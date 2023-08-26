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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Пари НН
0:0
Второй тайм: 51'
Ростов
0'
Интервью Романа Тугарева в перер...
Интервью Дмитрия Живоглядова в п...
Севикян попал в перекладину (вид...
Прогнозы 143
Пари НН 23.1% (33)
X 32.9% (47)
Ростов 44.1% (63)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
ничейка за щастье..(
атомщик #
-1
выиграет Ростов
"Ростову" пора набирать очки, либо состав подвергнется корректировке, как в конце второго тайма с... Ещё
Павел Лавренов #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Ростов
3.15
3.15
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Нигматуллин
Артур
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
24
Гоцук
Кирилл
22
Каккоев
Никита
27
Живоглядов
Дмитрий
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
10
Трошечкин
Александр
77
Карапузов
Владислав
7
Севикян
Эдгар
93
Сулейманов
Тимур
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
4
Мелёхин
Виктор
5
Терентьев
Денис
71
Поярков
Николай
8
Миронов
Алексей
15
Глебов
Данил
88
Щетинин
Кирилл
11
Ионов
Алексей
27
Комличенко
Николай
23
Тугарев
Роман
Пари НН
3-5-2
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Пари НН
Ростов

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
2.33

Среднее время на гол

60
38

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
45

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 1 0.17
Севикян Эдгар 1 0.17
Калинский Николай 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 3 (1) 0.5
Осипенко Максим 1 0.17
Голенков Егор 1 0.17
Тугарев Роман 1 0.17
Лангович Андрей 1 0.17
Уткин Даниил 0 0
Вахания Илья 0 0
Мохеби Мохаммад 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 1 2
Сергей Юран 1 1
Калинский Николай 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Майга Мамаду 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 2 0
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Комличенко Николай 1 0
Уткин Даниил 1 0
Прохин Данила 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Пари НН
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Пари НН
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ростов
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0
Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1
Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1
Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0

Результаты матчей

Пари НН
Ростов

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 8 - 7 13
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8.
Ростов
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Ахмат
 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Рубин
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
14.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Балтика
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Сочи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
11.
Пари НН
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ахмат
 0:0 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ахмат
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Ростов
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
14.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Убежал в контратаку по флангу Живоглядов и отдал пас в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался защитник.
  • 50'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Сулейманов и сбросил головой поперек на Севикяна, но выстрел последнего накрыл Мелёхин.
  • 49'
    Накрутил соперника на фланге Щетинин и навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча головой Миронов.
  • 48'
    Проникающим пасом искал Тугарев в штрафной соперника Ионова, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч. 
  • 47'
    Мягко забросил в штрафную соперника Глебов на ход Комличенко, но тот с разворота пробил точно в корпус защитнику. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    Ушел от соперника по флангу Калинский и навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Сулейманов, но мяч полетел немного неточно.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал арбитр к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Убежал по флангу на скорости Живоглядов и покатил в штрафную, но здесь мяч в подкате перехватил Мелёхин.
  • 43'
    После навеса с угла поля пытался пробить в чужой штрафной Терентьев, но нарушил правила в борьбе с Масоэро.
  • 42'
    Забросил в штрафную Глебов на ход Ионову, который откровенно завозился с мячом и не смог пробить по воротам в борьбе с Каккоевым.
  • 41'
    Убежал в контратаку по флангу Ионов и навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Нигматуллин и перехвтаил этот пас.
  • 40'
    Мягко забросил Калинский на ход Сулейманову, но тот в верховой борьбе с Терентьевым нарушил правила, что не осталось без внимания арбитра. 
  • 39'
    Отобрал мяч на фланге Живоглядов и тут же забросил вперед на Севикяна, но тому пробить по воротам не позволил в силовой борьбе Мелёхин.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 38'
      Подхватил мяч на левой бровке Поярков и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Нигматуллин кулаком вынес сферу подальше от ворот.
    • 37'
      На чужой половине поля Майга перекинул через бедро соперника, срывая контратаку. Судья обошелся устным предупреждением. 
    • 36'
      Далеко вбросил аут Живлоглядов в очередной раз в центр штрафной, где пробил головой Сулейманов, но точно в руки вратарю.
    • 35'
      Карапузов прорывался с левого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • Угловой
      34'
      Продавил соперника по флангу Калинский и навесил на дальнюю штангу, но здесь Ионов головой вынес мяч за пределы поля.
    • 33'
      С угла поля навесил Калинский на дальнюю штангу, где пробил головой Каккоев, но мяч застрял в гуще защитников.
    • Штанга
      32'
      С правого фланга Живоглядов навесил на линию вратарской, где пробил после серии рикошетов Севикян. На этот раз гостей выручила перекладина.
    • 31'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Глебов и с ходу пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 30'
      С углового навесил Ионов на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Карапузов и вынес сферу обратно на фланг.
    • 29'
      Ушел от соперника Ионов по флангу и подал на ближнюю штангу, но здесь Гоцук головой вынес сферу за пределы поля.
    • 28'
      В центре поля получил по голове Тугарев в борьбе против Живоглядова, судья зафиксировал нарушение правил.
    • 27'
      На ближней штанге выиграл верх после навеса с угла поля Сулейманов и пробил головой в ближний угол, но не справился Песьяков.
    • 26'
      Глебов мягко забросил в штрафную, куда врывался Комличенко, но пробить по воротам не дал ему Каккоев в силовой борьбе.
    • 25'
      Пробивал головой на дальней штанге Сулейманов после навеса от Карапузова, но мяч полетел крайне неточно.
    • Угловой
      24'
      Провалилась оборона гостей, позволив ворваться в штрафную Севикяну, но его удар в подкате на угловой Мелёхин перевел.
    • 23'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Каккоев, потребуется ему помощь медиков.
    • 22'
      После навеса с угла поля от Глебова пробивал головой в борьбе с защитником Ионов, но мяч полетел откровенно неточно.
    • 21'
      Догнал мяч Живоглядов у лицевой линии и подал во вратарскую, где головой пробил Сулейманов, но мяч оказался точно в руках Песьякова.
    • 20'
      Убежал по флангу Живоглядов на скорости и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 19'
      Отобрал мяч на фланге Лангович и навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить головой Тугареву помешал Гоцук.
    • 18'
      После навеса со штрафного от Калинского пробил головой Сулейманов, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 17'
      На фланге получил по ногам Севикян в борьбе против Терентьева. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Пари НН".
    • 16'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Поярков и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам не дошло дело.
    • 15'
      Накрутил соперника на фланге Трошечкин и прострелил во вратарскую, но здесь спокойно вынес сферу в аут Терентьев.
    • 14'
      Разыграли угловой ростовчане, после чего навесил на линию вратарской Ионов, но здесь Комличенко головой пробил выше перекладины.
    • 13'
      Мягко забросил с правого фланга в штрафную Ионов на ход Комличенко, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 12'
      Отобрал мяч на фланге Майга и тут же отдал вперед на Трошечкина, но ему не позволил пробить в подкате Мелёхин.
    • 11'
      Со штрафного последовал навес от Живоглядова на дальнюю штангу, но после серии рикошетов вынес сферу в центр поля Гоцук.
    • 10'
      Теперь уже оказался на газоне Щетинин в борьбе против Живоглядова. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 9'
      Со штрафного навесил Миронов на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Каккоев и головой вынес сферу подальше от ворот.
    • 8'
      Прорывался по правой бровке Лангович и получил по ногам в борьбе против Карапузова. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 7'
      Диагональ исполнял Майга на правый фланг, куда забегал Калинский, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.
    • 6'
      Прорывался по центру Севикян к штрафной соперника и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 5'
      Майга перехватил сферу на чужой половине поля и тут же забросил вперед на Сулейманова, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 4'
      Убежал по левой бровке Карапузов на скорости и отдал вперед на Трошечкина, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • 3'
      Дальний заброс исполнял Калинский на чужую половине поля, куда забегал Севикян, но потерял он сферу в борьбе против Терентьева.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН 0:0 Ростов

    Исход игры
    Пари НН
    23.1% (33)
    Ничья
    32.9% (47)
    Ростов
    44.1% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.19% (61)
    Меньше
    50.81% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    81.45% (101)
    Нет
    18.55% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28% (40)
    1:2 Ростов
    24.5% (35)
    2:1 Пари НН
    11.9% (17)
    0:1 Ростов
    7.7% (11)
    1:0 Пари НН
    4.9% (7)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    0:2 Ростов
    2.1% (3)
    2:3 Ростов
    1.4% (2)
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