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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 8366
Эльвeрсберг
0:5
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
11' Гол
Клаус Феликс
0:2
15' Гол
Де Вейс Йорди
16' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
23' Желтая карточка
Якобсен Торе
0:3
42' Гол
Вермейж Винсент
53' Желтая карточка
Клаус Феликс
0:4
71' Пенальти
Цолис Христос
0:5
79' Гол
Цолис Христос
90' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Клаус Феликс
(Аппелькамп Синта)
15'
0:2
Де Вейс Йорди
(Аппелькамп Синта)
16'
 
Де Вейс Йорди
23'
Якобсен Торе
 
42'
0:3
Вермейж Винсент
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
46'
Боямба Джозеф
Manuel Feil
 
46'
Luca Pascal Schnellbacher
Фагир Вахид
 
53'
 
Клаус Феликс
57'
 
Сиберт Джамиль
Хоффманн Андре
68'
 
Цолис Христос
Клаус Феликс
68'
 
Ястржембски Деннис
Ийоха Эммануэль
68'
Luca Duerholtz
Якобсен Торе
 
69'
Якель Фредерик
Конрад Кевин
 
71'
0:4
Цолис Христос
72'
 
Гинчек Даниэль
Вермейж Винсент
73'
 
Обердорф Тим
Де Вейс Йорди
78'
Зикер Арне
Paul Stock
 
79'
0:5
Цолис Христос
(Ястржембски Деннис)
90'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 495 Количество передач 510
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
20
Nicolas
Kristof
19
Lukas
Pinckert
23
Сикингер
Карло
4
Конрад
Кевин
33
Maurice
Neubauer
31
Якобсен
Торе
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
29
Фагир
Вахид
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
6
Yannik
Engelhardt
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
19
Ийоха
Эммануэль
9
Вермейж
Винсент
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Фортуна
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикингер Карло 1 0.25
Фагир Вахид 1 0.25
Коррейя Марсель 1 0.25
Manuel Feil 1 0.25
Semih Sahin 1 0.25
Paul Stock 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вейс Йорди 2 0.5
Цолис Христос 2 (1) 0.5
Гинчек Даниэль 1 0.25
Клаус Феликс 1 0.25
Вермейж Винсент 1 0.25
Аппелькамп Синта 0 0
Циммерман Маттиас 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 2 0
Semih Sahin 2 0
Manuel Feil 1 0
Сикингер Карло 1 0
Jannik Rochelt 1 0
Paul Stock 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаус Феликс 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Takashi Uchino 1 0
Николя Гавори 1 0
Де Вейс Йорди 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Эльвeрсберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
1
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
17%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2
Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 3:2 Ферль - Эльвeрсберг 1:2
Фортуна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0
Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Фортуна

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 5 7
4.
Магдебург
 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Фортуна
 4 2 1 1 7 - 2 7
7.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Ганновер 96
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Герта
 4 1 0 3 5 - 5 3
16.
Шальке 04
 4 1 0 3 6 - 8 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
7.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Айнтрахт Бр
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Магдебург
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Ганза Россбах Дамиан 3
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Берендт Бриан 1 1
Весь список
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