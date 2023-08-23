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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 66
Рубин 24.2% (16)
X 19.7% (13)
Динамо Москва 56.1% (37)
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Рубин
Ничья
Динамо Москва
3.20
3.70
2.32
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История личных встреч

Рубин
Динамо Москва

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

34 матча

47.1%
35.3%
17.6%
16 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.4%
50%
20.6%
10 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.1%
41.2%
14.7%
15 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.69
0.89

Среднее время на гол

130
101

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.26
0.94

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

71
95

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 2 0.4
Даку Мирлинд 1 0.2
Мартынович Александр 1 0.2
Грицаенко Алексей 1 0.2
Иву Угучукву 1 0.2
Зотов Александр 0 0
Кабутов Дмитрий 0 0
Рожков Илья 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 3 0.6
Смолов Фёдор 3 (1) 0.6
Нгамалё Николя 1 0.2
Захарян Арсен 1 0.2
Грулёв Вячеслав 1 0.2
Макаров Денис 1 0.2
Бессмертный Станислав 1 0.2
Лаксальт Диего 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 2 0
Иву Угучукву 2 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Даку Мирлинд 1 0
Апшацев Марат 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смолов Фёдор 2 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Макаров Денис 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Маричаль Николас 1 0

Результаты матчей

Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
3
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
4
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

6
12
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4
Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3
Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3

Результаты матчей

Рубин
Динамо Москва

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Рубин
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Урал
 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Зенит
 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
6.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8.
Ростов
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
9.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Пари НН
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Факел
 Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Балтика
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Сочи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
9.
Рубин
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Ростов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Факел Марков Евгений 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 2 дня 8 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Рубин 24.2% (16)
    X 19.7% (13)
    Динамо Москва 56.1% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Динамо Москва
    3.20
    3.70
    2.32
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Динамо Москва

    Исход игры
    Рубин
    24.2% (16)
    Ничья
    19.7% (13)
    Динамо Москва
    56.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.92% (35)
    Меньше
    27.08% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    89.58% (43)
    Нет
    10.42% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    33.3% (22)
    1:1 Ничья
    12.1% (8)
    2:1 Рубин
    10.6% (7)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
    1:0 Рубин
    3% (2)
    0:1 Динамо Москва
    3% (2)
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