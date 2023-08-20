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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Romain Lissorgue
Реймс
2:0
Конец матча
Клермон
0'
1:0
17' Гол
Манетси Маршал
2:0
84' Гол
Дарами Мохаммед
90'+10

Ход матча

17'
Манетси Маршал
(Ричардсон Амир)
1:0
61'
Де Смет Тибо
Уилсон-Эсбранд Джош
 
61'
Дарами Мохаммед
Накамура Кейто
 
61'
 
Маньен Йоанн
Гастьен Йоан
62'
 
Андрич Комнен
Киэ Грежон
72'
 
Конате Шейк
Зеффан Мехди
72'
 
Бела Жереми
Аллевина Джим
73'
Теума Тедди
Ричардсон Амир
 
73'
Mamadou Diakhon
Дьяките Умар
 
84'
Дарами Мохаммед
(Ито Дзюня)
2:0
85'
 
Бутубба Биляль
Ветеска Матеуш
86'
Атангана-Эдоа Валентин
Манетси Маршал
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 10
  • 5 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 420 Количество передач 471
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Реймс 82.6% (95)
X 13.9% (16)
Клермон 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
19
Уилсон-Эсбранд
Джош
8
Ричардсон
Амир
21
Матусива
Азор
7
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
17
Накамура
Кейто
22
Дьяките
Умар
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
17
Пельмар
Анди
2
Зеффан
Мехди
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
10
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
11
Аллевина
Джим
Реймс
4-2-3-1
Клермон
3-4-3

История личных встреч

Реймс
Клермон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
70.6%
11.8%
3 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
1:0
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:1
К
1:3
Л2
1:3
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
4:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.78

Среднее время на гол

72
115

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.38

Среднее время на гол

73
65

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.24
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
85

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ито Дзюня 1 0.5
Манетси Маршал 1 0.5
Дарами Мохаммед 1 0.5
Ричардсон Амир 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 1 0.5
Ветеска Матеуш 1 0.5
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манетси Маршал 1 0
Ричардсон Амир 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Реймс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Клермон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Реймс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Клермон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

0
0
Реймс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Клермон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1
Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0
Клермон
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1
Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1

Результаты матчей

Реймс
Клермон

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Реймс
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
ПСЖ
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Гавр
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Нант
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Аль-Тамари Мусса 2
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Марсель Лоди Ренан 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Лион Ляказетт Александр 1
Ланс Томассон Адриен 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Реймс: 46%, Клермон: 54%.
  • 99'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 99'
    Маньен Йоанн не смог попасть в створ ударом издали
  • 99'
    Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Реймс 82.6% (95)
    X 13.9% (16)
    Клермон 3.5% (4)
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    Где смотреть матч Реймс 2:0 Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 2:0 Клермон

    Исход игры
    Реймс
    82.6% (95)
    Ничья
    13.9% (16)
    Клермон
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.89% (57)
    Меньше
    49.11% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    59.82% (67)
    Нет
    40.18% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    41.7% (48)
    1:0 Реймс
    27% (31)
    2:0 Реймс
    8.7% (10)
    1:1 Ничья
    8.7% (10)
    3:1 Реймс
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Клермон
    1.7% (2)
    0:1 Клермон
    1.7% (2)
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