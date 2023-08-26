Тур: 4. Стадион: Heinz von Heiden-Arena. Зрители: 49000
0:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаМухайм Миро
26' Желтая карточкаМефферт Йонас
43' Желтая карточкаEnzo Leopold
53' Красная карточкаРамос Гильерме
0:1
70' ГолДжатта Бейкери
74' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
83' Желтая карточкаДжатта Бейкери
90'+7
Ход матча
13'
26'
43'
53'
70'
0:1
83'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
421 Количество передач 335
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кён ДеррикПолузащитник
-
11 Шауб ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Ганновер 96
Гамбург
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
27 матчей
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
10
Голов в среднем за матч
2
0.71
Среднее время на гол
45
126
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.23
Среднее время на гол
54
73
Всего голов
49
26
Голов в среднем за матч
1.81
0.96
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
49
93
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|4 (4)
|1
|Нойман Фил
|1
|0.25
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.25
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|4
|1
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|1
|Джатта Бейкери
|2
|0.5
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.25
|Рейс Людовит
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойман Фил
|2
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Гильерме
|1
|1
|Мефферт Йонас
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Джатта Бейкери
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гамбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ганновер 96
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гамбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
8
Ганновер 96
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гамбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2
Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1
Гамбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3
Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2
Результаты матчей
Ганновер 96
Гамбург
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Берендт Бриан
|1 1