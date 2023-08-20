  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Romain Lissorgue
Реймс
1:0
Второй тайм: 58'
Клермон
0'
1:0
17' Гол
Манетси Маршал

Ход матча

17'
Манетси Маршал
(Ричардсон Амир)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 6 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 226 Количество передач 200
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 115
Реймс 82.6% (95)
X 13.9% (16)
Клермон 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Клермон
1.92
5.60
4.16
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
19
Уилсон-Эсбранд
Джош
8
Ричардсон
Амир
21
Матусива
Азор
7
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
17
Накамура
Кейто
22
Дьяките
Умар
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
17
Пельмар
Анди
2
Зеффан
Мехди
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
10
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
11
Аллевина
Джим
Реймс
4-2-3-1
Клермон
3-4-3

История личных встреч

Реймс
Клермон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
70.6%
11.8%
3 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
1:0
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:1
К
1:3
Л2
1:3
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
4:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.78

Среднее время на гол

72
115

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.38

Среднее время на гол

73
65

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.24
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
85

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манетси Маршал 1 0.5
Ито Дзюня 1 0.5
Ричардсон Амир 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 1 0.5
Ветеска Матеуш 1 0.5
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манетси Маршал 1 0
Ричардсон Амир 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Реймс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Клермон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

0
0
Реймс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Клермон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1
Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0
Клермон
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1
Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1

Результаты матчей

Реймс
Клермон

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реймс
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Реймс
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ницца
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
ПСЖ
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лорьян
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Гавр
 1:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Клермон
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Нант
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Брест
 2:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Реймс
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Брест
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гавр
 1:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Клермон
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монпелье Адамс Акор 3
Брест Дель Кастильо Ромен 3
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Аль-Тамари Мусса 2
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Марсель Лоди Ренан 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Лион Ляказетт Александр 1
Ланс Томассон Адриен 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 58'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 57'
    Зеффан Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 57'
    Сейду Алиду из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 57'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 56'
    Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 55'
    Контроль мяча: Реймс: 56%, Клермон: 44%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 47'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 46'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Реймс 82.6% (95)
    X 13.9% (16)
    Клермон 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Клермон
    1.92
    5.60
    4.16
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реймс 1:0 Клермон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:0 Клермон

    Исход игры
    Реймс
    82.6% (95)
    Ничья
    13.9% (16)
    Клермон
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.89% (57)
    Меньше
    49.11% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    59.82% (67)
    Нет
    40.18% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    41.7% (48)
    1:0 Реймс
    27% (31)
    2:0 Реймс
    8.7% (10)
    1:1 Ничья
    8.7% (10)
    3:1 Реймс
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Клермон
    1.7% (2)
    0:1 Клермон
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реймс
    Клермон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     