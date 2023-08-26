Тур: 4. Стадион: Ursapharm-Arena. Зрители: 8366
0:5
Конец матча
0'
0:1
11' ГолКлаус Феликс
0:2
15' ГолДе Вейс Йорди
16' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
23' Желтая карточкаЯкобсен Торе
0:3
42' ГолВермейж Винсент
53' Желтая карточкаКлаус Феликс
0:4
71' ПенальтиЦолис Христос
0:5
79' ГолЦолис Христос
90' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
90'+6
Ход матча
11'
0:1
15'
16'
23'
42'
53'
71'
0:4
78'
79'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 8
-
8 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
495 Количество передач 510
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
31
Якобсен
Торе
21
Paul
Stock
29
Фагир
Вахид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Фагир ВахидНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
35 Антонич НикоЗащитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикингер Карло
|1
|0.25
|Фагир Вахид
|1
|0.25
|Коррейя Марсель
|1
|0.25
|Manuel Feil
|1
|0.25
|Semih Sahin
|1
|0.25
|Paul Stock
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вейс Йорди
|2
|0.5
|Цолис Христос
|2 (1)
|0.5
|Гинчек Даниэль
|1
|0.25
|Клаус Феликс
|1
|0.25
|Вермейж Винсент
|1
|0.25
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|2
|0
|Semih Sahin
|2
|0
|Manuel Feil
|1
|0
|Сикингер Карло
|1
|0
|Jannik Rochelt
|1
|0
|Paul Stock
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Takashi Uchino
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Де Вейс Йорди
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Эльвeрсберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
1
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
17%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2
Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 3:2 Ферль - Эльвeрсберг 1:2
Фортуна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0
Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Фортуна
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Берендт Бриан
|1 1