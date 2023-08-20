Тур: 2. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
32' Желтая карточкаПаллуа Николя
47' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
1:0
66' ГолДэвид Джонатан
78' Красная карточкаРибейро Александро
83' Undefined phrase: football_event_Аппюа Стредер
2:0
90' ГолУна Адам
90'+9
Ход матча
32'
66'
1:0
83'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
303 Количество передач 152
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
16
Дескамп
Реми
11
Коко
Маркус
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
11 Уна АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
63 Мишель ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Нант
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
25 матчей
72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.55
Среднее время на гол
52
58
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.55
0.43
Среднее время на гол
165
210
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.2
0.92
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
75
97
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уна Адам
|1
|0.5
|Дэвид Джонатан
|1
|0.5
|Диаките Бафоде
|1
|0.5
|Кавалейру Иван
|0
|0
|Гомес Анхель
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|1 (1)
|0.5
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|0
|1
|Сантос Тиаго
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паллуа Николя
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нант
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2
Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1
Нант
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1
Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2
Результаты матчей
Лилль
Нант
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лилль
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
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- — Вылет в Лигу 2
|Монпелье
|Адамс Акор
|3
|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|3
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|Ренн
|Салах Ибрагим
|2
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|2
|Нант
|Паллуа Николя
|2
|Марсель
|Лоди Ренан
|2
|Лион
|Кумбеди Саэль
|2
|Лион
|Ляказетт Александр
|1
|Ланс
|Томассон Адриен
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 2:0 Нант
Исход игры
Лилль
88.9% (104)
Ничья
10.3% (12)
Нант
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.47% (45)
Меньше
60.53% (69)
Обе команды забьют
Да
48.25% (55)
Нет
51.75% (59)
Популярный счёт
2:1 Лилль
32.5% (38)
1:0 Лилль
26.5% (31)
2:0 Лилль
22.2% (26)
1:1 Ничья
9.4% (11)
3:1 Лилль
3.4% (4)
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