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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Спартак Москва
0:0
Второй тайм: 78'
Ахмат
0'
53' Желтая карточка
Олейников Иван
55' Желтая карточка
Умяров Наиль
Ильин попадает в штангу (видео)....

Ход матча

53'
 
Олейников Иван
55'
Умяров Наиль
 
62'
Игнатов Михаил
Соболев Александр
 
62'
Литвинов Руслан
Умяров Наиль
 
71'
 
Диванович Заим
Олейников Иван
Прогнозы 184
Спартак Москва 81.5% (150)
X 3.3% (6)
Ахмат 15.2% (28)
0
выиграет Спартак Москва
"Спартак" прилично уже растерял очки на старте сезона, думаю, команда покажет яркую игру в домашнем... Ещё
Павел Лавренов #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва
Ничья
Ахмат
2.65
4.20
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
4
Дуарте
Алексис
14
Джикия
Георгий
2
Рябчук
Олег
18
Умяров
Наиль
35
Мартинс
Кристофер
47
Зобнин
Роман
77
Бонгонда
Тео
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Квинси
88
Шелия
Гиорги
55
Тодорович
Дарко
15
Семёнов
Андрей
6
Челикович
Ясмин
8
Богосавац
Мирослав
16
Камило
Рейжерс
94
Тимофеев
Артём
21
Олейников
Иван
29
Ильин
Владимир
7
Бериша
Бернард
13
Конате
Мохамед
II
Спартак Москва
4-3-3
Ахмат
4-5-1

История личных встреч

Спартак Москва
Ахмат

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

30 матчей

53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.73
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 3 0.5
Промес Квинси 2 0.33
Соболев Александр Сергеевич 2 0.33
Хлусевич Даниил 2 0.33
Игнатов Михаил 1 0.17
Мозес Виктор 1 0.17
Медина Хесус 1 0.17
Мартинс Кристофер 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимофеев Артём 2 0.33
Ильин Владимир 2 0.33
Конате Мохамед II 2 (2) 0.33
Бериша Бернард 1 0.17
Камило Рейжерс 1 0.17
Агаларов Гамид 1 (1) 0.17
Тодорович Дарко 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 3 0
Умяров Наиль 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 2 1
Камилов Владислав 2 0
Челикович Ясмин 2 0
Быстров Марат 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Ильин Владимир 1 0
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Харин Евгений 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
0
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

4
4
Спартак Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Ахмат
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
4
44%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4
Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3
Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2
Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Ахмат

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 8 - 7 13
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
6.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8.
Ростов
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Ахмат
 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Рубин
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
14.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Балтика
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Сочи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
11.
Пари НН
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ахмат
 0:0 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ахмат
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Ростов
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
14.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 78'
    Денисов набрал максимальную скорость по правому флангу, но с полного хода не сумел выполнить качественную подачу в центр - мяч свалился с его ноги и улетел за ворота.
  • Замена
    77'
    Третья замена в составе "Спартака": вместо Тео Бонгонды на поле вышел Антон Зиньковский.
  • 76'
    Рябчук теперь прорывался по левом фланге в атаку, но Семёнов в чистом подкате сумел отобрать мяч у Олега, который после этого по инерции покатился кубарем вперёд.
  • 75'
    Игнатов вошёл на левый край штрафной площади "зелёно-белых", откуда пытался низом отдать передачу в центр, но попытка была перехвачена одним из соперников.
  • 74'
    Из глубины поля заброс следовал в штрафную площадь гостей от Денисова, но к линии штрафной площади выскочил Шелия, который первым оказался на мяче.
  • Угловой
    73'
    Угловой на правом флаге заработала команда Гильермо Абаскаля. Промес выполнил навес в район дальней штанги на Литвинова, но борьбу в воздухе у Руслана выиграл Конате.
  • Замена
    72'
    Первая замена в составе "Ахмата": вместо Ивана Олейникова на поле вышел Заим Диванович.
  • 71'
    Зобнин в ответной атаке прорывался на левый край штрафной площади гостей, но до конца с ним в борьбе отработал Камило, который отобрал мяч для "Ахмата".
  • Опасный момент
    70'
    Левым краем в атаку продвинулись гости и примерно от угла штрафной площади плотно по воротам пробил Камило, но мяч полетел прямо в то место, где стоял Селихов.
  • 69'
    Тимофеев с дальней дистанции попытался пробить по воротам, но получилось у него чрезмерно слабо, так что мяч еле докатился до Селихова.
  • Угловой
    68'
    Ещё один угловой с левого фланга подали гости, но опять это не привело ни к какой опасности к ворот Селихова.
  • Опасный момент
    67'
    На высокой скорости Олейников ворвался на левый край штрафной площади соперника, но удар по воротам в его исполнении читался, так что спартаковские защитники поставили блок.
  • 66'
    Бериша выполнил плохую подачу с углового, толком не сумев поднять мяч над землёй. Но контратаки у "Спартака" не получится, так как подбор остался за "зелёно-белыми".
  • Угловой
    65'
    Бериша в ответной атаке принял мяч после заброса на левый край штрафной площади. Финтами попытался запутать двух соперников, но смог заработать только угловой для "Ахмата".
  • 64'
    Заброс из глубины поля к полукружию штрафной площади гостей следовал в направлении забегания Промеса, но Семёнов в прыжке достал мяч головой, выполнив точную скидку на Богосаваца.
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    • Замена
      63'
      Двойная замена в составе "Спартака": вместо Наиля Умярова и Александра Соболева на поле вышли Руслан Литвинов и Михаил Игнатов.
    • Фол, нарушение
      62'
      Умяров грубо нарушил правила в середине поля. По очень тонкому льду прошёл Наиль, ведь одна жёлтая карточка у него в пассиве имеется.
    • 61'
      Активно разминаются за кромкой поля запасные игроки обеих команд. Уже не за горами первые кадровые перестановки. Кто из тренеров решится на первый ход?
    • 60'
      После заброса из глубины поля, Ильин головой выполнил точную скидку в район 11-метровой отметки на Конате, но тот плохо обработал мяч, из-за чего прицельно пробить по воротам ему уже не позволили.
    • 59'
      12:9 - такова статистика матча по общему количеству ударов по воротам. Если смотреть только на удары в створ ворота, то здесь - 3:2.
    • 58'
      "Спартак" перед матчем назывался букмекерами достаточно большим фаворитом в этой встрече, однако сейчас вероятность победу хозяев, по мнению аналитиков, снизилась уже до 40%.
    • Опасный момент
      57'
      Угловой на левом фланге удалось заработать грозненской команде. Со стандарта Бериша разыграл мяч накоротке, после чего выполнил навес в штрафную площадку на голову Челиковичу, однако последний в борьбе пробил слабовато, так что Селихов в падении поймал мяч.
    • Желтая карточка
      56'
      Умяров получил жёлтую карточку, в середине поля поймав на бедро Олейникова, который уже успел набрать высокую скорость.
    • 55'
      Промес со стандарта выполнял подачу в район линии вратарской площади. Зобнин в прыжке пытался пробить головой, но лишь слегка задел мяч. В итоге игровой снаряд ушёл за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      54'
      Преимущественно левым флангом обостряют игру во втором тайме "красно-белые". Рябчук сейчас заработал для своей команды штрафной удар, неподалёку от углового флажка.
    • Желтая карточка
      53'
      Впервые перешли грозненцы во втором тайме в свою позиционную атаку. Но дело закончилось потерей, после чего Олейников был вынужден срывать контратаку "Спартака" фолом, что наказуемо жёлтой карточкой.
    • Опасный момент
      52'
      После подачи углового с правого фланга мяч дошёл до дальнего края вратарской площади на Мартинса, но как-то неуклюже сыграл Кристофер, при приёме выпустив игровой снаряд за пределы поля.
    • Угловой
      51'
      С левого фланга диагональная навесная подача следовала в центр штрафной площади, где защитники "зелёно-белых" выиграли борьбу, но мяч был выбит только на угловой.
    • 50'
      Гораздо активней после перерыва играет "Спартак". Грозненцы сейчас зажаты на своей трети поля. Стараются они как-то успокаивать игру и выводить мяч к центру поля, но под таким давлением не выходит.
    • 49'
      В новой атаке спартаковцев уже по центральной оси Соболев и Промес наносили удары, однако обе эти попытки были блокированы защитниками "Ахмата".
    • Опасный момент
      48'
      ОПАСНО! Промес с левого края прострелил вдоль линии штрафной площади, Соболев в касание выполнил скидку на Бонгонду, который сместился на скорости к левому угла штрафной площади, откуда дважды пробивал, но первый удар парировал Шелия, после чего Тео пробил мимо ближнего угла ворот.
    • 47'
      Ни одна из команд не стала производить замены после первого тайма. Посмотрим, будут ли какие-то тактические перемены заметны в построениях этих соперников.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Ничья 0:0 пока что на "Открытие Банк Арене". Отдыхаем...
    • Фол, нарушение
      45'
      Соболев по левому краю врывался в чужую штрафную площадку, но далековато отпустил от себя мяч. Снаряд перехватил Семёнов, а нападающий "Спартака" сумел только нарушить правила.
    • Травма, повреждение
      45'
      Челикович получил повреждение в единоборстве с Соболевым. На приземлении Александр случайно задел ахилл на правой ноге соперника, так что на поле пришлось звать медиков.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты компенсировано.
    • Угловой
      44'
      Свой угловой с правого фланга подали "красно-белые". На двоих команды подали 7 угловых в первом тайме, но количество этих стандартных положений никак не перерастёт в качество.
    • 43'
      Соболев с правого фланга прострелил мяч в центр. Игровой снаряд дошёл до полукружия штрафной площади на Промеса, который сильно пробивал с носка, но один из защитников "Ахмата" в подкате успел поставить блокшот.
    • 42'
      С игры теперь следовала подача в штрафную площадку хозяев с левого фланга на Олейникова, который пробил головой, но мяч полетел немного выше и левее створа ворот. Селихов показывает, что держал ситуацию пол контролем.
    • Угловой
      41'
      Угловой на левом фланге заработали ахматовцы, после подачи которого защитники "Спартака" без особых проблем сумели выбить мяч подальше в поле.
    • 40'
      Падает темп ближе к концовке первого тайма. Футболисты начали уже чувствовать усталость. Вряд ли будет ещё какой-то всплеск активности до свистка на перерыв.
    • 39'
      Умяров с правого фланга из глубины поля выполнил диагональную подачу в центр штрафной площади, откуда Соболев пытался посильнее пробить головой, но в итоге мяч попал нападающему в плечо.
    • 38'
      С правого фланга Бонгонда вошёл в штрафную площадку, после чего наносил удар в борьбе с двумя соперниками, но попытка получилась несильной и неточной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Снова фол зафиксирован в средней зоне со стороны "Ахмата". Гильермо Абаскаль очень активно машет руками у кромки поля, стараясь докричаться до главного арбитра встречи.
    • Фол, нарушение
      35'
      2:11 - такова статистика на данный момент по нарушениям правил. Несмотря на такое обилие фолов со стороны "Ахмата", всё ещё не было показано ни одной жёлтой карточки.
    • Травма, повреждение
      34'
      Тимофеев получил повреждение в одном из единоборств с Мартинсом. На поле приходится вызывать медицинскую бригаду.
    • Фол, нарушение
      33'
      Промес зацепился за мяч в районе центральной линии, но его тут же аккуратно уложил на газон Тодорович. Вскоре после этого гости снова нарушили правила.
    • Угловой
      32'
      Команда Мирослава Ромащенко заработала угловой на левом фланге. Разыгран был мяч накоротке, после чего следовала подача в штрафную площадку, но там Конате нарушил правила против Селихова.
    • 31'
      Снова болельщики "Спартака" подали свист и гул на трибунах. В этот вечер "красно-белые" совершенно не радуют публику качественным футболом.
    • Офсайд
      30'
      Продолжает "Ахмат" действовать в атаке на высокой скорости, но сейчас обостряющий заброс на Беришу застал косовара в небольшом офсайде.
    • Видеоповтор
      29'
      Судьи на ВАР достаточно быстро подтвердили то, что повода для назначения пенальти нет, так что нужно продолжать встречу.
    • Судья
      28'
      Мартинс в ответной атаке с правого фланга врывался в штрафную площадку соперника, но упал в борьбе с Камило. Фола не было, так что пенальти здесь быть не может.
    • 27'
      Бериша с левого фланга теперь выполнил навесную подачу на дальнюю штангу в направлении Ильина, но в этом случае Рябчуку удалось допрыгнуть до мяча и отбить его головой в аут.
    • 26'
      Левым флангом ахматовцы огрызнулись быстрой контратакой с прострельной передачей в штрафную площадку, но Конате в борьбе с Джикией не удалось пробить по воротам в одно касание.
    • Опасный момент
      25'
      Со столь внушительной дистанции Промес нанёс силовой удар по воротам гостей, но опытнейший Шелия подобные мячи пропускать не может, так что игровой снаряд отбит вратарём в сторону.
    • Фол, нарушение
      24'
      Семёнов в глубине поля пытался обокрасть Соболева, но попал по ноге вражескому нападающему. Штрафной удар назначен для "красно-белые" метрах в 35 от ворот "Ахмата".
    • 23'
      Олейников по правому флангу промчался с мячом к зоне атаки, после чего выполнял навес в штрафную площадку, но слишком сильно и высоко летел мяч, так что никто к нему допрыгнуть не мог.
    • 22'
      В агрессивный прессинг пошли "зелёно-белые", едва не заставив "Спартак" обрезаться, но мяч всё-таки был вынесен хозяевами на чужую половину поля.
    • 21'
      Бериша по левому флангу запускал в прорыв Богосаваца, но последнего умело корпусом сумел блокировать Бонгонда, позволив мячу просто выкатиться за лицевую линию поля.
    • 20'
      "Ахмат" пока что показывает себя более плодотворным в атаке, создавая остроту у чужих ворот. Спартаковцы же пока что в созидании выглядят так себе.
    • Штанга
      18'
      ОПАСНО! В контратаке грозненцев с левого фланга прошёл диагональный навес в штрафную площадку на Ильина, который уверенно выиграл борьбу у Рябчука, но, пробивая в противоход, угодил в штангу.
    • Угловой
      17'
      Ещё один угловой на левом фланге заработали спартаковцы. Бонгонда выполнил навес к линии вратарской площади, но там Челиковичу удалось выпрыгнуть выше всех и выбить игровой снаряд в поле.
    • Фол, нарушение
      16'
      Ещё один фол в середине поля совершили "зелёно-белые". Гильермо Абаскаль всё больше заводится, считая, что давно пора показывать карточки.
    • 15'
      Мартинс и Бонгонда пытались что-то придумать интересное на правом фланге атаки "Спартака", но получилось крайне неудачно - мяч был выпущен за лицевую линию поля.
    • 14'
      Заброс из глубины поля следовал к штрафной площади "Ахмата", но там защитники гостей спокойно разобрались в ситуации, так что всё спокойно снова на поле.
    • Травма, повреждение
      13'
      Тимофеев в середине поля грубовато сыграл против Зобнина, которому после этого потребовалась медицинская помощь. Арбитр решил нарушителю карточку не показывать.
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Грубо ошибся Селихов, выбив мяч на Камило. После этого вратарь ещё и упал, столкнувшись с Дуарте. Однако бразилец нанёс поспешный удар по пустым воротам с 32 метров, не попав в створ.
    • Опасный момент
      11'
      В ответной атаке Ильин по центральной оси сумел продраться с линии штрафной площади, откуда пробил в борьбе с соперником, но слабовато получилось, так что Селихов уверенно поймал мяч.
    • 10'
      Активно ведёт себя у кромки поля Гильермо Абаскаль. Прекрасно понимает он важность этого матча, учитывая поражения его команды в двух предыдущих турах.
    • Угловой
      9'
      После подачи углового с левого фланга грозненцы выбили мяч за пределы штрафной площади. С подбора снова следовал оперативный удар, на этот раз от Денисова, но получилось весьма неточно.
    • Опасный момент
      8'
      После подачи углового с правого фланга мяч был недалеко отбит на линию штрафной площади, откуда Бонгонда сразу пробивал с подбора, но мяч, задев защитника "Ахмата", прошёл рядом с левым нижним углом ворот.
    • Опасный момент
      7'
      Штрафной удар на месте правого инсайда удалом заработать хозяевам. Бонгонда со стандарта подал в район 11-метровой отметки, откуда Соболев пробивал в перекладину, но Шелия перевёл мяч на угловой.
    • 6'
      Всё ещё ни одного подхода к воротам Шелии не было у "Спартака". Публика на трибунах начинает недовольно гудеть, стараясь провоцировать своих любимцев работать активней.
    • Фол, нарушение
      5'
      Соболев отработал на подборе на своей половине поля. Тут же соперник постарался его запрессинговать, но Александру удалось заработать на себе штрафной удар.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой в матче на правом фланге заработали гости. Подача последовала в район 11-метровой отметки, но "красно-белым" там удалось отбить мяч в поле.
    • 3'
      Левым флангом провели быструю атаку грозненцы, которая заканчивалась прострельной передачей в штрафную площадку от Бериши, но там Рябчуку удалось отбить мяч в аут.
    • 2'
      Встреча началась в спокойном ритме. Спартаковцы не пытаются предпринимать ничего активного в дебюте встречи. "Ахмат" также в прессинге работает без особой агрессии.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Ахмат

    Исход игры
    Спартак Москва
    81.5% (150)
    Ничья
    3.3% (6)
    Ахмат
    15.2% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.02% (94)
    Меньше
    25.98% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    74.02% (94)
    Нет
    25.98% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    31.5% (58)
    2:0 Спартак Москва
    13% (24)
    3:1 Спартак Москва
    7.6% (14)
    2:3 Ахмат
    5.4% (10)
    1:0 Спартак Москва
    3.3% (6)
    3:2 Спартак Москва
    1.6% (3)
    4:1 Спартак Москва
    1.6% (3)
    1:2 Ахмат
    1.1% (2)
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    Ахмат
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