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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 73
Спартак Москва 79.5% (58)
X 5.5% (4)
Ахмат 15.1% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва
Ничья
Ахмат
1.75
4.20
4.70
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История личных встреч

Спартак Москва
Ахмат

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

30 матчей

53.3%
20%
26.7%
16 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.73
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 3 0.6
Промес Квинси 2 0.4
Соболев Александр Сергеевич 2 0.4
Хлусевич Даниил 2 0.4
Игнатов Михаил 1 0.2
Мозес Виктор 1 0.2
Медина Хесус 1 0.2
Мартинс Кристофер 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимофеев Артём 2 0.4
Ильин Владимир 2 0.4
Конате Мохамед II 2 (2) 0.4
Бериша Бернард 1 0.2
Рейжерс Камило 1 0.2
Агаларов Гамид 1 (1) 0.2
Тодорович Дарко 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 3 0
Игнатов Михаил 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Умяров Наиль 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 2 1
Камилов Владислав 2 0
Челикович Ясмин 2 0
Быстров Марат 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Ильин Владимир 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Харин Евгений 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
0
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

4
4
Спартак Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Ахмат
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
4
44%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4
Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3
Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2
Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Ахмат

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Урал
 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Зенит
 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
6.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8.
Ростов
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
9.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Пари НН
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Факел
 Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Балтика
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Сочи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
9.
Рубин
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Ростов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Факел Марков Евгений 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 73
    Спартак Москва 79.5% (58)
    X 5.5% (4)
    Ахмат 15.1% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Ахмат
    1.75
    4.20
    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ахмат

    Исход игры
    Спартак Москва
    79.5% (58)
    Ничья
    5.5% (4)
    Ахмат
    15.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65.96% (31)
    Нет
    34.04% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    21.9% (16)
    2:0 Спартак Москва
    16.4% (12)
    2:3 Ахмат
    6.8% (5)
    3:1 Спартак Москва
    6.8% (5)
    4:1 Спартак Москва
    4.1% (3)
    1:0 Спартак Москва
    2.7% (2)
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