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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 49000
Ганновер 96
0:1
Конец матча
Гамбург
0'
13' Желтая карточка
Мухайм Миро
26' Желтая карточка
Мефферт Йонас
43' Желтая карточка
Enzo Leopold
53' Красная карточка
Рамос Гильерме
0:1
70' Гол
Джатта Бейкери
74' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
83' Желтая карточка
Джатта Бейкери
90'+7

Ход матча

13'
 
Мухайм Миро
26'
 
Мефферт Йонас
43'
Enzo Leopold
 
53'
 
Рамос Гильерме
60'
 
Амброзиус Стефан
Жан-Люк Домпе
70'
0:1
Джатта Бейкери
(Рейс Людовит)
71'
Эрнст Себастьян
Enzo Leopold
 
74'
 
Хаджикадунич Деннис
76'
Нильсен Ховард
Кунце Фабиан
 
81'
 
Озтунали Левин
Кёнигсдёрффер Рансфорд
83'
 
Джатта Бейкери
90'
 
Немет Ондраш
Глацель Роберт

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 421 Количество передач 335
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
9
Nicolo
Tresoldi
36
Тойхерт
Седрик
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
18
Джатта
Бейкери
27
Жан-Люк
Домпе
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
Ганновер 96
3-4-3
Гамбург
4-2-2-2

История личных встреч

Ганновер 96
Гамбург

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

27 матчей

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
6:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
3:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:1
Б
5:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

26
10

Голов в среднем за матч

2
0.71

Среднее время на гол

45
126

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.23

Среднее время на гол

54
73

Всего голов

49
26

Голов в среднем за матч

1.81
0.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

49
93

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 4 (4) 1
Нойман Фил 1 0.25
Nicolo Tresoldi 1 0.25
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 4 1
Бенеш Ласло 4 (2) 1
Джатта Бейкери 2 0.5
Жан-Люк Домпе 1 0.25
Рейс Людовит 0 0
Ферай Иммануэль 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 2 0
Дем Янник 1 0
Кён Деррик 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Гильерме 1 1
Мефферт Йонас 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Хайер Моритц 1 0
Мухайм Миро 1 0
Джатта Бейкери 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гамбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ганновер 96
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гамбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8
Ганновер 96
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гамбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2
Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1
Гамбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3
Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2

Результаты матчей

Ганновер 96
Гамбург

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 3 1 0 11 - 5 10
2.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Магдебург
 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Фортуна
 4 2 1 1 7 - 2 7
7.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Ганновер 96
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Герта
 4 1 0 3 5 - 5 3
16.
Шальке 04
 4 1 0 3 6 - 8 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
7.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Айнтрахт Бр
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Магдебург
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Ганза Россбах Дамиан 3
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Берендт Бриан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Enzo Leopold получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Мефферт Йонас получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Мухайм Миро получил желтую карточку от судьи
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