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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Рубин
1:0
Перерыв
Динамо Москва
0'
45' Желтая карточка
Маричаль Николас
1:0
45' Пенальти
Даку Мирлинд
45' Желтая карточка
Лаксальт Диего
1:0. Гол Мирлинда Даку с пенальт...
Голевой момент Рахмоналиева (вид...

Ход матча

45'
 
Маричаль Николас
45'
Даку Мирлинд
1:0
45'
 
Лаксальт Диего
Прогнозы 187
Рубин 19.8% (37)
X 20.3% (38)
Динамо Москва 59.9% (112)
0
выиграет Рубин
"Рубин" лидер в этой паре, если принимать во внимание ранее проведённые очные матчи
Павел Лавренов #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Динамо Москва
4.05
3.70
4.66
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Дюпин
Юрий
4
Мартынович
Александр
15
Вуячич
Игор
27
Грицаенко
Алексей
70
Кабутов
Дмитрий
21
Зотов
Александр
6
Иву
Угучукву
33
Рахмоналиев
Умарали
9
Ломовицкий
Александр
11
Кузнецов
Даниил
44
Даку
Мирлинд
1
Шунин
Антон
2
Даса
Элазар
3
Бальбуэна
Фабиан
18
Маричаль
Николас
7
Скопинцев
Дмитрий
93
Лаксальт
Диего
74
Фомин
Даниил
77
Макаров
Денис
10
Смолов
Фёдор
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
Рубин
3-5-2
Динамо Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Рубин
Динамо Москва

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

34 матча

47.1%
35.3%
17.6%
16 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.4%
50%
20.6%
10 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.1%
41.2%
14.7%
15 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.69
0.89

Среднее время на гол

130
101

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.26
0.94

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

71
95

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 2 (1) 0.33
Фамейе Джоэль 2 0.33
Мартынович Александр 1 0.17
Грицаенко Алексей 1 0.17
Иву Угучукву 1 0.17
Зотов Александр 0 0
Кабутов Дмитрий 0 0
Рожков Илья 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 3 0.5
Смолов Фёдор 3 (1) 0.5
Нгамалё Николя 1 0.17
Захарян Арсен 1 0.17
Грулёв Вячеслав 1 0.17
Макаров Денис 1 0.17
Бессмертный Станислав 1 0.17
Лаксальт Диего 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 2 0
Иву Угучукву 2 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Даку Мирлинд 1 0
Апшацев Марат 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смолов Фёдор 2 0
Маричаль Николас 2 0
Лаксальт Диего 1 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Макаров Денис 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
4
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

6
12
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4
Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3
Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3

Результаты матчей

Рубин
Динамо Москва

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Рубин
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 8 - 7 13
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8.
Рубин
 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Ростов
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
12.
Локомотив Москва
 Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
13.
Пари НН
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Балтика
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Рубин
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Сочи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
10.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
11.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
5.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Рубин
 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Ростов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча казанский "Рубин" на домашнем поле переигрывает московское "Динамо" с минимальным счётом. Нельзя сказать, что этот результат заслуженный для команды Рашида Рахимова, но казанский клуб смог хорошо воспользоваться своим шансом. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Динамо" Диего Лаксальт получил жёлтую карточку за срыв атаки. Лаксальт в центре поля схватил за футболку Даку, который пытался убежать вперёд по левой половине поля. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Сергей Карасёв к основному времени первого тайма. 
  • Пенальти
    45'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Даку!!! Мирлинд Даку с "точки" пробил под правую штангу, мяч полетел низом, Шунин угадал направление удара, но спасти свою команду Антон не смог. 
  • Желтая карточка
    45'
    Капитан "Динамо" Фабиан Бальбуэна также получил жёлтую карточку за фол против Даку. 
  • Пенальти!
    45'
    Пенальти назначается в ворота "Динамо"! Кабутов со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Бальбуэна в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Даку, Сергей Карасёв сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • Фол, нарушение
    44'
    Фомин на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Даку. "Рубин" заработал неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Рахмоналиев в центральном круге нарушил правила против Смолова в борьбе за мяч. "Динамо" довольно долго разыгывало стандарт. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Даса на левом фланге нарушил правила против Ломовицкого. Игроки "Рубина" довольно долго разыгрывали стандарт. 
  • 41'
    Рахмоналиев с правой половины поля с довольно дальней дистанции, Шунин без особого труда выловил мяч. 
  • Угловой
    40'
    Кабутов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Динамо" сыграли очень внимательно и перехватили мяч без особого труда. 
  • 39'
    Даку неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади "Динамо", Бальбуэна пришлось выбить мяч на угловой. 
  • 38'
    Лаксальт с правой половины поля из-за пределов пробил в дальний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели. 
  • 37'
    Нгамалё при проходе вперёд по левому флангу обыграл Кабутова и Мартыновича, а затем Николя от лицевой линии поля под давлением соперника выполнил подачу на ближний угол вратарской, Вуячич был первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Опасный момент
    36'
    Макаров с левого фланга на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюкавин головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
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    • 35'
      Скопинцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Тюкавина, Вуячич грамотно блокировал форварда "Динамо". 
    • 34'
      Макаров со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, в суматохе Маричаль не смог головой пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Кабутов на левом фланге нарушил правила против Скопинцева. "Динамо" заработало довольно неплохой стандарт. 
    • 32'
      Мирлинд Даку поднялся после паузы, форвард "Рубина" показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      31'
      Даку при проходе вперёд по левой половине поля налетел на Бальбуэна, Сергей Карасёв не зафиксировал нарушение правил. Мирлинд довольно долго поднимался и в итоге главный арбитр матча остановил игру. 
    • 30'
      Смолов при развитии атаки по центру выполнил проникающую передачу к левому углу штрафной площади на Нгамалё, Николя не решился бить в касание по воротам, а затем уже защитники "Рубина" перехватили мяч. 
    • 29'
      Грицаенко разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил подачу на правый угол штрафной площади на Кабутова, Нгамалё отработал в обороне и перехватил мяч. 
    • 28'
      Кузнецов и Кабутов хорошо разогнали атаку по правому флангу, но затем Дмитрий от правого угла штрафной площади выполнил слишком читаемый прострел к линии вратарской, который прервал Бальбуэна. 
    • 27'
      Из центра поля последовал безадресный заброс в центр штрафной площади "Рубина", Дюпин немного размялся при игре на выходе. 
    • Судья
      26'
      Сергей Карасёв чуть ранее также не заметил отмашки в центре поля со стороны Лаксальта в борьбе с Рахмоналиевым. 
    • Судья
      25'
      Даса совершил очередной рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тюкавин в борьбе с Вуячичем оказался на газоне, Сергей Карасёв показал, что никакого пенальти не будет. 
    • 24'
      Даса совершил проход вперёд по правому флангу и затем Элазар выполнил подачу на дальний угол вратарской, Смолов под давлением соперника не смог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
    • Травма, повреждение
      23'
      Грицаенко по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Рубина", после паузы Алексей показал, что он готов играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Тюкавин на этот раз в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Грицаенко. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Рахмоналиев совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем уже у боковой линии штрафной площади Умарали нарушил правила против Лаксальта. 
    • Угловой
      20'
      Фомин вновь разыграл корнер с Макаровым, но на этот раз Денис поторопился с ответным пасом и тем самым Даниил не успел выйти из офсайда. 
    • Угловой
      19'
      Угловой у ворот "Рубина". Фомин разыграл корнер с Макаровым, далее Даниил вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу во вратарскую на Тюкавина, Даку не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер. 
    • 18'
      Фомин разогнал атаку по левой половине поля, далее Даниил выполнил передачу на левый фланг, Скопинцев сразу же выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Рубина" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 17'
      Ломовицкий совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Александр под давлением Дасы выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Шунин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Даку при попытке обработать мяч в центре поля под давлением соперника подыграл себе рукой, Сергей Карасёв всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Динамо". 
    • 15'
      Скопинцев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 14'
      Скопинцев пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, Дюпин сыграл не очень уверенно, но всё же выловил мяч. 
    • Угловой
      13'
      Угловой у ворот "Рубина". Фомин покатил мяч на правую половину поля к линии штрафной площади, Даса подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника казанского клуба. 
    • 12'
      Ломовицкий совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 11'
      Кабутов разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 10'
      Поднялся Тюкавин после паузы, форвард "Динамо" показал, что с ним всё нормально, Константин готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      9'
      Тюкавину досталось в борьбе за верховой мяч в центральном круге от Вуячича. Сергей Карасёв сразу остановил игру и пригласил на поле врачей "Динамо". 
    • Опасный момент
      8'
      Рахмоналиев при развитии атаки по центру выполнил пас к правой половине поля на Зотова, Умарали хорошо открылся под ответный заброс от Александра в центре штрафной площади, Рахмоналиев в касание пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Шунину. 
    • Угловой
      7'
      Фомин с углового выполнил подачу к центру штрафной площади, после борьбы мяч был выбит уже к радиусу штрафной, Даса в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 6'
      Макаров с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в ногу Вуячича и ушёл на угловой. 
    • Опасный момент
      5'
      Смолов на правой половине поля перехватил мяч у Иву, далее Фёдор убежал к правому углу штрафной площади и плотно пробил в ближний угол ворот, Дюпин отбил мяч к правому углу вратарской, Вуячич опередил Тюкавина и выбил мяч в аут. 
    • 4'
      "Рубин" также начинает попытки идти в высокий прессинг, но пока что московский клуб играет в обороне без ошибок. 
    • 3'
      Скопинцев теперь уже убежал на левом фланге от Кабутова, но далее создать что-то опасное у ворот "Рубина" футболисты "Динамо" не смогли. 
    • 2'
      Вуячич выполнил слабоватый пас назад к линии штрафной площади на Дюпина, Тюкавин едва не перехватил мяч, но всё же голкипер "Рубина" успел выбить мяч в центр поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Казани за очки, конечно же по составу "Динамо" должно обыгрывать "Рубин", но мы знаем, что стабильной игры у команды Марцела Лички практически не бывает. 
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Лаксальт Диего получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Г О О О О Л - Мирлинд Даку из команды Рубин забивает с точки!
    • 45'
      Маричаль Николас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 31.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 1:0 Динамо Москва

    Исход игры
    Рубин
    19.8% (37)
    Ничья
    20.3% (38)
    Динамо Москва
    59.9% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.92% (86)
    Меньше
    30.08% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    91.87% (113)
    Нет
    8.13% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    31.6% (59)
    1:1 Ничья
    14.4% (27)
    2:1 Рубин
    8.6% (16)
    0:1 Динамо Москва
    3.2% (6)
    1:3 Динамо Москва
    2.7% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (3)
    1:0 Рубин
    1.6% (3)
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