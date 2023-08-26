Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Мягко забросил в штрафную соперника Глебов на ход Комличенко, но тот с разворота пробил точно в корпус защитнику.

Проникающим пасом искал Тугарев в штрафной соперника Ионова, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

Накрутил соперника на фланге Щетинин и навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча головой Миронов.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Сулейманов и сбросил головой поперек на Севикяна, но выстрел последнего накрыл Мелёхин.

Убежал в контратаку по флангу Живоглядов и отдал пас в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался защитник.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

Отобрал мяч на фланге Живоглядов и тут же забросил вперед на Севикяна, но тому пробить по воротам не позволил в силовой борьбе Мелёхин.

Мягко забросил Калинский на ход Сулейманову, но тот в верховой борьбе с Терентьевым нарушил правила, что не осталось без внимания арбитра.

Убежал в контратаку по флангу Ионов и навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Нигматуллин и перехвтаил этот пас.

Забросил в штрафную Глебов на ход Ионову, который откровенно завозился с мячом и не смог пробить по воротам в борьбе с Каккоевым.

После навеса с угла поля пытался пробить в чужой штрафной Терентьев, но нарушил правила в борьбе с Масоэро.

Убежал по флангу на скорости Живоглядов и покатил в штрафную, но здесь мяч в подкате перехватил Мелёхин.

Одну минуту компенсировал арбитр к основному времени первого тайма.

Ушел от соперника по флангу Калинский и навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Сулейманов, но мяч полетел немного неточно.

Ушел от соперника Ионов по флангу и подал на ближнюю штангу, но здесь Гоцук головой вынес сферу за пределы поля.

С углового навесил Ионов на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Карапузов и вынес сферу обратно на фланг.

Выиграл подбор у штрафной соперника Глебов и с ходу пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

С правого фланга Живоглядов навесил на линию вратарской, где пробил после серии рикошетов Севикян. На этот раз гостей выручила перекладина.

С угла поля навесил Калинский на дальнюю штангу, где пробил головой Каккоев, но мяч застрял в гуще защитников.

Продавил соперника по флангу Калинский и навесил на дальнюю штангу, но здесь Ионов головой вынес мяч за пределы поля.

Карапузов прорывался с левого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч полетел немного выше перекладины.

Далеко вбросил аут Живлоглядов в очередной раз в центр штрафной, где пробил головой Сулейманов, но точно в руки вратарю.

На чужой половине поля Майга перекинул через бедро соперника, срывая контратаку. Судья обошелся устным предупреждением.

Подхватил мяч на левой бровке Поярков и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Нигматуллин кулаком вынес сферу подальше от ворот.

28' В центре поля получил по голове Тугарев в борьбе против Живоглядова, судья зафиксировал нарушение правил.

27' На ближней штанге выиграл верх после навеса с угла поля Сулейманов и пробил головой в ближний угол, но не справился Песьяков.

26' Глебов мягко забросил в штрафную, куда врывался Комличенко, но пробить по воротам не дал ему Каккоев в силовой борьбе.

25' Пробивал головой на дальней штанге Сулейманов после навеса от Карапузова, но мяч полетел крайне неточно.

24' Провалилась оборона гостей, позволив ворваться в штрафную Севикяну, но его удар в подкате на угловой Мелёхин перевел.

23' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Каккоев, потребуется ему помощь медиков.

22' После навеса с угла поля от Глебова пробивал головой в борьбе с защитником Ионов, но мяч полетел откровенно неточно.

21' Догнал мяч Живоглядов у лицевой линии и подал во вратарскую, где головой пробил Сулейманов, но мяч оказался точно в руках Песьякова.

20' Убежал по флангу Живоглядов на скорости и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

19' Отобрал мяч на фланге Лангович и навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить головой Тугареву помешал Гоцук.

18' После навеса со штрафного от Калинского пробил головой Сулейманов, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

17' На фланге получил по ногам Севикян в борьбе против Терентьева. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Пари НН".

16' Подключился к атаке своей команды по флангу Поярков и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам не дошло дело.

15' Накрутил соперника на фланге Трошечкин и прострелил во вратарскую, но здесь спокойно вынес сферу в аут Терентьев.

14' Разыграли угловой ростовчане, после чего навесил на линию вратарской Ионов, но здесь Комличенко головой пробил выше перекладины.

13' Мягко забросил с правого фланга в штрафную Ионов на ход Комличенко, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

12' Отобрал мяч на фланге Майга и тут же отдал вперед на Трошечкина, но ему не позволил пробить в подкате Мелёхин.

11' Со штрафного последовал навес от Живоглядова на дальнюю штангу, но после серии рикошетов вынес сферу в центр поля Гоцук.

10' Теперь уже оказался на газоне Щетинин в борьбе против Живоглядова. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

9' Со штрафного навесил Миронов на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Каккоев и головой вынес сферу подальше от ворот.

8' Прорывался по правой бровке Лангович и получил по ногам в борьбе против Карапузова. Штрафной удар исполнять будут гости.

7' Диагональ исполнял Майга на правый фланг, куда забегал Калинский, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.

6' Прорывался по центру Севикян к штрафной соперника и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

5' Майга перехватил сферу на чужой половине поля и тут же забросил вперед на Сулейманова, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

4' Убежал по левой бровке Карапузов на скорости и отдал вперед на Трошечкина, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

3' Дальний заброс исполнял Калинский на чужую половине поля, куда забегал Севикян, но потерял он сферу в борьбе против Терентьева.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.