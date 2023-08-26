  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Ганза
1:1
Второй тайм: 56'
Оснабрюк
0'
1:0
27' Гол
Переа Хуан
1:1
45' Гол
Dave Gnaase
54' Желтая карточка
Переа Хуан

Ход матча

27'
Переа Хуан
1:0
45'
1:1
Dave Gnaase
(Тальхаммер Максимилиан)
54'
Переа Хуан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Оснабрюк
2.75
3.50
3.85
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
7
Найдхарт
Нико
13
Шумахер
Кевин
26
Бахманн
Яник
6
Dennis
Dressel
9
Прёгер
Кай
18
Переа
Хуан
14
Ингельссон
Сванте
1
Грилль
Леннарт
26
Dave
Gnaase
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
13
Lukas
Kunze
6
Тальхаммер
Максимилиан
8
Теше
Роберт
17
Конте
Кристиан
9
Erik
Engelhardt
10
Вридт
Квази
Ганза
3-4-1-2
Оснабрюк
4-3-3

История личных встреч

Ганза
Оснабрюк

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б3
1:2
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
2:0
Б3
2:1
Б3
1:2
Б3
0:0
Б3
0:1
Б3
1:0
Б3
2:2
Б3
1:1
Б3
1:2
Б3
3:2
Б3
0:3
К
2:1
Б2
0:0
Б2
2:2

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.11

Среднее время на гол

80
81

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.38

Среднее время на гол

73
65

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.18
1.24

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
72

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.75
Штраус Джон-Патрик 1 0.25
Фролинг Нильс 1 0.25
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конте Кристиан 2 0.5
Florian Kleinhansl 1 0.25
Теше Роберт 1 0.25
Dave Gnaase 1 0.25
Erik Engelhardt 1 0.25
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 2 0
Найдхарт Нико 2 0
Ингельссон Сванте 2 0
Россипаль Александер 2 0
Бахманн Яник 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 2 1
Вридт Квази 1 0
Гьямфи Максвелл 1 0

Результаты матчей

Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Оснабрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ганза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

2
0
Ганза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Оснабрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
2
50%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
3
60%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0
Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5
Оснабрюк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3
Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0 Оснабрюк - Динамо Дрезден 0:1 Вальдхоф - Оснабрюк 0:2

Результаты матчей

Ганза
Оснабрюк

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:3
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ганза
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 7 - 5 9
2.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 5 7
3.
Магдебург
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Фортуна
 3:0 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Ганза
 1:1 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Ганновер 96
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Гройтер Фюрт
 0:3 4 1 1 2 6 - 5 4
13.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Герта
 3:0 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Шальке 04
 4 1 0 3 6 - 8 3
17.
Оснабрюк
 1:1 4 0 2 2 6 - 8 2
18.
Эльвeрсберг
 0:3 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Гройтер Фюрт
 0:3 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Ганза
 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
5.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Герта
 3:0 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Айнтрахт Бр
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фортуна
 3:0 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 1:1 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 0:3 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Фортуна
 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Магдебург
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ганза
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Оснабрюк
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Эльвeрсберг
 0:3 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Герта
 3:0 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Гройтер Фюрт
 0:3 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Берендт Бриан 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Переа Хуан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Тальхаммер Максимилиан сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Dave Gnaase бьет в цель!
  • 27'
    Г О О О О Л - Переа Хуан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Оснабрюк
2.75
3.50
3.85
Все Коэффициенты
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ганза 1:1 Оснабрюк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ганза
Оснабрюк
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 