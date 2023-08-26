Тур: 6. Стадион: Ак Барс Арена.
1:0
Перерыв
0'
45' Желтая карточкаМаричаль Николас
1:0
45' ПенальтиДаку Мирлинд
45' Желтая карточкаЛаксальт Диего
Бонусы букмекеров
Ход матча
45'
45'
1:0
45'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дюпин
Юрий
15
Вуячич
Игор
44
Даку
Мирлинд
74
Фомин
Даниил
10
Смолов
Фёдор
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Даку МирлиндНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
86 Корец НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Смолов ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Рубин
Динамо Москва
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
34 матча
47.1%
35.3%
17.6%
16 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.4%
50%
20.6%
10 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.1%
41.2%
14.7%
15 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.69
0.89
Среднее время на гол
130
101
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.26
0.94
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
71
95
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|2 (1)
|0.33
|Фамейе Джоэль
|2
|0.33
|Мартынович Александр
|1
|0.17
|Грицаенко Алексей
|1
|0.17
|Иву Угучукву
|1
|0.17
|Зотов Александр
|0
|0
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|3
|0.5
|Смолов Фёдор
|3 (1)
|0.5
|Нгамалё Николя
|1
|0.17
|Захарян Арсен
|1
|0.17
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.17
|Макаров Денис
|1
|0.17
|Бессмертный Станислав
|1
|0.17
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Иву Угучукву
|2
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Даку Мирлинд
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Маричаль Николас
|2
|0
|Лаксальт Диего
|1
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Макаров Денис
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
4
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
6
12
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4
Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3
Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3
Результаты матчей
Рубин
Динамо Москва
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Рубин
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|8.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|8.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин 1:0 Динамо Москва
Исход игры
Рубин
19.8% (37)
Ничья
20.3% (38)
Динамо Москва
59.9% (112)
Тотал 2.5
Больше
69.92% (86)
Меньше
30.08% (37)
Обе команды забьют
Да
91.87% (113)
Нет
8.13% (10)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
31.6% (59)
1:1 Ничья
14.4% (27)
2:1 Рубин
8.6% (16)
0:1 Динамо Москва
3.2% (6)
1:3 Динамо Москва
2.7% (5)
2:2 Ничья
1.6% (3)
1:0 Рубин
1.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!