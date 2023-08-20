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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 20648 Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Легия
1:0
Конец матча
Корона Кельце
0'
11' Желтая карточка
Слиш Бартош
1:0
26' Гол
Баку Макана
38' Желтая карточка
Енджейчик Артур
45' Желтая карточка
Рибейру Юри
55' Желтая карточка
Квецень Бартош
59' Желтая карточка
Такач Далибор
74' Вторая желтая карточка
Енджейчик Артур
75' Желтая карточка
Kosta Runjaic
90' Желтая карточка
Ноно Давид
90'+8
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
32
Баку
Макана
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
39
Росолек
Мацей
7
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
55
Дзеконски
Ксавье
28
Годиньо
Маркус
90
Петров
Кирилл
2
Затор
Доминик
5
Бричаг
Марьюс
18
Хофмейстер
Йоав
10
Дякону
Роналдо
8
Такач
Далибор
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
9
Шикавка
Евгений
Легия
3-4-3
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Легия
Корона Кельце

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

27 матчей

70.4%
14.8%
14.8%
19 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

59.3%
33.3%
7.4%
16 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Э
3:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:2
Э
1:1
ЭГА
0:1
Э
0:0
Э
2:4
Э
1:3
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:5
Э
3:2
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:4
Э
0:1
Э
5:2
OE
2:0

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

2.36
2.08

Среднее время на гол

38
43

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.31
0.64

Среднее время на гол

68
140

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.85
1.33

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 4 1
Жозуэ Филипе 2 0.5
Гуаль Марк 1 0.25
Баку Макана 1 0.25
Вшолек Павел 0 0
Росолек Мацей 0 0
Слиш Бартош 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 2 (1) 0.5

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 1
Жозуэ Филипе 1 0
Рибейру Юри 1 0
Слиш Бартош 1 0
Росолек Мацей 1 0
Челхака Юрген 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноно Давид 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Такач Далибор 2 0
Петров Кирилл 1 0
Квецень Бартош 1 0
Milos Trojak 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Jacek Podgorski 1 0
Затор Доминик 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Легия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0
Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0
Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0

Результаты матчей

Легия
Корона Кельце

Точный счет

3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Легия
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Радомьяк Радом
 5 3 0 2 7 - 5 9
5.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Видзев Лодзь
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
ЛКС Лодзь
 5 2 0 3 3 - 7 6
11.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Варта Познань
 5 1 2 2 8 - 8 5
13.
Сталь Мелец
 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
15.
Шленск Вроцлав
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Рух Хожув
 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Пуща Неполомице
 5 1 1 3 5 - 9 4
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Видзев Лодзь
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
ЛКС Лодзь
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Пуща Неполомице
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
13.
Рух Хожув
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
8.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
Рух Хожув
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Корона Кельце
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Варта Познань Шмыт Каетан 3
Видзев Лодзь Санчез Джорди 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Лех Муравски Радослав 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
Рух Хожув Садлок Мацей 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Квецень Бартош получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Рибейру Юри получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Г О О О О Л - Баку Макана бьет в цель!
    • 11'
      Слиш Бартош получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Легия 1:0 Корона Кельце онлайн

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