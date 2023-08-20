Тур: 4. Стадион: Вион.
0:2
Конец матча
0'
0:1
23' ГолКачер Мирослав
32' Желтая карточкаЧонка Матуш
68' Желтая карточкаМошко Матей
70' Желтая карточкаМондек Кароль
90' Желтая карточкаНаги Рихард
90' Желтая карточкаНиархос Иоаннис
0:2
90' ГолВеселовски Доминик
90'+6
Ход матча
23'
0:1
32'
68'
70'
90'
90'
90'
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
11
Jakub
Svec
78
Пинту
Алекс
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
-
25 Наги РихардЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
-
11 Jakub SvecПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
10 Калу НсумохНападающий
-
-
23 Patrik Dulay
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Злате Моравце
ДАК
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
27 матчей
22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.85
1.21
Среднее время на гол
48
74
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.11
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
60
81
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наги Рихард
|1
|0.25
|Дуга Денис
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.5
|Качер Мирослав
|1
|0.25
|Андзуана Иоан
|1
|0.25
|Ammar Ramadan
|1
|0.25
|Труса Матей
|1
|0.25
|Веселовски Доминик
|1
|0.25
|Zoran Zahradnik
|1
|0.25
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мошко Матей
|2
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Наги Рихард
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Бренкус Адам
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Труса Матей
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Mark Csinger
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Злате Моравце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
5
Злате Моравце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0
Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5 Михаловце - Злате Моравце 0:0
ДАК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0
ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0
Результаты матчей
Злате Моравце
ДАК
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Жилина
|Henry Addo
|3 (1)
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|3
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|3
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Жилина
|Илько Патрик
|2 (2)
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|3
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|3
|Железярне Подбрезова
|Байо Махмуду
|3
|Спартак Трнава
|Желькович Адриан
|1 1
|Кошице
|Голиков Александр
|2