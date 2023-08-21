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Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Краковия
1:1
Конец матча
Пяст
0'
36' Желтая карточка
Феликс Хорхе
1:0
44' Гол
Кялльман Беньямин
49' Желтая карточка
Атанасов Яни
49' Желтая карточка
Катранис Александрос
58' Желтая карточка
Томашевич Гжегож
58' Желтая карточка
Patryk Makuch
64' Желтая карточка
Aleksandar Vukovic
72' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
90' Желтая карточка
Югас Якуб
1:1
90' Пенальти
Дзичек Патрик
90'+10
13
Sebastian
Madejski
5
Гицэ
Вирджил
24
Югас
Якуб
22
Хосконен
Артту
2
Рыпэ
Корнел
4
Ярошински
Павел
18
Takuto
Oshima
6
Атанасов
Яни
7
Patryk
Makuch
10
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
19
Michael
Ameyaw
16
Дзичек
Патрик
6
Храпек
Михал
20
Томашевич
Гжегож
44
Serhij
Krykun
7
Феликс
Хорхе
Краковия
3-4-1-2
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Пяст

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.9%
42.9%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

33 матча

36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

39.4%
39.4%
21.2%
13 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:4
Э
2:0
Э
1:0
ЭГА
1:1
Э
1:0
Э
2:0
ЭГА
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
ЭГБ
0:1
Э
2:2
Э
5:1
ЭГА
1:1
Э
2:2
Э
1:2
ЭГБ
0:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:5
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:1
Э
3:2
OE
1:0
КЛ
1:1
КЛ
1:2
OE
2:0

Голы

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.29

Среднее время на гол

57
69

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.65
1.31

Среднее время на гол

54
68

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.61
1.3

Тотал матчей

2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 2 0.5
Patryk Makuch 2 0.5
Ракочи Михал 1 0.25
Ярошински Павел 1 0.25
Takuto Oshima 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 3 (3) 0.6

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patryk Makuch 2 0
Takuto Oshima 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Атанасов Яни 1 0
Karol Knap 1 0
Kacper Smiglewski 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томашевич Гжегож 2 0
Катранис Александрос 2 0
Дзичек Патрик 2 0
Мосур Ариэль 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Храпек Михал 1 0
Червински Якуб 1 0
Феликс Хорхе 1 0

Результаты матчей

Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пяст
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
1
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0
Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1
Пяст
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2
Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь Легница - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1

Результаты матчей

Краковия
Пяст

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Краковия
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Радомьяк Радом
 5 3 0 2 7 - 5 9
5.
Краковия
 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Видзев Лодзь
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
ЛКС Лодзь
 5 2 0 3 3 - 7 6
11.
Пяст
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Варта Познань
 5 1 2 2 8 - 8 5
13.
Сталь Мелец
 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
15.
Шленск Вроцлав
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Рух Хожув
 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Пуща Неполомице
 5 1 1 3 5 - 9 4
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Видзев Лодзь
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
ЛКС Лодзь
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Пуща Неполомице
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
13.
Рух Хожув
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
8.
Пяст
 3 0 3 0 1 - 1 3
9.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
Рух Хожув
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Корона Кельце
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Пяст Дзичек Патрик 3
Варта Познань Шмыт Каетан 3
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Лех Муравски Радослав 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
Рух Хожув Садлок Мацей 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Patryk Makuch сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Кялльман Беньямин бьет в цель!
    • 36'
      Феликс Хорхе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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