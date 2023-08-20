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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Лилль
2:0
Конец матча
Нант
0'
32' Желтая карточка
Паллуа Николя
47' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
1:0
66' Гол
Дэвид Джонатан
78' Красная карточка
Рибейро Александро
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Аппюа Стредер
2:0
90' Гол
Уна Адам
90'+9

Ход матча

32'
 
Паллуа Николя
47'
 
Кастеллетто Жан-Шарль
64'
 
Мутуссами Самуэль
Молле Флоран
65'
 
Аппюа Стредер
Коко Маркус
66'
Дэвид Джонатан
1:0
70'
Уна Адам
Харальдссон Хакон-Арнар
 
71'
Кавалейру Иван
Жегрова Эдон
 
72'
 
Маркус Аленсар
Дуглас Гомес
72'
 
Бамба Абдул-Кадер
Саймон Мозес
78'
Рибейро Александро
 
81'
Йоро Лени
Кабелла Реми
 
83'
 
Аппюа Стредер
90'
Балеба Карлос
Гомес Анхель
 
90'
Языджи Юсуф
Дэвид Джонатан
 
90'
Уна Адам
(Кавалейру Иван)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 303 Количество передач 152
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Лилль 88.9% (104)
X 10.3% (12)
Нант 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
16
Дескамп
Реми
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
11
Коко
Маркус
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
Лилль
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Нант

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

25 матчей

72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
3:0
К
1:0
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:1
К
2:1
Л1
0:2
Л1
2:0

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.55

Среднее время на гол

52
58

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.55
0.43

Среднее время на гол

165
210

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.2
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

75
97

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уна Адам 1 0.5
Дэвид Джонатан 1 0.5
Диаките Бафоде 1 0.5
Кавалейру Иван 0 0
Гомес Анхель 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 1 (1) 0.5

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 0 1
Сантос Тиаго 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Коко Маркус 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нант
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2
Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1
Нант
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1
Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2

Результаты матчей

Лилль
Нант

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лилль
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Монпелье
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Тулуза
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Реймс
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ницца
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
ПСЖ
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Лорьян
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Гавр
 1:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Мец
 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
15.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Клермон
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Нант
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Брест
 2:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Реймс
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Брест
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тулуза
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гавр
 1:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ланс
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Клермон
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мец
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монпелье Адамс Акор 3
Брест Дель Кастильо Ромен 3
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Аль-Тамари Мусса 2
Весь список

Топ нарушителей
Нант Паллуа Николя 2
Марсель Лоди Ренан 2
Лион Кумбеди Саэль 2
Лион Ляказетт Александр 1
Ланс Томассон Адриен 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Лилль заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Лилль: 64%, Нант: 36%.
  • 98'
    Уна Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 98'
    Оооо... вот это был удар! Аппюа Стредер должен был забить с этой позиции.
  • 98'
    Аппюа Стредер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Кавалейру Иван нанес удар головой, но Реми Декамп спокойно отбил мяч.
    • 96'
      Языджи Юсуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 96'
      Хорошую попытку сделал Уна Адам. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 95'
      Уна Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 95'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 95'
      Языджи Юсуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Нант контролирует мяч.
    • 95'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
    • 95'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лилль.
    • 94'
      Кавалейру Иван сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Лилль 88.9% (104)
    X 10.3% (12)
    Нант 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 2:0 Нант

    Исход игры
    Лилль
    88.9% (104)
    Ничья
    10.3% (12)
    Нант
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (45)
    Меньше
    60.53% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    48.25% (55)
    Нет
    51.75% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    32.5% (38)
    1:0 Лилль
    26.5% (31)
    2:0 Лилль
    22.2% (26)
    1:1 Ничья
    9.4% (11)
    3:1 Лилль
    3.4% (4)
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