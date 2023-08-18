  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Монако
 
Позже
Страсбург
Прогнозы 45
Монако 91.1% (41)
X 6.7% (3)
Страсбург 2.2% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Страсбург
1.85
4.12
4.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Монако
Страсбург

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
4:3
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.29
1.43

Среднее время на гол

39
63

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
2

Среднее время на гол

78
45

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 2 2
Скардовелли Вандерсон 1 1
Аклиуш Манес 1 1
Минамино Такуми 0 0
Матазо Элио 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 1 1
Мотиба Лебо 1 1

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Магасса Сунгуту 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Страсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0
Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2
Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм 3:0
Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1

Результаты матчей

Монако
Страсбург

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Монако
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лорьян
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мец
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Клермон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Адамс Акор 2
Брест Дель Кастильо Ромен 2
Монако Скардовелли Вандерсон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Томассон Адриен 1
Лилль Сантос Тиаго 1
Нант Паллуа Николя 1
Мец Колин Максим 1
Монпелье Жюльен Кристофер 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Страсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 33 минуты.

    Главный судья: Буке Рюдди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Монако 91.1% (41)
    X 6.7% (3)
    Страсбург 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Страсбург
    1.85
    4.12
    4.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монако - Страсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако - Страсбург

    Исход игры
    Монако
    90.9% (40)
    Ничья
    6.8% (3)
    Страсбург
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (27)
    Меньше
    35.71% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    43.2% (19)
    2:0 Монако
    22.7% (10)
    3:1 Монако
    11.4% (5)
    1:0 Монако
    6.8% (3)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Монако
    Страсбург
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     