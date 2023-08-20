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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Лилль
1:0
Второй тайм: 66'
Нант
0'
33' Желтая карточка
Паллуа Николя
48' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
1:0
66' Гол
Дэвид Джонатан

Ход матча

33'
 
Паллуа Николя
48'
 
Кастеллетто Жан-Шарль
64'
 
Мутуссами Самуэль
Молле Флоран
65'
 
Аппюа Стредер
Коко Маркус
66'
Дэвид Джонатан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 303 Количество передач 152
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 117
Лилль 88.9% (104)
X 10.3% (12)
Нант 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Нант
1.81
5.00
7.74
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
16
Дескамп
Реми
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
11
Коко
Маркус
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
Лилль
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Нант

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

25 матчей

72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
3:0
К
1:0
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:1
К
2:1
Л1
0:2
Л1
2:0

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.55

Среднее время на гол

52
58

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.55
0.43

Среднее время на гол

165
210

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.2
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

75
97

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаките Бафоде 1 0.5
Гомес Анхель 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 1 (1) 0.5

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Тиаго 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Коко Маркус 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нант
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2
Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1
Нант
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1
Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2

Результаты матчей

Лилль
Нант

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лилль
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Лилль
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
ПСЖ
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Нант
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лилль
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лорьян
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нант
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Нант
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Гавр
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лилль
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Клермон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монпелье Адамс Акор 3
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Аль-Тамари Мусса 2
Марсель Оливейра Витор 2
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Марсель Лоди Ренан 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Лион Ляказетт Александр 1
Ланс Томассон Адриен 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Г О О О О Л - Дэвид Джонатан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 66'
    Кабелла Реми нанес удар головой, но Реми Декамп спокойно отбил мяч.
  • 66'
    Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 65'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 65'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 65'
    Контроль мяча: Лилль: 70%, Нант: 30%.
  • 65'
    Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Аппюа Стредер
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    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Лилль 88.9% (104)
    X 10.3% (12)
    Нант 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Нант
    1.81
    5.00
    7.74
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль 1:0 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:0 Нант

    Исход игры
    Лилль
    88.9% (104)
    Ничья
    10.3% (12)
    Нант
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (45)
    Меньше
    60.53% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    48.25% (55)
    Нет
    51.75% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    32.5% (38)
    1:0 Лилль
    26.5% (31)
    2:0 Лилль
    22.2% (26)
    1:1 Ничья
    9.4% (11)
    3:1 Лилль
    3.4% (4)
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