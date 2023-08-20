Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Ох, нехорошо это выглядит. Атангана-Эдоа Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Атангана-Эдоа Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

90' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Матч возобновлен

90' Конате Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Атангана-Эдоа Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Чам Мухаммед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Хорошую попытку сделал Андрич Комнен . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Чам Мухаммед пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

88' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

87' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

85' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Реймс

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реймс

84' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Матч возобновится спорным мячом

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Бела Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Реймс

77' Оооо... вот это был удар! Дарами Мохаммед должен был забить с этой позиции.

77' Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Mamadou Diakhon создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

68' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ричардсон Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Реймс

65' Чам Мухаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Андрич Комнен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Удар от ворот произведет Клермон

64' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

60' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Клермон

59' Накамура Кейто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Удар от ворот произведет Реймс

58' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Зеффан Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Манетси Маршал пробил со штрафного прямо в стенку

51' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Клермон

48' Удар от ворот произведет Клермон

47' Удар от ворот произведет Реймс

46' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля