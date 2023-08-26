Тур: 6. Стадион: Нижний Новгород.
0'
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Прогноз на матч от Liveresult
24
Гоцук
Кирилл
15
Глебов
Данил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мухин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Пари НН
Ростов
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
2.33
Среднее время на гол
60
38
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
45
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|1
|0.17
|Севикян Эдгар
|1
|0.17
|Калинский Николай
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.5
|Осипенко Максим
|1
|0.17
|Голенков Егор
|1
|0.17
|Тугарев Роман
|1
|0.17
|Лангович Андрей
|1
|0.17
|Уткин Даниил
|0
|0
|Вахания Илья
|0
|0
|Мохеби Мохаммад
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|1
|2
|Сергей Юран
|1
|1
|Калинский Николай
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Севикян Эдгар
|1
|0
|Майга Мамаду
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Прохин Данила
|1
|0
|Мохеби Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Пари НН
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ростов
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0
Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Сочи 4:0 Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1
Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1
Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0
Результаты матчей
Пари НН
Ростов
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|11.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН 0:0 Ростов
Исход игры
Пари НН
23.1% (33)
Ничья
32.9% (47)
Ростов
44.1% (63)
Тотал 2.5
Больше
49.19% (61)
Меньше
50.81% (63)
Обе команды забьют
Да
81.45% (101)
Нет
18.55% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (40)
1:2 Ростов
24.5% (35)
2:1 Пари НН
11.9% (17)
0:1 Ростов
7.7% (11)
1:0 Пари НН
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:2 Ростов
2.1% (3)
2:3 Ростов
1.4% (2)
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