Тур: 5. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Рачковски Павел
0'
36' Желтая карточкаФеликс Хорхе
1:0
44' ГолКялльман Беньямин
49' Желтая карточкаАтанасов Яни
49' Желтая карточкаКатранис Александрос
58' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
58' Желтая карточкаPatryk Makuch
64' Желтая карточкаAleksandar Vukovic
72' Желтая карточкаРыпэ Корнел
90' Желтая карточкаЮгас Якуб
1:1
90' ПенальтиДзичек Патрик
90'+10
Ход матча
36'
44'
49'
58'
58'
72'
90'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
24
Югас
Якуб
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
20 Karol Knap
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Краковия
Пяст
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.9%
42.9%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед
33 матча
36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
39.4%
39.4%
21.2%
13 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.29
Среднее время на гол
57
69
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.65
1.31
Среднее время на гол
54
68
Всего голов
53
43
Голов в среднем за матч
1.61
1.3
Тотал матчей
2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|2
|0.5
|Patryk Makuch
|2
|0.5
|Ракочи Михал
|1
|0.25
|Ярошински Павел
|1
|0.25
|Takuto Oshima
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.6
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patryk Makuch
|2
|0
|Takuto Oshima
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Атанасов Яни
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
|Kacper Smiglewski
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|Катранис Александрос
|2
|0
|Дзичек Патрик
|2
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Храпек Михал
|1
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пяст
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
1
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0
Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1
Пяст
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2
Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь Легница - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1
Результаты матчей
Краковия
Пяст
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Краковия
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Пяст
|Дзичек Патрик
|3
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|3
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|3