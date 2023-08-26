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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 35291
Герта
5:0
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
2' Желтая карточка
Дитц Максимилиан
1:0
23' Гол
Табакович Харис
2:0
31' Гол
Marten Winkler
38' Желтая карточка
Дардаи Палко
3:0
46' Гол
Дардаи Палко
55' Желтая карточка
Александр Цорнигер
55' Вторая желтая карточка
Александр Цорнигер
4:0
66' Гол
Превляк Смаил
5:0
77' Гол
Табакович Харис
90'+4

Ход матча

2'
 
Дитц Максимилиан
23'
Табакович Харис
1:0
31'
Marten Winkler
2:0
34'
 
Хаддади Уссама
Дитц Максимилиан
34'
 
Петков Лукас
Србени Деннис
38'
Дардаи Палко
 
46'
 
Консбрух Джомейн
Аста Симон
46'
Дардаи Палко
(Табакович Харис)
3:0
55'
 
Александр Цорнигер
55'
 
Александр Цорнигер
64'
Превляк Смаил
Дардаи Палко
 
64'
Клеменс Паскаль
Marten Winkler
 
64'
Кристенсен Густав
Дуджак Джереми
 
65'
 
Зиб Арминдо
Лемперте Тим
66'
Превляк Смаил
(Кристенсен Густав)
4:0
77'
Табакович Харис
(Превляк Смаил)
5:0
78'
Bence Dardai
Табакович Харис
 
78'
Шерхант Дерри
Резе Фабиан
 
85'
 
Киомурцоглу Орестис
Вагнер Роберт

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 11
  • 7 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 7 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 423 Количество передач 507
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
19
Дуджак
Джереми
31
Дордой
Мартон
27
Дардаи
Палко
22
Marten
Winkler
25
Табакович
Харис
11
Резе
Фабиан
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
18
Майерхёфер
Марко
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
7
Србени
Деннис
10
Хргота
Бранимир
19
Лемперте
Тим
Герта
4-3-3
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Герта
Гройтер Фюрт

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:1
Б2
0:2
Б2
2:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 2 0.5
Превляк Смаил 1 0.25
Дардаи Палко 1 0.25
Marten Winkler 1 0.25
Кристенсен Густав 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 0.75
Лемперте Тим 1 0.25
Зиб Арминдо 1 0.25
Михальски Дамян 1 0.25
Грин Джулиан 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Рихтер Марко 1 0
Дардаи Палко 1 0
Marten Winkler 1 0
Клеменс Паскаль 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александр Цорнигер 1 1
Дитц Максимилиан 2 0
Юнг Гидеон 1 0
Михальски Дамян 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Герта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Герта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0
Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0
Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0

Результаты матчей

Герта
Гройтер Фюрт

Точный счет

0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Герта
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 5 7
4.
Магдебург
 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Фортуна
 4 2 1 1 7 - 2 7
7.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Ганновер 96
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Герта
 4 1 0 3 5 - 5 3
16.
Шальке 04
 4 1 0 3 6 - 8 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
7.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Айнтрахт Бр
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Магдебург
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Ганза Россбах Дамиан 3
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Берендт Бриан 1 1
Весь список
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