Тур: 4. Стадион: Вион.
0:1
Второй тайм: 56'
Ход матча
23'
0:1
31'
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
11
Jakub
Svec
78
Пинту
Алекс
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
-
25 Наги РихардЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
-
11 Jakub SvecПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
10 Калу НсумохНападающий
-
-
23 Patrik Dulay
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Злате Моравце
ДАК
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
27 матчей
22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.85
1.21
Среднее время на гол
48
74
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.11
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
60
81
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наги Рихард
|1
|0.25
|Дуга Денис
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.5
|Качер Мирослав
|1
|0.25
|Андзуана Иоан
|1
|0.25
|Ammar Ramadan
|1
|0.25
|Труса Матей
|1
|0.25
|Zoran Zahradnik
|1
|0.25
|Герц Кристиан
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чонка Матуш
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Мошко Матей
|1
|0
|Бренкус Адам
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Труса Матей
|1
|0
|Mark Csinger
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Злате Моравце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
5
Злате Моравце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0
Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5 Михаловце - Злате Моравце 0:0
ДАК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0
ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0
Результаты матчей
Злате Моравце
ДАК
Точный счет
1:1
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|4.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|12.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|11.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Жилина
|Henry Addo
|3 (1)
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|3
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|3
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Жилина
|Илько Патрик
|2 (2)
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|3
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|3
|Железярне Подбрезова
|Байо Махмуду
|3
|Спартак Трнава
|Желькович Адриан
|1 1
|Кошице
|Голиков Александр
|2