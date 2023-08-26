Первый тайм

12' Санос со стандарта перевёл мяч на правую половину поля, Барриос в свою очередь выполнил заброс в центр штрафной площади, защитники "Урала" сыграли внимательно и перехватили мяч.

11' Кулаков на левой половине поля нарушил правила против Вендела. Игроки "Зенита" тщательно готовятся к стандарту.

10' Не получилось сегодня "Уралу" сыграть от обороны, быстрый гол "Зенит" забил, а теперь уже и команде из Екатеринбурга придётся больше думать об атаке.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Сергеев!!! Вендел при развитии атаки по центру оторвался от Бевеева и выполнил передачу на ход Сергееву по левой половине поля, далее Иван выполнил перевод к правому углу штрафной площади на ход Клаудиньо, Клаудиньо в свою очередь немного продвинулся вперёд и выполнил отличный мягкий заброс на левый угол вратарской, где уже открылся Сергеев, который спокойно отправил мяч в ближний угол ворот.

8' Сегодня "Газпром Арена" заполнена очень хорошо, болельщики "Зенита" активно гонят свою команду вперёд и ждут уверенной победы.

7' Егорычев в борьбе за верховой мяч на правом углу штрафной площадки "Зенита" нарушил правила против Барриоса.