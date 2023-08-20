Считанные минуты до завершения первой половины, тем временем летит заброс на Бен-Йеддера, оборона не пускает форварда к мячу.

Головин отыгрывает направо, Минамино, недолго думая, подает на Камара, Ньямси выбивает из опасной зоны.

Вандерсон на газоне после столкновения. Медики оказывают ему помощь.

Мотимбе по лицу досталось от Закарии, который высоко задрал ногу. Штрафной.

Прямой удар в створ ворот. Не очень опасно выглядело, так как мяч прямо в перчатки Кёна попал.

Пас на Головина, сразу вдвоем Александра накрывают, мяч сохранен и уже в штрафной, наброс на ближнюю, Селс на месте.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Минамино!!! Дубль! Мягкая и очень зрячая подача Кайо слева, Минамино отклеился от Абакара и головой пробил точно в цель!

Уверенные 2:0 хозяев уже в первом тайме, не представляю, как эта игра может перевернуться в пользу "Страсбурга".

Хотя что-то и пытаются сейчас провернуть страсбургцы, Мотимба с Фофаной в борьбе на фланге, не проходит подача.

Небольшая попытка гостей продавить в контратаке, мяч в штрафной, но защитников здесь куда больше.

Бен-Йеддер грузит в штрафную, там на мяче только Матц Селс.

Левый край "Страсбурга" в деле, прострел Делена, в центре Фофана отрабатывает.

Угловой удар. Подача в зону 11-метровой, Синго мимо мяча маханул, отбивается "Страсбург"

70 на 30 по владению мячом, а по ощущениям и того больше. Настолько "Монако" сейчас превосходит соперника.

Быстрые перепасовки почти в трети оппонента в исполнении хозяев поля. И Головин, и Фофана здесь, вынужденно фолят страсбургцы.

Быстрый выход "Монако" с водопоя, пас по левому краю на Минамино, тот простреливает, а там никого.

Редкая атака "Страсбурга" и сразу опасно! Подача Соболя на линию вратарской, Мотиба один выпрыгнул за мячом и пробил головой, чуть выше перекладины!

Воодушевился "Страсбург" после этого момента, забрал мяч себе, проникающий пас от Дукуре, неточно.

Еще один голубь погиб во время матча, да что такое-то. И опять Камара в роли уборщика.

Опасно могло быть! Но офсайд все отменил. Прошел пас в разрез на Головина, Александр догнал, обошел голкипера, у лицевой догнал мяч, не успел пробить, как Селс выбил мяч из его ног. А затем и флажок поднялся у бокового.

22' Прорыв хозяев по правой бровке. попытка доставить сферу в штрафную, защитник мешает, но угловому быть.

21' И не хотят монегаски останавливаться, мяч держат только у себя, "Страсбургу" приходится всей командой стоять на своей половине поля.

20' Неожиданно счет на табло становится в пользу одной из команд. Моментов не было, давления не было, просто один точный удар Такуми Минамино.

19' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Минамино!!! Сам Минамино перехватил мяч перед штрафной соперника, сам же продвинулся и пробил в дальний метров с 18! Счет открыт!

17' "Монако" никуда не спешит, выискивая пространство для своей атаки, перевод налево, там Гильберт мешает сопернику спокойно принять мяч.

16' Небольшой прессинг "Монако", из-под которого легко и быстро выходит "Страсбург", но одна неточная передача и удар от ворот Кёна.

14' Головин получил мяч на линии штрафной, подработал себе мяч Александр, а затем мощно пробил с правой. Выше цели.

13' Перехват монегасков в центре поля, тут же ответный отбор, слишком медлят страсбургцы.

12' Штрафной "Страсбурга", сильная подача в толпу, куда влетает Кён, хладнокровно Филипп забирает мяч.

11' Кайо слева один в один обыграл соперника, но где-то там в процессе нарушил правила. Все видел арбитр.

9' Пока ничего интересного на поле не происходит, спокойно сфера "гуляет" между игроками.

8' Демонстрируют нам фанатов гостей, которые сегодня тоже присутствуют на стадионе и поддерживают свою команду. Колоритные персонажи здесь тоже есть, вроде барабанщиков в цветах клуба, например.

7' "Страсбург" наконец забирает мяч себе, однако пока дальше середины поля пройти довольно трудно.

6' Монегаски сразу обозначают свое преимущество на поле, не тотальное пока, однако близится к этому.

5' Ого, настоящая атака поля птицами, которые еще и не выжили при этом. Камара лично унес труп одного из голубей с газона.

3' Головин с мячом. На своём левом фланге он попытался обыграть оппонентов, но только упустил сферу за пределы поля.

2' "Монако" начинает атаку, попытка справа загрузить мяч в штрафную, Деменге блокирует.