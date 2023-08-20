  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Гавр
1:2
Второй тайм: 60'
Брест
0'
0:1
28' Гол
Дель Кастильо Ромен
47' Желтая карточка
Камара Махди
1:1
52' Гол
Кузяев Далер
1:2
56' Гол
Брассье Лилиан

Ход матча

28'
0:1
Дель Кастильо Ромен
(Локо Брэдли)
46'
Грандсир Самуэль
Касимир Хосуэ
 
47'
 
Камара Махди
52'
Кузяев Далер
(Сальмье Йоанн)
1:1
56'
1:2
Брассье Лилиан
(Дель Кастильо Ромен)
60'
 
Мунье Стив
Сатриано Мартин

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 195 Количество передач 180
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 114
Гавр 28.9% (33)
X 53.5% (61)
Брест 17.5% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гавр
Ничья
Брест
2.85
4.50
2.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
23
Касимир
Хосуэ
27
Опери
Кристофер
19
Н'диайе
Рассул
94
Туре
Абдулайе
14
Кузяев
Далер
45
Сумаре
Исса
10
Алиуи
Набиль
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
8
Маньетти
Уго
20
Лис-Мелу
Пьерр
10
Дель
Кастильо
Ромен
22
Ле
Дуарон
Жереми
7
Сатриано
Мартин
Гавр
5-3-2
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Гавр
Брест

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

Л2
1:1
КЛ
3:3
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
ТМС
2:2
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:2

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.11
0.72

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

81
124

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льорис Готье 1 0.5
Грандсир Самуэль 1 0.5
Сальмье Йоанн 0 0
Касимир Хосуэ 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 1.5
Лала Кенни 1 0.5
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таргаллин Уссама 1 0
Санганте Аруна 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Камара Махди 1 0
Брассье Лилиан 1 0

Результаты матчей

Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2
ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1 Гавр - Лаваль 2:1
Брест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1
Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1

Результаты матчей

Гавр
Брест

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гавр
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Реймс
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ницца
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
ПСЖ
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лорьян
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Гавр
 1:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Клермон
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Нант
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Брест
 2:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Реймс
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Брест
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гавр
 1:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Клермон
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монпелье Адамс Акор 3
Брест Дель Кастильо Ромен 3
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Аль-Тамари Мусса 2
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Марсель Лоди Ренан 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Лион Ляказетт Александр 1
Ланс Томассон Адриен 1
Весь список
  • 58'
    Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 57'
    Гавр контролирует мяч.
  • 57'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брест будет все-таки засчитан.
  • 57'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брест.
  • 56'
    Дель Кастильо Ромен сделал результативную передачу.
  • 56'
    Маньетти Уго из команды Брест подал угловой слева.
  • 56'
    ГОООООЛ - Брассье Лилиан Брест забивает ударом головой
  • 56'
    Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Гавр: 51%, Брест: 49%.
    • 49'
      Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали
    • 49'
      Брест начинает контратаку
    • 49'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Гавр контролирует мяч.
    • 48'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Гавр контролирует мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 47'
      Оооо... вот это был удар! Сумаре Исса должен был забить с этой позиции.
    • 47'
      Сумаре Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Брест контролирует мяч.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 47'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Контроль мяча: Гавр: 51%, Брест: 49%.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Rassoul Ndiaye. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Rassoul Ndiaye из команды Гавр в офсайде
    • 46'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Гавр начинает контратаку
    • 46'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Лала Кенни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Rassoul Ndiaye из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 44'
      Брест пытается что-то создать.
    • 44'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Сальмье Йоанн выиграл воздушное противоборство у Лис-Мелу Пьерр.
    • 43'
      Льорис Готье наказан за толчок Дель Кастильо Ромен
    • 43'
      Брест контролирует мяч.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Сумаре Исса из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Шардонне Брендан
    • 42'
      Брест контролирует мяч.
    • 42'
      Льорис Готье наказан за толчок Лис-Мелу Пьерр
    • 41'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Гавр контролирует мяч.
    • 41'
      Брест контролирует мяч.
    • 41'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Брест контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Гавр: 55%, Брест: 45%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Сумаре Исса из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Брассье Лилиан
    • 40'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Rassoul Ndiaye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Брест пытается что-то создать.
    • 39'
      Брест контролирует мяч.
    • 39'
      Касимир Хосуэ выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 38'
      Шанс! Касимир Хосуэ из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 38'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Сатриано Мартин из команды Брест опасно и грубо сыграл. Десма Артур пострадал.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Rassoul Ndiaye пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 36'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 36'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 36'
      Гавр контролирует мяч.
    • 36'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 35'
      Брест контролирует мяч.
    • 35'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Гавр: 51%, Брест: 49%.
    • 35'
      Брест контролирует мяч.
    • 34'
      Гавр контролирует мяч.
    • 34'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 33'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 32'
      Гавр контролирует мяч.
    • 32'
      Гавр контролирует мяч.
    • 32'
      Сатриано Мартин из команды Брест в офсайде
    • 32'
      Брест пытается что-то создать.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Сальмье Йоанн
    • 31'
      Брест контролирует мяч.
    • 31'
      Брест контролирует мяч.
    • 31'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Брест пытается что-то создать.
    • 30'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Гавр: 49%, Брест: 51%.
    • 30'
      Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 29'
      Санганте Аруна плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 28'
      Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Брест контролирует мяч.
    • 28'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Гавр контролирует мяч.
    • 28'
      Локо Брэдли сделал результативную передачу.
    • 28'
      Брест контролирует мяч.
    • 28'
      Г О О О О Л - Дель Кастильо Ромен забивает с левой ноги!
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Касимир Хосуэ из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 27'
      Гавр контролирует мяч.
    • 27'
      Брест контролирует мяч.
    • 27'
      Гавр контролирует мяч.
    • 26'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Контроль мяча: Гавр: 50%, Брест: 50%.
    • 24'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 24'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Гавр контролирует мяч.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Камара Махди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Сатриано Мартин наказан за толчок Десма Артур
    • 23'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Брест пытается что-то создать.
    • 23'
      Гавр контролирует мяч.
    • 22'
      Санганте Аруна ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Брест контролирует мяч.
    • 22'
      Брест пытается что-то создать.
    • 22'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Брест контролирует мяч.
    • 20'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Гавр: 54%, Брест: 46%.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Шардонне Брендан успешно блокирует удар.
    • 19'
      Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Брест пытается что-то создать.
    • 19'
      Гавр контролирует мяч.
    • 19'
      Брест контролирует мяч.
    • 19'
      Сумаре Исса из команды Гавр в офсайде
    • 18'
      Сумаре Исса наказан за толчок Шардонне Брендан
    • 17'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Гавр контролирует мяч.
    • 16'
      Брест контролирует мяч.
    • 16'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Контроль мяча: Гавр: 58%, Брест: 42%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 15'
      Льорис Готье нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Алиуи Набиль из команды Гавр подал угловой слева.
    • 14'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Rassoul Ndiaye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 14'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Брест контролирует мяч.
    • 13'
      Брест контролирует мяч.
    • 13'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Гавр контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Алиуи Набиль
    • 12'
      Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Брест контролирует мяч.
    • 12'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Касимир Хосуэ
    • 11'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Гавр контролирует мяч.
    • 11'
      Брест контролирует мяч.
    • 10'
      Сумаре Исса из команды Гавр в офсайде
    • 10'
      Сатриано Мартин наказан за толчок Кузяев Далер
    • 10'
      Контроль мяча: Гавр: 59%, Брест: 41%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 9'
      Брассье Лилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Брест пытается что-то создать.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Санганте Аруна из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 8'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Брест контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 7'
      Алиуи Набиль не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 7'
      Санганте Аруна выиграл воздушное противоборство у Сатриано Мартин.
    • 7'
      Брест контролирует мяч.
    • 7'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Rassoul Ndiaye из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 6'
      Брест контролирует мяч.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Сумаре Исса
    • 6'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 5'
      Гавр контролирует мяч.
    • 5'
      Брест контролирует мяч.
    • 5'
      Сумаре Исса выиграл воздушное противоборство у Маньетти Уго.
    • 5'
      Контроль мяча: Гавр: 79%, Брест: 21%.
    • 4'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест в офсайде
    • 4'
      Брест контролирует мяч.
    • 4'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Брест пытается что-то создать.
    • 4'
      Гавр контролирует мяч.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Матч остановлен
    • 3'
      Алиуи Набиль из команды Гавр в офсайде
    • 3'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Гавр контролирует мяч.
    • 2'
      Гавр контролирует мяч.
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Гавр начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Гавр 28.9% (33)
    X 53.5% (61)
    Брест 17.5% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гавр
    Ничья
    Брест
    2.85
    4.50
    2.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гавр 1:2 Брест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 1:2 Брест

    Исход игры
    Гавр
    28.9% (33)
    Ничья
    53.5% (61)
    Брест
    17.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (28)
    Меньше
    75% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.4% (54)
    1:0 Гавр
    15.8% (18)
    2:1 Гавр
    10.5% (12)
    1:2 Брест
    8.8% (10)
    0:1 Брест
    5.3% (6)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:2 Брест
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Гавр
    Брест
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     