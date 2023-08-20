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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Лорьян
1:1
Конец матча
Ницца
0'
52' Желтая карточка
Сансон Морган
53' Желтая карточка
Лапорт Жульен
0:1
64' Гол
Гессан Эванн
1:1
77' Гол
Дукуре Сирине
90'+8

Ход матча

52'
 
Сансон Морган
53'
Лапорт Жульен
 
57'
Ле Бри Тео
Меите Бамо
 
57'
Йонгва Дарлин
Ле Гофф Венсан
 
64'
0:1
Гессан Эванн
71'
Крупи Эли Джуниор
Макенго Жан-Виктор
 
72'
Дукуре Сирине
Бамба Дьенг
 
77'
Дукуре Сирине
(Крупи Эли Джуниор)
1:1
78'
 
Будауи Хишем
Сансон Морган
78'
 
Буанани Бадредин
Диоп Софьян
83'
 
Моффи Теремас
Гессан Эванн
86'
Инносент Бонке
Понсо Жульен
 
88'
 
Браими Билаль
Лаборд Гаэтан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 459 Количество передач 625
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Лорьян 20.2% (23)
X 51.8% (59)
Ницца 28.1% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
24
Калюлю
Гедеон
19
Абергель
Лоран
21
Понсо
Жульен
25
Ле
Гофф
Венсан
14
Февр
Ромен
11
Бамба
Дьенг
17
Макенго
Жан-Виктор
90
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
8
Росарио
Пабло
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
24
Лаборд
Гаэтан
29
Гессан
Эванн
10
Диоп
Софьян
Лорьян
3-4-3
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Лорьян
Ницца

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

27 матчей

25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.07
0.92

Среднее время на гол

84
97

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.69
0.71

Среднее время на гол

53
126

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.37
0.81

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

65
110

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Сирине 1 0.5
Крупи Эли Джуниор 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 1 0.5
Гессан Эванн 1 0.5
Моффи Теремас 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Жульен 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансон Морган 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Тюрам Кефрен 1 0

Результаты матчей

Лорьян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Лорьян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Лорьян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2
Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1
Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0
Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна-Спорт - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1

Результаты матчей

Лорьян
Ницца

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
ПСЖ
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Гавр
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Нант
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Аль-Тамари Мусса 2
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Марсель Лоди Ренан 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Лион Ляказетт Александр 1
Ланс Томассон Адриен 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Йонгва Дарлин из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Моффи Теремас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Лорьян: 40%, Ницца: 60%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 95'
    Крупи Эли Джуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Прогнозы 114
    Лорьян 20.2% (23)
    X 51.8% (59)
    Ницца 28.1% (32)
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    Где смотреть матч Лорьян 1:1 Ницца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Ницца

    Исход игры
    Лорьян
    20.2% (23)
    Ничья
    51.8% (59)
    Ницца
    28.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (35)
    Меньше
    68.75% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.2% (55)
    1:2 Ницца
    16.7% (19)
    2:1 Лорьян
    12.3% (14)
    0:1 Ницца
    8.8% (10)
    1:0 Лорьян
    7.9% (9)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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