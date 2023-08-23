Тур: 6. Стадион: Газпром Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Зенит
Урал
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
3.08
1.91
Среднее время на гол
29
47
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.64
0.75
Среднее время на гол
141
120
Всего голов
44
30
Голов в среднем за матч
1.91
1.3
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
47
69
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|4
|0.8
|Сергеев Иван
|2
|0.4
|Вендел Маркус
|2
|0.4
|Мантуан Густаво
|1
|0.2
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|2
|0.4
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.4
|Каштанов Алексей
|2 (2)
|0.4
|Бикфалви Эрик
|1
|0.2
|Аюпов Тимур
|1
|0.2
|Юшин Александр
|0
|0
|Гильерме Шеттине
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Эракович Страхинья
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Кассьерра Матео
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильерме Шеттине
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Кулаков Денис
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
5
Зенит
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3
Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2
Урал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2
Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Результаты матчей
Зенит
Урал
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Зенит
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|Факел
|Марков Евгений
|3 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Урал
Исход игры
Зенит
75.4% (46)
Ничья
13.1% (8)
Урал
11.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (30)
Меньше
44.44% (24)
Обе команды забьют
Да
48.15% (26)
Нет
51.85% (28)
Популярный счёт
2:0 Зенит
24.6% (15)
2:1 Зенит
19.7% (12)
1:0 Зенит
8.2% (5)
4:0 Зенит
6.6% (4)
3:0 Зенит
6.6% (4)
1:2 Урал
6.6% (4)
1:1 Ничья
6.6% (4)
3:1 Зенит
4.9% (3)
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