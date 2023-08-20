Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Бамба Дьенг выиграл воздушное противоборство у Youssouf Ndayishimiye.

47' Удар от ворот произведет Лорьян

46' Лаборд Гаэтан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

38' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ницца пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ницца

37' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Сансон Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Лорьян

31' Тюрам Кефрен не смог попасть в створ ударом издали

29' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Сансон Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Сансон Морган из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Удар от ворот произведет Ницца

21' Бамба Дьенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Лорьян

15' Бар Мельвен не смог попасть в створ ударом издали

15' Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Ницца

12' Бамба Дьенг из команды Лорьян не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' Февр Ромен из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Youssouf Ndayishimiye успешно блокирует удар.

9' Youssouf Ndayishimiye пытается реализовать момент...

8' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Лорьян

5' Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Лорьян

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Ницца начинает с центра поля