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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Лорьян
0:0
Второй тайм: 60'
Ницца
0'
52' Желтая карточка
Сансон Морган
53' Желтая карточка
Лапорт Жульен

Ход матча

52'
 
Сансон Морган
53'
Лапорт Жульен
 
58'
Ле Бри Тео
Меите Бамо
 
58'
Йонгва Дарлин
Ле Гофф Венсан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 225 Количество передач 347
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 114
Лорьян 20.2% (23)
X 51.8% (59)
Ницца 28.1% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Ницца
4.90
3.50
2.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
24
Калюлю
Гедеон
19
Абергель
Лоран
21
Понсо
Жульен
25
Ле
Гофф
Венсан
14
Февр
Ромен
11
Бамба
Дьенг
17
Макенго
Жан-Виктор
90
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
8
Росарио
Пабло
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
24
Лаборд
Гаэтан
29
Гессан
Эванн
10
Диоп
Софьян
Лорьян
3-4-3
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Лорьян
Ницца

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

27 матчей

25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.07
0.92

Среднее время на гол

84
97

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.69
0.71

Среднее время на гол

53
126

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.37
0.81

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

65
110

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 1 0.5
Моффи Теремас 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Жульен 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансон Морган 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Тюрам Кефрен 1 0

Результаты матчей

Лорьян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Лорьян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2
Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1
Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0
Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна-Спорт - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1

Результаты матчей

Лорьян
Ницца

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Реймс
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ницца
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
ПСЖ
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лорьян
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Гавр
 1:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Клермон
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Нант
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Брест
 2:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Реймс
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Брест
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гавр
 1:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Клермон
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монпелье Адамс Акор 3
Брест Дель Кастильо Ромен 3
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Аль-Тамари Мусса 2
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Марсель Лоди Ренан 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Лион Ляказетт Александр 1
Ланс Томассон Адриен 1
Весь список
  • 56'
    Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 56'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 55'
    Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ницца: 58%.
  • 55'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 54'
    Мвого Ивон делает важнейший сейв!
  • 54'
    Оооо... вот это был удар! Гессан Эванн должен был забить с этой позиции.
  • 54'
    Хорошую попытку сделал Гессан Эванн. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 54'
    Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ницца: 58%.
    • 50'
      Youssouf Ndayishimiye нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.
    • 50'
      Сансон Морган из команды Ницца подал угловой справа.
    • 50'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Сансон Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Тюрам Кефрен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Понсо Жульен из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
    • 47'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 46'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Лорьян 20.2% (23)
    X 51.8% (59)
    Ницца 28.1% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Ницца
    4.90
    3.50
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лорьян 0:0 Ницца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Ницца

    Исход игры
    Лорьян
    20.2% (23)
    Ничья
    51.8% (59)
    Ницца
    28.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (35)
    Меньше
    68.75% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.2% (55)
    1:2 Ницца
    16.7% (19)
    2:1 Лорьян
    12.3% (14)
    0:1 Ницца
    8.8% (10)
    1:0 Лорьян
    7.9% (9)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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    Ницца
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