Угловой на правом флаге заработала команда Гильермо Абаскаля. Промес выполнил навес в район дальней штанги на Литвинова, но борьбу в воздухе у Руслана выиграл Конате.

Из глубины поля заброс следовал в штрафную площадь гостей от Денисова, но к линии штрафной площади выскочил Шелия, который первым оказался на мяче.

Игнатов вошёл на левый край штрафной площади "зелёно-белых", откуда пытался низом отдать передачу в центр, но попытка была перехвачена одним из соперников.

Рябчук теперь прорывался по левом фланге в атаку, но Семёнов в чистом подкате сумел отобрать мяч у Олега, который после этого по инерции покатился кубарем вперёд.

Денисов набрал максимальную скорость по правому флангу, но с полного хода не сумел выполнить качественную подачу в центр - мяч свалился с его ноги и улетел за ворота.

Заброс из глубины поля к полукружию штрафной площади гостей следовал в направлении забегания Промеса, но Семёнов в прыжке достал мяч головой, выполнив точную скидку на Богосаваца.

Бериша в ответной атаке принял мяч после заброса на левый край штрафной площади. Финтами попытался запутать двух соперников, но смог заработать только угловой для "Ахмата".

Бериша выполнил плохую подачу с углового, толком не сумев поднять мяч над землёй. Но контратаки у "Спартака" не получится, так как подбор остался за "зелёно-белыми".

На высокой скорости Олейников ворвался на левый край штрафной площади соперника, но удар по воротам в его исполнении читался, так что спартаковские защитники поставили блок.

Ещё один угловой с левого фланга подали гости, но опять это не привело ни к какой опасности к ворот Селихова.

Тимофеев с дальней дистанции попытался пробить по воротам, но получилось у него чрезмерно слабо, так что мяч еле докатился до Селихова.

Левым краем в атаку продвинулись гости и примерно от угла штрафной площади плотно по воротам пробил Камило, но мяч полетел прямо в то место, где стоял Селихов.

Зобнин в ответной атаке прорывался на левый край штрафной площади гостей, но до конца с ним в борьбе отработал Камило, который отобрал мяч для "Ахмата".

Преимущественно левым флангом обостряют игру во втором тайме "красно-белые". Рябчук сейчас заработал для своей команды штрафной удар, неподалёку от углового флажка.

Промес со стандарта выполнял подачу в район линии вратарской площади. Зобнин в прыжке пытался пробить головой, но лишь слегка задел мяч. В итоге игровой снаряд ушёл за боковую линию.

Умяров получил жёлтую карточку, в середине поля поймав на бедро Олейникова, который уже успел набрать высокую скорость.

Угловой на левом фланге удалось заработать грозненской команде. Со стандарта Бериша разыграл мяч накоротке, после чего выполнил навес в штрафную площадку на голову Челиковичу, однако последний в борьбе пробил слабовато, так что Селихов в падении поймал мяч.

"Спартак" перед матчем назывался букмекерами достаточно большим фаворитом в этой встрече, однако сейчас вероятность победу хозяев, по мнению аналитиков, снизилась уже до 40%.

12:9 - такова статистика матча по общему количеству ударов по воротам. Если смотреть только на удары в створ ворота, то здесь - 3:2.

После заброса из глубины поля, Ильин головой выполнил точную скидку в район 11-метровой отметки на Конате, но тот плохо обработал мяч, из-за чего прицельно пробить по воротам ему уже не позволили.

Активно разминаются за кромкой поля запасные игроки обеих команд. Уже не за горами первые кадровые перестановки. Кто из тренеров решится на первый ход?

Умяров грубо нарушил правила в середине поля. По очень тонкому льду прошёл Наиль, ведь одна жёлтая карточка у него в пассиве имеется.

Двойная замена в составе "Спартака": вместо Наиля Умярова и Александра Соболева на поле вышли Руслан Литвинов и Михаил Игнатов.

Ни одна из команд не стала производить замены после первого тайма. Посмотрим, будут ли какие-то тактические перемены заметны в построениях этих соперников.

ОПАСНО! Промес с левого края прострелил вдоль линии штрафной площади, Соболев в касание выполнил скидку на Бонгонду, который сместился на скорости к левому угла штрафной площади, откуда дважды пробивал, но первый удар парировал Шелия, после чего Тео пробил мимо ближнего угла ворот.

В новой атаке спартаковцев уже по центральной оси Соболев и Промес наносили удары, однако обе эти попытки были блокированы защитниками "Ахмата".

Гораздо активней после перерыва играет "Спартак". Грозненцы сейчас зажаты на своей трети поля. Стараются они как-то успокаивать игру и выводить мяч к центру поля, но под таким давлением не выходит.

С левого фланга диагональная навесная подача следовала в центр штрафной площади, где защитники "зелёно-белых" выиграли борьбу, но мяч был выбит только на угловой.

После подачи углового с правого фланга мяч дошёл до дальнего края вратарской площади на Мартинса, но как-то неуклюже сыграл Кристофер, при приёме выпустив игровой снаряд за пределы поля.

Впервые перешли грозненцы во втором тайме в свою позиционную атаку. Но дело закончилось потерей, после чего Олейников был вынужден срывать контратаку "Спартака" фолом, что наказуемо жёлтой карточкой.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Ничья 0:0 пока что на "Открытие Банк Арене". Отдыхаем...

45' Соболев по левому краю врывался в чужую штрафную площадку, но далековато отпустил от себя мяч. Снаряд перехватил Семёнов, а нападающий "Спартака" сумел только нарушить правила.

45' Челикович получил повреждение в единоборстве с Соболевым. На приземлении Александр случайно задел ахилл на правой ноге соперника, так что на поле пришлось звать медиков.

45' 3 минуты компенсировано.

44' Свой угловой с правого фланга подали "красно-белые". На двоих команды подали 7 угловых в первом тайме, но количество этих стандартных положений никак не перерастёт в качество.

43' Соболев с правого фланга прострелил мяч в центр. Игровой снаряд дошёл до полукружия штрафной площади на Промеса, который сильно пробивал с носка, но один из защитников "Ахмата" в подкате успел поставить блокшот.

42' С игры теперь следовала подача в штрафную площадку хозяев с левого фланга на Олейникова, который пробил головой, но мяч полетел немного выше и левее створа ворот. Селихов показывает, что держал ситуацию пол контролем.

41' Угловой на левом фланге заработали ахматовцы, после подачи которого защитники "Спартака" без особых проблем сумели выбить мяч подальше в поле.

40' Падает темп ближе к концовке первого тайма. Футболисты начали уже чувствовать усталость. Вряд ли будет ещё какой-то всплеск активности до свистка на перерыв.

39' Умяров с правого фланга из глубины поля выполнил диагональную подачу в центр штрафной площади, откуда Соболев пытался посильнее пробить головой, но в итоге мяч попал нападающему в плечо.

38' С правого фланга Бонгонда вошёл в штрафную площадку, после чего наносил удар в борьбе с двумя соперниками, но попытка получилась несильной и неточной.

37' Снова фол зафиксирован в средней зоне со стороны "Ахмата". Гильермо Абаскаль очень активно машет руками у кромки поля, стараясь докричаться до главного арбитра встречи.

35' 2:11 - такова статистика на данный момент по нарушениям правил. Несмотря на такое обилие фолов со стороны "Ахмата", всё ещё не было показано ни одной жёлтой карточки.

34' Тимофеев получил повреждение в одном из единоборств с Мартинсом. На поле приходится вызывать медицинскую бригаду.

33' Промес зацепился за мяч в районе центральной линии, но его тут же аккуратно уложил на газон Тодорович. Вскоре после этого гости снова нарушили правила.

32' Команда Мирослава Ромащенко заработала угловой на левом фланге. Разыгран был мяч накоротке, после чего следовала подача в штрафную площадку, но там Конате нарушил правила против Селихова.

31' Снова болельщики "Спартака" подали свист и гул на трибунах. В этот вечер "красно-белые" совершенно не радуют публику качественным футболом.

30' Продолжает "Ахмат" действовать в атаке на высокой скорости, но сейчас обостряющий заброс на Беришу застал косовара в небольшом офсайде.

29' Судьи на ВАР достаточно быстро подтвердили то, что повода для назначения пенальти нет, так что нужно продолжать встречу.

28' Мартинс в ответной атаке с правого фланга врывался в штрафную площадку соперника, но упал в борьбе с Камило. Фола не было, так что пенальти здесь быть не может.

27' Бериша с левого фланга теперь выполнил навесную подачу на дальнюю штангу в направлении Ильина, но в этом случае Рябчуку удалось допрыгнуть до мяча и отбить его головой в аут.

26' Левым флангом ахматовцы огрызнулись быстрой контратакой с прострельной передачей в штрафную площадку, но Конате в борьбе с Джикией не удалось пробить по воротам в одно касание.

25' Со столь внушительной дистанции Промес нанёс силовой удар по воротам гостей, но опытнейший Шелия подобные мячи пропускать не может, так что игровой снаряд отбит вратарём в сторону.

24' Семёнов в глубине поля пытался обокрасть Соболева, но попал по ноге вражескому нападающему. Штрафной удар назначен для "красно-белые" метрах в 35 от ворот "Ахмата".

23' Олейников по правому флангу промчался с мячом к зоне атаки, после чего выполнял навес в штрафную площадку, но слишком сильно и высоко летел мяч, так что никто к нему допрыгнуть не мог.

22' В агрессивный прессинг пошли "зелёно-белые", едва не заставив "Спартак" обрезаться, но мяч всё-таки был вынесен хозяевами на чужую половину поля.

21' Бериша по левому флангу запускал в прорыв Богосаваца, но последнего умело корпусом сумел блокировать Бонгонда, позволив мячу просто выкатиться за лицевую линию поля.

20' "Ахмат" пока что показывает себя более плодотворным в атаке, создавая остроту у чужих ворот. Спартаковцы же пока что в созидании выглядят так себе.

18' ОПАСНО! В контратаке грозненцев с левого фланга прошёл диагональный навес в штрафную площадку на Ильина, который уверенно выиграл борьбу у Рябчука, но, пробивая в противоход, угодил в штангу.

17' Ещё один угловой на левом фланге заработали спартаковцы. Бонгонда выполнил навес к линии вратарской площади, но там Челиковичу удалось выпрыгнуть выше всех и выбить игровой снаряд в поле.

16' Ещё один фол в середине поля совершили "зелёно-белые". Гильермо Абаскаль всё больше заводится, считая, что давно пора показывать карточки.

15' Мартинс и Бонгонда пытались что-то придумать интересное на правом фланге атаки "Спартака", но получилось крайне неудачно - мяч был выпущен за лицевую линию поля.

14' Заброс из глубины поля следовал к штрафной площади "Ахмата", но там защитники гостей спокойно разобрались в ситуации, так что всё спокойно снова на поле.

13' Тимофеев в середине поля грубовато сыграл против Зобнина, которому после этого потребовалась медицинская помощь. Арбитр решил нарушителю карточку не показывать.

12' ОПАСНО! Грубо ошибся Селихов, выбив мяч на Камило. После этого вратарь ещё и упал, столкнувшись с Дуарте. Однако бразилец нанёс поспешный удар по пустым воротам с 32 метров, не попав в створ.

11' В ответной атаке Ильин по центральной оси сумел продраться с линии штрафной площади, откуда пробил в борьбе с соперником, но слабовато получилось, так что Селихов уверенно поймал мяч.

10' Активно ведёт себя у кромки поля Гильермо Абаскаль. Прекрасно понимает он важность этого матча, учитывая поражения его команды в двух предыдущих турах.

9' После подачи углового с левого фланга грозненцы выбили мяч за пределы штрафной площади. С подбора снова следовал оперативный удар, на этот раз от Денисова, но получилось весьма неточно.

8' После подачи углового с правого фланга мяч был недалеко отбит на линию штрафной площади, откуда Бонгонда сразу пробивал с подбора, но мяч, задев защитника "Ахмата", прошёл рядом с левым нижним углом ворот.

7' Штрафной удар на месте правого инсайда удалом заработать хозяевам. Бонгонда со стандарта подал в район 11-метровой отметки, откуда Соболев пробивал в перекладину, но Шелия перевёл мяч на угловой.

6' Всё ещё ни одного подхода к воротам Шелии не было у "Спартака". Публика на трибунах начинает недовольно гудеть, стараясь провоцировать своих любимцев работать активней.

5' Соболев отработал на подборе на своей половине поля. Тут же соперник постарался его запрессинговать, но Александру удалось заработать на себе штрафной удар.

4' Первый угловой в матче на правом фланге заработали гости. Подача последовала в район 11-метровой отметки, но "красно-белым" там удалось отбить мяч в поле.

3' Левым флангом провели быструю атаку грозненцы, которая заканчивалась прострельной передачей в штрафную площадку от Бериши, но там Рябчуку удалось отбить мяч в аут.

2' Встреча началась в спокойном ритме. Спартаковцы не пытаются предпринимать ничего активного в дебюте встречи. "Ахмат" также в прессинге работает без особой агрессии.