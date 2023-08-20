Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали

49' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Брест

47' Оооо... вот это был удар! Сумаре Исса должен был забить с этой позиции.

47' Сумаре Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

47' Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хорошую попытку сделал Rassoul Ndiaye. Удар в створ, но вратарь начеку

46' Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Rassoul Ndiaye из команды Гавр в офсайде

46' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лала Кенни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Rassoul Ndiaye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Касимир Хосуэ выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.

38' Удар от ворот произведет Брест

38' Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Rassoul Ndiaye пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

36' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Санганте Аруна плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

28' Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Г О О О О Л - Дель Кастильо Ромен забивает с левой ноги!

26' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Хорошую попытку сделал Камара Махди . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

20' Жереми Ле Дуарон из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Удар от ворот произведет Брест

15' Льорис Готье нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

14' Rassoul Ndiaye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Гавр

9' Брассье Лилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Брест

7' Алиуи Набиль не смог попасть в створ ударом издали

7' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Судья сигнализирует, что Rassoul Ndiaye из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон

6' Удар от ворот произведет Гавр

4' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

3' Матч остановлен

3' Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Гавр начинает с центра поля