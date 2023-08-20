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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Монако
2:0
Перерыв
Страсбург
0'
1:0
20' Гол
Минамино Такуми
35' Желтая карточка
Головин Александр
2:0
36' Гол
Минамино Такуми

Ход матча

20'
Минамино Такуми
1:0
35'
Головин Александр
 
36'
Минамино Такуми
(Кайо Энрике)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 332 Количество передач 199
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 121
Монако 95.9% (116)
X 2.5% (3)
Страсбург 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Страсбург
1.83
4.20
57.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Кён
Филипп
99
Синго
Вилфред
6
Закария
Денис
88
Магасса
Сунгуту
2
Скардовелли
Вандерсон
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
12
Кайо
Энрике
18
Минамино
Такуми
10
Бен-Йеддер
Виссам
17
Головин
Александр
1
Селс
Матц
29
Дукуре
Исмаэль
22
Ньямси
Жерзино
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
19
Диарра
Хабиб
7
Деминге
Джесси
17
Беллегард
Жан-Рикнер
3
Делен
Тома
12
Мотиба
Лебо
9
Гамейро
Кевин
Монако
3-4-3
Страсбург
3-5-2

История личных встреч

Монако
Страсбург

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
4:3
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.29
1.43

Среднее время на гол

39
63

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
2

Среднее время на гол

78
45

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 2 1
Бен-Йеддер Виссам 2 1
Скардовелли Вандерсон 1 0.5
Аклиуш Манес 1 0.5
Кайо Энрике 0 0
Матазо Элио 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.5
Мотиба Лебо 1 0.5

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 1 0
Матазо Элио 1 0
Камара Мохамед 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Магасса Сунгуту 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Страсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0
Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2
Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0
Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1

Результаты матчей

Монако
Страсбург

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Монако
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брест
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
4.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Страсбург
 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
ПСЖ
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Гавр
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Нант
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Монако
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Страсбург
 0:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 2:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Страсбург
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Монако Минамино Такуми 2 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Марсель Лоди Ренан 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Лион Ляказетт Александр 1
Ланс Томассон Адриен 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Уходим на перерыв.
  • 45'
    Прямой удар в створ ворот. Не очень опасно выглядело, так как мяч прямо в перчатки Кёна попал.
  • Фол, нарушение
    45'
    Мотимбе по лицу досталось от Закарии, который высоко задрал ногу. Штрафной.
  • Дополнительное время
    45'
    6 минут добавлено. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Вандерсон на газоне после столкновения. Медики оказывают ему помощь. 
  • 44'
    Головин отыгрывает направо, Минамино, недолго думая, подает на Камара, Ньямси выбивает из опасной зоны.
  • 43'
    Считанные минуты до завершения первой половины, тем временем летит заброс на Бен-Йеддера, оборона не пускает форварда к мячу.
  • 42'
    Левый край "Страсбурга" в деле, прострел Делена, в центре Фофана отрабатывает.
  • 41'
    Бен-Йеддер грузит в штрафную, там на мяче только Матц Селс.
  • 40'
    Небольшая попытка гостей продавить в контратаке, мяч в штрафной, но защитников здесь куда больше.
  • 39'
    Вбрасывание "Монако" из-за боковой, назад летит мяч, Закария принимает сферу.
  • 38'
    Хотя что-то и пытаются сейчас провернуть страсбургцы, Мотимба с Фофаной в борьбе на фланге, не проходит подача.
  • 37'
    Уверенные 2:0 хозяев уже в первом тайме, не представляю, как эта игра может перевернуться в пользу "Страсбурга".
  • 2 гола - дубль!
    36'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Минамино!!! Дубль! Мягкая и очень зрячая подача Кайо слева, Минамино отклеился от Абакара и головой пробил точно в цель!
  • 34'
    Пас на Головина, сразу вдвоем Александра накрывают, мяч сохранен и уже в штрафной, наброс на ближнюю, Селс на месте.
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    • Офсайд
      33'
      Опасно могло быть! Но офсайд все отменил. Прошел пас в разрез на Головина, Александр догнал, обошел голкипера, у лицевой догнал мяч, не успел пробить, как Селс выбил мяч из его ног. А затем и флажок поднялся у бокового.
    • 32'
      Еще один голубь погиб во время матча, да что такое-то. И опять Камара в роли уборщика.
    • 31'
      Воодушевился "Страсбург" после этого момента, забрал мяч себе, проникающий пас от Дукуре, неточно.
    • Опасный момент
      30'
      Редкая атака "Страсбурга" и сразу опасно! Подача Соболя на линию вратарской, Мотиба один выпрыгнул за мячом и пробил головой, чуть выше перекладины!
    • 28'
      Быстрый выход "Монако" с водопоя, пас по левому краю на Минамино, тот простреливает, а там никого.
    • 27'
      Пауза на водопой. 
    • 26'
      Быстрые перепасовки почти в трети оппонента в исполнении хозяев поля. И Головин, и Фофана здесь, вынужденно фолят страсбургцы.
    • 25'
      Подача Вандерсона справа, мяч улетает на левый край, "Монако" подбирает.
    • 24'
      70 на 30 по владению мячом, а по ощущениям и того больше. Настолько "Монако" сейчас превосходит соперника.
    • Угловой
      23'
      Угловой удар. Подача в зону 11-метровой, Синго мимо мяча маханул, отбивается "Страсбург"
    • 22'
      Прорыв хозяев по правой бровке. попытка доставить сферу в штрафную, защитник мешает, но угловому быть.
    • 21'
      И не хотят монегаски останавливаться, мяч держат только у себя, "Страсбургу" приходится всей командой стоять на своей половине поля.
    • 20'
      Неожиданно счет на табло становится в пользу одной из команд. Моментов не было, давления не было, просто один точный удар Такуми Минамино.
    • Описание гола
      19'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Минамино!!! Сам Минамино перехватил мяч перед штрафной соперника, сам же продвинулся и пробил в дальний метров с 18! Счет открыт!
    • 17'
      "Монако" никуда не спешит, выискивая пространство для своей атаки, перевод налево, там Гильберт мешает сопернику спокойно принять мяч.
    • 16'
      Небольшой прессинг "Монако", из-под которого легко и быстро выходит "Страсбург", но одна неточная передача и удар от ворот Кёна.
    • 14'
      Головин получил мяч на линии штрафной, подработал себе мяч Александр, а затем мощно пробил с правой. Выше цели.
    • 13'
      Перехват монегасков в центре поля, тут же ответный отбор, слишком медлят страсбургцы.
    • 12'
      Штрафной "Страсбурга", сильная подача в толпу, куда влетает Кён, хладнокровно Филипп забирает мяч.
    • Фол, нарушение
      11'
      Кайо слева один в один обыграл соперника, но где-то там в процессе нарушил правила. Все видел арбитр.
    • 9'
      Пока ничего интересного на поле не происходит, спокойно сфера "гуляет" между игроками.
    • 8'
      Демонстрируют нам фанатов гостей, которые сегодня тоже присутствуют на стадионе и поддерживают свою команду. Колоритные персонажи здесь тоже есть, вроде барабанщиков в цветах клуба, например.
    • 7'
      "Страсбург" наконец забирает мяч себе, однако пока дальше середины поля пройти довольно трудно.
    • 6'
      Монегаски сразу обозначают свое преимущество на поле, не тотальное пока, однако близится к этому.
    • 5'
      Ого, настоящая атака поля птицами, которые еще и не выжили при этом. Камара лично унес труп одного из голубей с газона.
    • 3'
      Головин с мячом. На своём левом фланге он попытался обыграть оппонентов, но только упустил сферу за пределы поля.
    • 2'
      "Монако" начинает атаку, попытка справа загрузить мяч в штрафную, Деменге блокирует.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 2:0 Страсбург

    Исход игры
    Монако
    95.9% (116)
    Ничья
    2.5% (3)
    Страсбург
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.3% (82)
    Меньше
    28.7% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (82)
    Нет
    28.7% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    48.8% (59)
    2:0 Монако
    18.2% (22)
    3:1 Монако
    9.9% (12)
    1:0 Монако
    7.4% (9)
    3:2 Монако
    3.3% (4)
    3:0 Монако
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Страсбург
    1.7% (2)
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