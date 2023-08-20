Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Чам Мухаммед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Киэ Грежон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Гастьен Йоан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Матч возобновится спорным мячом

37' Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хорошую попытку сделал Чам Мухаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Киэ Грежон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Ричардсон Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Гоналон Максим пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

15' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

14' Фоке Томас нанес удар головой, но Mory Diaw спокойно отбил мяч.

12' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Киэ Грежон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Клермон

10' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Киэ Грежон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Накамура Кейто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Гоналон Максим из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Клермон начинает с центра поля