Тур: 4. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 35291
5:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаДитц Максимилиан
1:0
23' ГолТабакович Харис
2:0
31' ГолMarten Winkler
38' Желтая карточкаДардаи Палко
3:0
46' ГолДардаи Палко
55' Желтая карточкаАлександр Цорнигер
55' Вторая желтая карточкаАлександр Цорнигер
4:0
66' ГолПревляк Смаил
5:0
77' ГолТабакович Харис
90'+4
Ход матча
23'
1:0
31'
2:0
38'
46'
3:0
66'
77'
5:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
7 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
423 Количество передач 507
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Резе ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Bence Dardai
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Герта
Гройтер Фюрт
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|2
|0.5
|Превляк Смаил
|1
|0.25
|Дардаи Палко
|1
|0.25
|Marten Winkler
|1
|0.25
|Кристенсен Густав
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3
|0.75
|Лемперте Тим
|1
|0.25
|Зиб Арминдо
|1
|0.25
|Михальски Дамян
|1
|0.25
|Грин Джулиан
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Дардаи Палко
|1
|0
|Marten Winkler
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Дитц Максимилиан
|2
|0
|Юнг Гидеон
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Герта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Герта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0
Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0
Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0
Результаты матчей
Герта
Гройтер Фюрт
Точный счет
0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Герта
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
13
13
13
13
13
13
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Берендт Бриан
|1 1