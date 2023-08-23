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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Урал
Прогнозы 61
Зенит 75.4% (46)
X 13.1% (8)
Урал 11.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Урал
1.55
4.40
7.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Зенит
Урал

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

3.08
1.91

Среднее время на гол

29
47

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.64
0.75

Среднее время на гол

141
120

Всего голов

44
30

Голов в среднем за матч

1.91
1.3

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 4 0.8
Сергеев Иван 2 0.4
Вендел Маркус 2 0.4
Мантуан Густаво 1 0.2
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 2 0.4
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.4
Каштанов Алексей 2 (2) 0.4
Бикфалви Эрик 1 0.2
Аюпов Тимур 1 0.2
Юшин Александр 0 0
Гильерме Шеттине 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Вильмар 1 1
Эракович Страхинья 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Кассьерра Матео 1 0
Алип Нуралы 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильерме Шеттине 1 1
Помазун Илья 2 0
Кулаков Денис 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Бегич Сильвие 1 0

Результаты матчей

Зенит
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
5
Зенит
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3
Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2
Урал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2
Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2

Результаты матчей

Зенит
Урал

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Зенит
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Урал
 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Зенит
 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
6.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8.
Ростов
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
9.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Пари НН
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Факел
 Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Балтика
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Сочи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
9.
Рубин
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Ростов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Факел Марков Евгений 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Спартак Москва Хлусевич Даниил 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 2 дня 5 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 61
    Зенит 75.4% (46)
    X 13.1% (8)
    Урал 11.5% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Урал
    1.55
    4.40
    7.00
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Урал

    Исход игры
    Зенит
    75.4% (46)
    Ничья
    13.1% (8)
    Урал
    11.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (30)
    Меньше
    44.44% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    48.15% (26)
    Нет
    51.85% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    24.6% (15)
    2:1 Зенит
    19.7% (12)
    1:0 Зенит
    8.2% (5)
    4:0 Зенит
    6.6% (4)
    3:0 Зенит
    6.6% (4)
    1:2 Урал
    6.6% (4)
    1:1 Ничья
    6.6% (4)
    3:1 Зенит
    4.9% (3)
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    Зенит
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