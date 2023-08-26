Фомин на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Даку. "Рубин" заработал неплохой стандарт.

Пенальти назначается в ворота "Динамо"! Кабутов со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Бальбуэна в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Даку, Сергей Карасёв сразу же дал свисток и указал на "точку".

Капитан "Динамо" Фабиан Бальбуэна также получил жёлтую карточку за фол против Даку.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Даку!!! Мирлинд Даку с "точки" пробил под правую штангу, мяч полетел низом, Шунин угадал направление удара, но спасти свою команду Антон не смог.

Две минуты добавил Сергей Карасёв к основному времени первого тайма.

Полузащитник "Динамо" Диего Лаксальт получил жёлтую карточку за срыв атаки. Лаксальт в центре поля схватил за футболку Даку, который пытался убежать вперёд по левой половине поля.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча казанский "Рубин" на домашнем поле переигрывает московское "Динамо" с минимальным счётом. Нельзя сказать, что этот результат заслуженный для команды Рашида Рахимова, но казанский клуб смог хорошо воспользоваться своим шансом.

Макаров с левого фланга на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюкавин головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Нгамалё при проходе вперёд по левому флангу обыграл Кабутова и Мартыновича, а затем Николя от лицевой линии поля под давлением соперника выполнил подачу на ближний угол вратарской, Вуячич был первым на мяче и выбил его в аут.

Даку неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади "Динамо", Бальбуэна пришлось выбить мяч на угловой.

Кабутов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Динамо" сыграли очень внимательно и перехватили мяч без особого труда.

Рахмоналиев с правой половины поля с довольно дальней дистанции, Шунин без особого труда выловил мяч.

Даса на левом фланге нарушил правила против Ломовицкого. Игроки "Рубина" довольно долго разыгрывали стандарт.

Рахмоналиев в центральном круге нарушил правила против Смолова в борьбе за мяч. "Динамо" довольно долго разыгывало стандарт.

Сергей Карасёв чуть ранее также не заметил отмашки в центре поля со стороны Лаксальта в борьбе с Рахмоналиевым.

Из центра поля последовал безадресный заброс в центр штрафной площади "Рубина", Дюпин немного размялся при игре на выходе.

Кузнецов и Кабутов хорошо разогнали атаку по правому флангу, но затем Дмитрий от правого угла штрафной площади выполнил слишком читаемый прострел к линии вратарской, который прервал Бальбуэна.

Грицаенко разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил подачу на правый угол штрафной площади на Кабутова, Нгамалё отработал в обороне и перехватил мяч.

Смолов при развитии атаки по центру выполнил проникающую передачу к левому углу штрафной площади на Нгамалё, Николя не решился бить в касание по воротам, а затем уже защитники "Рубина" перехватили мяч.

Даку при проходе вперёд по левой половине поля налетел на Бальбуэна, Сергей Карасёв не зафиксировал нарушение правил. Мирлинд довольно долго поднимался и в итоге главный арбитр матча остановил игру.

Мирлинд Даку поднялся после паузы, форвард "Рубина" показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше.

Кабутов на левом фланге нарушил правила против Скопинцева. "Динамо" заработало довольно неплохой стандарт.

Макаров со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, в суматохе Маричаль не смог головой пробить по воротам.

Скопинцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Тюкавина, Вуячич грамотно блокировал форварда "Динамо".

25' Даса совершил очередной рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тюкавин в борьбе с Вуячичем оказался на газоне, Сергей Карасёв показал, что никакого пенальти не будет.

24' Даса совершил проход вперёд по правому флангу и затем Элазар выполнил подачу на дальний угол вратарской, Смолов под давлением соперника не смог добраться до мяча, будет удар от ворот.

23' Грицаенко по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Рубина", после паузы Алексей показал, что он готов играть дальше.

22' Тюкавин на этот раз в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Грицаенко.

21' Рахмоналиев совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем уже у боковой линии штрафной площади Умарали нарушил правила против Лаксальта.

20' Фомин вновь разыграл корнер с Макаровым, но на этот раз Денис поторопился с ответным пасом и тем самым Даниил не успел выйти из офсайда.

19' Угловой у ворот "Рубина". Фомин разыграл корнер с Макаровым, далее Даниил вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу во вратарскую на Тюкавина, Даку не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер.

18' Фомин разогнал атаку по левой половине поля, далее Даниил выполнил передачу на левый фланг, Скопинцев сразу же выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Рубина" сыграли внимательно и перехватили мяч.

17' Ломовицкий совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Александр под давлением Дасы выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Шунин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

16' Даку при попытке обработать мяч в центре поля под давлением соперника подыграл себе рукой, Сергей Карасёв всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Динамо".

15' Скопинцев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

14' Скопинцев пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, Дюпин сыграл не очень уверенно, но всё же выловил мяч.

13' Угловой у ворот "Рубина". Фомин покатил мяч на правую половину поля к линии штрафной площади, Даса подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника казанского клуба.

12' Ломовицкий совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

11' Кабутов разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.

10' Поднялся Тюкавин после паузы, форвард "Динамо" показал, что с ним всё нормально, Константин готов играть дальше.

9' Тюкавину досталось в борьбе за верховой мяч в центральном круге от Вуячича. Сергей Карасёв сразу остановил игру и пригласил на поле врачей "Динамо".

8' Рахмоналиев при развитии атаки по центру выполнил пас к правой половине поля на Зотова, Умарали хорошо открылся под ответный заброс от Александра в центре штрафной площади, Рахмоналиев в касание пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Шунину.

7' Фомин с углового выполнил подачу к центру штрафной площади, после борьбы мяч был выбит уже к радиусу штрафной, Даса в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

6' Макаров с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в ногу Вуячича и ушёл на угловой.

5' Смолов на правой половине поля перехватил мяч у Иву, далее Фёдор убежал к правому углу штрафной площади и плотно пробил в ближний угол ворот, Дюпин отбил мяч к правому углу вратарской, Вуячич опередил Тюкавина и выбил мяч в аут.

4' "Рубин" также начинает попытки идти в высокий прессинг, но пока что московский клуб играет в обороне без ошибок.

3' Скопинцев теперь уже убежал на левом фланге от Кабутова, но далее создать что-то опасное у ворот "Рубина" футболисты "Динамо" не смогли.

2' Вуячич выполнил слабоватый пас назад к линии штрафной площади на Дюпина, Тюкавин едва не перехватил мяч, но всё же голкипер "Рубина" успел выбить мяч в центр поля.