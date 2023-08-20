Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л - Уна Адам забивает с левой ноги!

94' Кавалейру Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

94' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Маркус Аленсар пробил со штрафного прямо в стенку

91' Оооо... вот это был удар! Бамба Абдул-Кадер должен был забить с этой позиции.

91' Хорошую попытку сделал Бамба Абдул-Кадер . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Уна Адам пробил со штрафного прямо в стенку

88' После проверки VAR рефери поменял решение - Лилль не будет бить пенальти!

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лилль

85' Сантос Тиаго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

84' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Нант отменен из-за положения "вне игры".

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нант

82' Хорошую попытку сделал Мохамед Мостафа . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Мохамед Мостафа бьет со штрафного в створ, но Лукас Шевалье держит все под контролем

81' Матч возобновлен

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

78' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Рибейро Александро удален с поля!

78' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Бамба Абдул-Кадер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Мутуссами Самуэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

74' Мерлин Квентин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Удар от ворот произведет Нант

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Хорошую попытку сделал Кабелла Реми . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Сантос Тиаго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

68' Дуглас Гомес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

66' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

66' Кабелла Реми нанес удар головой, но Реми Декамп спокойно отбил мяч.

66' Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Лилль

63' Жегрова Эдон пробует нанести удар издали, но Реми Декамп держит все под контролем

63' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Нант

59' Рибейро Александро не смог попасть в створ ударом издали

58' Хорошую попытку сделал Саймон Мозес . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Удар от ворот произведет Нант

54' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

54' Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кастеллетто Жан-Шарль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.