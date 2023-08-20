Тур: 5. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
1:0
Второй тайм: 84'
0'
11' Желтая карточкаСлиш Бартош
1:0
26' ГолБаку Макана
38' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
45' Желтая карточкаРибейру Юри
56' Желтая карточкаКвецень Бартош
59' Желтая карточкаТакач Далибор
74' Вторая желтая карточкаЕнджейчик Артур
75' Желтая карточкаKosta Runjaic
Ход матча
11'
26'
1:0
38'
45'
56'
59'
74'
75'
32
Баку
Макана
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
20
Мучи
Эрнест
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Легия
Корона Кельце
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
27 матчей
70.4%
14.8%
14.8%
19 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
59.3%
33.3%
7.4%
16 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
2.36
2.08
Среднее время на гол
38
43
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.31
0.64
Среднее время на гол
68
140
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.85
1.33
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
48
67
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|4
|1
|Жозуэ Филипе
|2
|0.5
|Гуаль Марк
|1
|0.25
|Баку Макана
|1
|0.25
|Вшолек Павел
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|2 (1)
|0.5
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Ноно Давид
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Jacek Podgorski
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Корона Кельце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Легия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0
Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0
Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0
Результаты матчей
Легия
Корона Кельце
Точный счет
3:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Легия
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|18.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|3
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|2 (2)
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|3
|Легия
|Енджейчик Артур
|3