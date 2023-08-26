Тур: 4. Стадион: Ostseestadion.
Ход матча
27'
1:0
45'
54'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бахманн
Яник
18
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Dave GnaaseЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
32 Jannes Wulff
-
28 Florian Bahr
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
История личных встреч
Ганза
Оснабрюк
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.11
Среднее время на гол
80
81
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.38
Среднее время на гол
73
65
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.18
1.24
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
72
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.75
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.25
|Фролинг Нильс
|1
|0.25
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конте Кристиан
|2
|0.5
|Florian Kleinhansl
|1
|0.25
|Теше Роберт
|1
|0.25
|Dave Gnaase
|1
|0.25
|Erik Engelhardt
|1
|0.25
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|2
|0
|Найдхарт Нико
|2
|0
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|Россипаль Александер
|2
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|2
|1
|Вридт Квази
|1
|0
|Гьямфи Максвелл
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Оснабрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ганза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
2
0
Ганза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Оснабрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
2
50%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
3
60%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0
Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5
Оснабрюк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3
Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0 Оснабрюк - Динамо Дрезден 0:1 Вальдхоф - Оснабрюк 0:2
Результаты матчей
Ганза
Оснабрюк
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:3
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ганза
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|3:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|3:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|17.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|18.
|0:3
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|0:3
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|12.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|3:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Берендт Бриан
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1