Лоренс
    • 43'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 43'
      Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ланс начинает контратаку
    • 42'
      Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
    • 41'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Фюльжени Анжело из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 44%, Ренн: 56%.
    • 40'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ле Фе Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 39'
      Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Диуф Энди из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Ле Фе Энцо пострадал.
    • 38'
      Ланс начинает контратаку
    • 38'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Фюльжени Анжело возвращается на поле.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фюльжени Анжело получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 36'
      Фюльжени Анжело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 47%, Ренн: 53%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Абдул-Самед Салис из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 34'
      Сантамария Батист возвращается на поле.
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сантамария Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 33'
      Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ланс начинает контратаку
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Ле Фе Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 30'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 30'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ланс.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 53%, Ренн: 47%.
    • 30'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Белосьян Женуэль из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Ланс контролирует мяч.
    • 27'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 26'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Мачадо Дейвер выиграл воздушное противоборство у Блас Людовик.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 53%, Ренн: 47%.
    • 25'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 24'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 23'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Ренн контролирует мяч.
    • 22'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Белосьян Женуэль из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Франковски Пшемыслав.
    • 20'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Ренн: 45%.
    • 20'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 18'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 17'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Мюинга Арно из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
    • 16'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 15'
      Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 50%, Ренн: 50%.
    • 14'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Ланс контролирует мяч.
    • 13'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Абдул-Самед Салис.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 12'
      Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Ланс начинает контратаку
    • 11'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 50%, Ренн: 50%.
    • 10'
      Мачадо Дейвер выиграл воздушное противоборство у Ассиньон Лоренс.
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Фюльжени Анжело пробил со штрафного прямо в стенку
    • 8'
      Омари Вармед наказан за толчок Сотока Флориан
    • 7'
      Фюльжени Анжело создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мачадо Дейвер
    • 5'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 50%, Ренн: 50%.
    • 4'
      Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 3'
      Г О О О О Л - Мачадо Дейвер левой ногой классно пробил с лета.
    • 3'
      Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 3'
      Медина Факундо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Ассиньон Лоренс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Ассиньон Лоренс выиграл воздушное противоборство у Мачадо Дейвер.
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Ланс 53.8% (64)
    X 30.3% (36)
    Ренн 16% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ланс 1:1 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:1 Ренн

    Исход игры
    Ланс
    53.8% (64)
    Ничья
    30.3% (36)
    Ренн
    16% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (91)
    Нет
    20.18% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    34.5% (41)
    1:1 Ничья
    24.4% (29)
    1:0 Ланс
    12.6% (15)
    1:2 Ренн
    10.1% (12)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:3 Ренн
    2.5% (3)
    2:0 Ланс
    2.5% (3)
    0:1 Ренн
    1.7% (2)
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