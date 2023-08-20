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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Гавр
1:2
Конец матча
Брест
0'
0:1
28' Гол
Дель Кастильо Ромен
47' Желтая карточка
Камара Махди
1:1
52' Гол
Кузяев Далер
1:2
56' Гол
Брассье Лилиан
89' Желтая карточка
Камблан Аксель
90'+6

Ход матча

28'
0:1
Дель Кастильо Ромен
(Локо Брэдли)
46'
Грандсир Самуэль
Касимир Хосуэ
 
47'
 
Камара Махди
52'
Кузяев Далер
(Опери Кристофер)
1:1
56'
1:2
Брассье Лилиан
(Дель Кастильо Ромен)
60'
 
Мунье Стив
Сатриано Мартин
60'
 
Мартен Жонас
Камара Махди
66'
Логбо Энди
Алиуи Набиль
 
67'
Кечта Яссин
Н'диайе Рассул
 
67'
Джуджу Антуан
Сумаре Исса
 
70'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Маньетти Уго
83'
 
Мбок Хианга
Дель Кастильо Ромен
84'
 
Камблан Аксель
Ле Дуарон Жереми
84'
Сабби Эммануэль
Туре Абдулайе
 
89'
 
Камблан Аксель

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 464 Количество передач 354
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Гавр 28.9% (33)
X 53.5% (61)
Брест 17.5% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
23
Касимир
Хосуэ
27
Опери
Кристофер
19
Н'диайе
Рассул
94
Туре
Абдулайе
14
Кузяев
Далер
45
Сумаре
Исса
10
Алиуи
Набиль
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
8
Маньетти
Уго
20
Лис-Мелу
Пьерр
10
Дель
Кастильо
Ромен
22
Ле
Дуарон
Жереми
7
Сатриано
Мартин
Гавр
5-3-2
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Гавр
Брест

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

Л2
1:1
КЛ
3:3
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
ТМС
2:2
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:2

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.11
0.72

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

81
124

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льорис Готье 1 0.5
Кузяев Далер 1 0.5
Грандсир Самуэль 1 0.5
Сальмье Йоанн 0 0
Опери Кристофер 0 0
Касимир Хосуэ 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 1.5
Лала Кенни 1 0.5
Брассье Лилиан 1 0.5
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таргаллин Уссама 1 0
Санганте Аруна 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Камара Махди 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Камблан Аксель 1 0

Результаты матчей

Гавр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Гавр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2
ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1 Гавр - Лаваль 2:1
Брест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1
Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1

Результаты матчей

Гавр
Брест

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гавр
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
ПСЖ
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Гавр
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Нант
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Аль-Тамари Мусса 2
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Марсель Лоди Ренан 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Лион Ляказетт Александр 1
Ланс Томассон Адриен 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Брест вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Гавр: 56%, Брест: 44%.
  • 96'
    Десма Артур ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Мбок Хианга создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Брест начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Гавр: 51%, Брест: 49%.
    • 49'
      Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали
    • 49'
      Брест начинает контратаку
    • 49'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Гавр контролирует мяч.
    • 48'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Гавр контролирует мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 47'
      Оооо... вот это был удар! Сумаре Исса должен был забить с этой позиции.
    • 47'
      Сумаре Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Брест контролирует мяч.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 47'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Контроль мяча: Гавр: 51%, Брест: 49%.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Rassoul Ndiaye. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Rassoul Ndiaye из команды Гавр в офсайде
    • 46'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Гавр начинает контратаку
    • 46'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Лала Кенни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Rassoul Ndiaye из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 44'
      Брест пытается что-то создать.
    • 44'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Сальмье Йоанн выиграл воздушное противоборство у Лис-Мелу Пьерр.
    • 43'
      Льорис Готье наказан за толчок Дель Кастильо Ромен
    • 43'
      Брест контролирует мяч.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Сумаре Исса из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Шардонне Брендан
    • 42'
      Брест контролирует мяч.
    • 42'
      Льорис Готье наказан за толчок Лис-Мелу Пьерр
    • 41'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Гавр контролирует мяч.
    • 41'
      Брест контролирует мяч.
    • 41'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Брест контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Гавр: 55%, Брест: 45%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Сумаре Исса из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Брассье Лилиан
    • 40'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Rassoul Ndiaye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Брест пытается что-то создать.
    • 39'
      Брест контролирует мяч.
    • 39'
      Касимир Хосуэ выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 38'
      Шанс! Касимир Хосуэ из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 38'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Сатриано Мартин из команды Брест опасно и грубо сыграл. Десма Артур пострадал.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Rassoul Ndiaye пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 36'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 36'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 36'
      Гавр контролирует мяч.
    • 36'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 35'
      Брест контролирует мяч.
    • 35'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Гавр: 51%, Брест: 49%.
    • 35'
      Брест контролирует мяч.
    • 34'
      Гавр контролирует мяч.
    • 34'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 33'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 32'
      Гавр контролирует мяч.
    • 32'
      Гавр контролирует мяч.
    • 32'
      Сатриано Мартин из команды Брест в офсайде
    • 32'
      Брест пытается что-то создать.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Сальмье Йоанн
    • 31'
      Брест контролирует мяч.
    • 31'
      Брест контролирует мяч.
    • 31'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Брест пытается что-то создать.
    • 30'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Гавр: 49%, Брест: 51%.
    • 30'
      Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 29'
      Санганте Аруна плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 28'
      Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Брест контролирует мяч.
    • 28'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Гавр контролирует мяч.
    • 28'
      Локо Брэдли сделал результативную передачу.
    • 28'
      Брест контролирует мяч.
    • 28'
      Г О О О О Л - Дель Кастильо Ромен забивает с левой ноги!
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Касимир Хосуэ из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 27'
      Гавр контролирует мяч.
    • 27'
      Брест контролирует мяч.
    • 27'
      Гавр контролирует мяч.
    • 26'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Контроль мяча: Гавр: 50%, Брест: 50%.
    • 24'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 24'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Гавр контролирует мяч.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Камара Махди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Сатриано Мартин наказан за толчок Десма Артур
    • 23'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Брест пытается что-то создать.
    • 23'
      Гавр контролирует мяч.
    • 22'
      Санганте Аруна ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Брест контролирует мяч.
    • 22'
      Брест пытается что-то создать.
    • 22'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Брест контролирует мяч.
    • 20'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Гавр: 54%, Брест: 46%.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Шардонне Брендан успешно блокирует удар.
    • 19'
      Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Брест пытается что-то создать.
    • 19'
      Гавр контролирует мяч.
    • 19'
      Брест контролирует мяч.
    • 19'
      Сумаре Исса из команды Гавр в офсайде
    • 18'
      Сумаре Исса наказан за толчок Шардонне Брендан
    • 17'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Гавр контролирует мяч.
    • 16'
      Брест контролирует мяч.
    • 16'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Контроль мяча: Гавр: 58%, Брест: 42%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 15'
      Льорис Готье нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Алиуи Набиль из команды Гавр подал угловой слева.
    • 14'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Rassoul Ndiaye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 14'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Брест контролирует мяч.
    • 13'
      Брест контролирует мяч.
    • 13'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Гавр контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Алиуи Набиль
    • 12'
      Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Брест контролирует мяч.
    • 12'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Касимир Хосуэ
    • 11'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Гавр контролирует мяч.
    • 11'
      Брест контролирует мяч.
    • 10'
      Сумаре Исса из команды Гавр в офсайде
    • 10'
      Сатриано Мартин наказан за толчок Кузяев Далер
    • 10'
      Контроль мяча: Гавр: 59%, Брест: 41%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 9'
      Брассье Лилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Брест пытается что-то создать.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Санганте Аруна из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 8'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Брест контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 7'
      Алиуи Набиль не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 7'
      Санганте Аруна выиграл воздушное противоборство у Сатриано Мартин.
    • 7'
      Брест контролирует мяч.
    • 7'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Rassoul Ndiaye из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 6'
      Брест контролирует мяч.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Сумаре Исса
    • 6'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 5'
      Гавр контролирует мяч.
    • 5'
      Брест контролирует мяч.
    • 5'
      Сумаре Исса выиграл воздушное противоборство у Маньетти Уго.
    • 5'
      Контроль мяча: Гавр: 79%, Брест: 21%.
    • 4'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест в офсайде
    • 4'
      Брест контролирует мяч.
    • 4'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Брест пытается что-то создать.
    • 4'
      Гавр контролирует мяч.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Матч остановлен
    • 3'
      Алиуи Набиль из команды Гавр в офсайде
    • 3'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Гавр контролирует мяч.
    • 2'
      Гавр контролирует мяч.
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Гавр начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Гавр 28.9% (33)
    X 53.5% (61)
    Брест 17.5% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гавр 1:2 Брест онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 1:2 Брест

    Исход игры
    Гавр
    28.9% (33)
    Ничья
    53.5% (61)
    Брест
    17.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (28)
    Меньше
    75% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.4% (54)
    1:0 Гавр
    15.8% (18)
    2:1 Гавр
    10.5% (12)
    1:2 Брест
    8.8% (10)
    0:1 Брест
    5.3% (6)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:2 Брест
    1.8% (2)
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