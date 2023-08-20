Тур: 2. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
1:0
3' ГолМачадо Дейвер
51' Желтая карточкаАбдул-Самед Салис
1:1
53' ПенальтиБуриго Бенжамен
57' Желтая карточкаОмари Вармед
79' Желтая карточкаГради Жонатан
90'+7
Ход матча
3'
1:0
53'
1:1
57'
63'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
11 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
478 Количество передач 502
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
23
Омари
Вармед
28
Ле
Фе
Энцо
11
Блас
Людовик
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
-
15 Кортес ОскарНападающий
- Нападающий
-
33 Fode Sylla
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреНападающий
-
10 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Ренн
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
0.88
Среднее время на гол
70
102
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.13
0.87
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
79
103
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мачадо Дейвер
|2
|1
|Сотока Флориан
|1
|0.5
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Медина Факундо
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Ибрагим
|2
|1
|Буриго Бенжамен
|1 (1)
|0.5
|Гуйри Амин
|1
|0.5
|Докю Жереми
|1
|0.5
|Мюинга Арно
|1
|0.5
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томассон Адриен
|0
|1
|Самба Брис
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Медина Факундо
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омари Вармед
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
5
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1
Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1
Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1
Результаты матчей
Ланс
Ренн
Точный счет
1:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ланс
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
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|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|3 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|3
|Монпелье
|Адамс Акор
|3
|Монако
|Минамино Такуми
|2 (2)
|Ренн
|Салах Ибрагим
|2
|Нант
|Паллуа Николя
|2
|Страсбург
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|Марсель
|Лоди Ренан
|2
|Монако
|Камара Мохамед
|2
|Лион
|Кумбеди Саэль
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 1:1 Ренн
Исход игры
Ланс
53.8% (64)
Ничья
30.3% (36)
Ренн
16% (19)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
79.82% (91)
Нет
20.18% (23)
Популярный счёт
2:1 Ланс
34.5% (41)
1:1 Ничья
24.4% (29)
1:0 Ланс
12.6% (15)
1:2 Ренн
10.1% (12)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:3 Ренн
2.5% (3)
2:0 Ланс
2.5% (3)
0:1 Ренн
1.7% (2)
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