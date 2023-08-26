  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 25500
Ганза
2:1
Конец матча
Оснабрюк
0'
1:0
26' Гол
Переа Хуан
1:1
45' Гол
Dave Gnaase
54' Желтая карточка
Переа Хуан
58' Желтая карточка
Россбах Дамиан
1:1
67' Не забитый пенальти
Прёгер Кай
2:1
67' Гол
Прёгер Кай
75' Желтая карточка
Ван дер Верфф Яспер
90'+9

Ход матча

26'
Переа Хуан
1:0
45'
1:1
Dave Gnaase
(Тальхаммер Максимилиан)
54'
Переа Хуан
 
58'
Россбах Дамиан
 
67'
Прёгер Кай
1:1
67'
Прёгер Кай
2:1
68'
 
Ферхук Йон
Lukas Kunze
68'
 
Jannes Wulff
Конте Кристиан
75'
Ван дер Верфф Яспер
 
79'
Фролинг Нильс
Прёгер Кай
 
81'
 
Макридис Хараламбос
Теше Роберт
88'
 
Florian Bahr
Florian Kleinhansl
88'
 
Айдини Басхким
Dave Gnaase
89'
Serhat-Semih Gueler
Переа Хуан
 
90'
Хинтерзеер Лукас
Ингельссон Сванте
 
90'
Felix Ruschke
Шумахер Кевин
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 5
  • 17 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 226 Количество передач 366
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
7
Найдхарт
Нико
13
Шумахер
Кевин
26
Бахманн
Яник
6
Dennis
Dressel
9
Прёгер
Кай
18
Переа
Хуан
14
Ингельссон
Сванте
1
Грилль
Леннарт
26
Dave
Gnaase
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
13
Lukas
Kunze
6
Тальхаммер
Максимилиан
8
Теше
Роберт
17
Конте
Кристиан
9
Erik
Engelhardt
10
Вридт
Квази
Ганза
3-4-1-2
Оснабрюк
4-3-3

История личных встреч

Ганза
Оснабрюк

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б3
1:2
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
2:0
Б3
2:1
Б3
1:2
Б3
0:0
Б3
0:1
Б3
1:0
Б3
2:2
Б3
1:1
Б3
1:2
Б3
3:2
Б3
0:3
К
2:1
Б2
0:0
Б2
2:2

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.11

Среднее время на гол

80
81

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.38

Среднее время на гол

73
65

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.18
1.24

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
72

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.75
Штраус Джон-Патрик 1 0.25
Прёгер Кай 1 0.25
Фролинг Нильс 1 0.25
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конте Кристиан 2 0.5
Florian Kleinhansl 1 0.25
Теше Роберт 1 0.25
Dave Gnaase 1 0.25
Erik Engelhardt 1 0.25
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 3 0
Найдхарт Нико 2 0
Ингельссон Сванте 2 0
Россипаль Александер 2 0
Бахманн Яник 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Ван дер Верфф Яспер 1 0
Переа Хуан 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 2 1
Вридт Квази 1 0
Гьямфи Максвелл 1 0

Результаты матчей

Ганза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Оснабрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Ганза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

2
0
Ганза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оснабрюк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
2
50%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0
Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5
Оснабрюк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3
Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0 Оснабрюк - Динамо Дрезден 0:1 Вальдхоф - Оснабрюк 0:2

Результаты матчей

Ганза
Оснабрюк

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Ганза
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 5 7
4.
Магдебург
 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Фортуна
 4 2 1 1 7 - 2 7
7.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Ганновер 96
 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Герта
 4 1 0 3 5 - 5 3
16.
Шальке 04
 4 1 0 3 6 - 8 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
7.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Айнтрахт Бр
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Магдебург
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
12.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Ганза Россбах Дамиан 3
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Берендт Бриан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Тальхаммер Максимилиан сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Dave Gnaase бьет в цель!
    • 26'
      Г О О О О Л - Переа Хуан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ганза 2:1 Оснабрюк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     