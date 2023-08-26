Тур: 6. Стадион: Открытие Банк Арена.
0:0
Второй тайм: 78'
Бонусы букмекеров
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
18
Умяров
Наиль
47
Зобнин
Роман
77
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
История личных встреч
Спартак Москва
Ахмат
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
30 матчей
53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.73
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.6
0.67
Среднее время на гол
56
135
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|3
|0.5
|Промес Квинси
|2
|0.33
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.33
|Хлусевич Даниил
|2
|0.33
|Игнатов Михаил
|1
|0.17
|Мозес Виктор
|1
|0.17
|Медина Хесус
|1
|0.17
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимофеев Артём
|2
|0.33
|Ильин Владимир
|2
|0.33
|Конате Мохамед II
|2 (2)
|0.33
|Бериша Бернард
|1
|0.17
|Камило Рейжерс
|1
|0.17
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.17
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|2
|1
|Камилов Владислав
|2
|0
|Челикович Ясмин
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Ильин Владимир
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
0
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
4
4
Спартак Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Ахмат
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
4
44%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
22%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4
Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3
Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2
Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Ахмат
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|11.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Ахмат
Исход игры
Спартак Москва
81.5% (150)
Ничья
3.3% (6)
Ахмат
15.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
74.02% (94)
Меньше
25.98% (33)
Обе команды забьют
Да
74.02% (94)
Нет
25.98% (33)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
31.5% (58)
2:0 Спартак Москва
13% (24)
3:1 Спартак Москва
7.6% (14)
2:3 Ахмат
5.4% (10)
1:0 Спартак Москва
3.3% (6)
3:2 Спартак Москва
1.6% (3)
4:1 Спартак Москва
1.6% (3)
1:2 Ахмат
1.1% (2)
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