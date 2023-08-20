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  4. Суперлига 2023-2024

Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Злате Моравце
0:1
Второй тайм: 56'
ДАК
0'
0:1
23' Гол
Качер Мирослав
31' Желтая карточка
Чонка Матуш

Ход матча

23'
0:1
Качер Мирослав
(Ammar Ramadan)
31'
Чонка Матуш
 
Лучшие коэффициенты
Злате Моравце
Ничья
ДАК
4.50
5.30
1.69
Все Коэффициенты
1
Matej
Slavik
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
6
Гоно
Мирослав
14
Дуга
Денис
11
Jakub
Svec
16
Мондек
Кароль
7
Черепаки
Роман
8
Уэйр
Джеймс
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
44
Рисванис
Спирос
21
Mark
Csinger
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
10
Ammar
Ramadan
46
Труса
Матей
24
Герц
Кристиан
80
Гаврич
Желько
Злате Моравце
4-3-3
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Злате Моравце
ДАК

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

27 матчей

22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:2
С
3:0
С
2:0
С
4:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
1:2
С
3:1
С
3:3
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.85
1.21

Среднее время на гол

48
74

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.11

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

60
81

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наги Рихард 1 0.25
Дуга Денис 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.5
Качер Мирослав 1 0.25
Андзуана Иоан 1 0.25
Ammar Ramadan 1 0.25
Труса Матей 1 0.25
Zoran Zahradnik 1 0.25
Герц Кристиан 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чонка Матуш 1 0
Майдан Владимир 1 0
Мошко Матей 1 0
Бренкус Адам 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 1 0
Крстович Никола 1 0
Пинту Алекс 1 0
Труса Матей 1 0
Mark Csinger 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Злате Моравце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5
Злате Моравце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0
Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5 Михаловце - Злате Моравце 0:0
ДАК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0
ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0

Результаты матчей

Злате Моравце
ДАК

Точный счет

1:1
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 3 0 1 11 - 5 9
2.
Железярне Подбрезова
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Тренчин
 4 3 0 1 10 - 7 9
4.
ДАК
 1:0 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Дукла Банска-Бистрица
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Спартак Трнава
 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Ружомберок
 4 1 1 2 5 - 9 4
9.
Скалица
 4 1 0 3 5 - 6 3
10.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
11.
Кошице
 3 0 1 2 2 - 8 1
12.
Злате Моравце
 0:1 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Жилина
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Железярне Подбрезова
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ДАК
 1:0 1 1 0 0 5 - 2 3
6.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Злате Моравце
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Кошице
 2 0 1 1 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Тренчин
 2 1 0 1 4 - 6 3
7.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
9.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Злате Моравце
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
12.
Ружомберок
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Жилина Henry Addo 3 (1)
Ружомберок Домонкос Кристоф 3
Тренчин Rahim Ibrahim 3
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Жилина Илько Патрик 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Бариш Дамьян 3
Жилина Стойчевски Андрей 3
Железярне Подбрезова Байо Махмуду 3
Спартак Трнава Желькович Адриан 1 1
Кошице Голиков Александр 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Чонка Матуш получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Аммар Рамадан сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Качер Мирослав бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Злате Моравце
Ничья
ДАК
4.50
5.30
1.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Злате Моравце 0:1 ДАК онлайн

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