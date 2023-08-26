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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Фрайбург
0:0
Второй тайм: 90+'
Вердер
0'
6' Желтая карточка
Шмид Романо
38' Желтая карточка
Кюблер Лукас
45' Желтая карточка
Хёфлер Николас
55' Желтая карточка
Фридль Марко

Ход матча

6'
 
Шмид Романо
38'
Кюблер Лукас
 
45'
Хёфлер Николас
 
55'
 
Фридль Марко
62'
Филипп Максимилиан
Шаллаи Роланд
 
71'
Грегорич Михаэль
Доан Рицу
 
71'
 
Биттенкорт Леонардо
Вайзер Митчелл
79'
 
Линен Сенне
Гросс Кристиан
84'
Вайсхаупт Ноа
Хёлер Лукас
 
84'
Шмидт Кеннет
Кюблер Лукас
 
87'
 
Ковнацки Давид
Дукш Марвин
88'
 
Груев Илия
Шмид Романо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 195 Количество передач 207
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 115
Фрайбург 84.3% (97)
X 9.6% (11)
Вердер 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Вердер
9.10
4.45
6.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
17
Кюблер
Лукас
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
6
Стаге
Йенс
20
Шмид
Романо
11
Фюллькруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Фрайбург
4-2-3-1
Вердер
3-3-2-2

История личных встреч

Фрайбург
Вердер

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

27 матчей

22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:2
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
5:3
ТМС
3:4
Б
1:3
Б
2:1
ТМС
1:2
Б
4:0
Б
0:6

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.29
1.38

Среднее время на гол

70
65

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.77
2.07

Среднее время на гол

50
43

Всего голов

41
47

Голов в среднем за матч

1.52
1.74

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

59
51

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаллаи Роланд 1 0.5
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукш Марвин 1 0
Фридль Марко 1 0
Шмид Романо 1 0
Линен Сенне 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вердер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2
Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1
Вердер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1
РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1

Результаты матчей

Фрайбург
Вердер

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 4:1 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Вердер
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
15.
Бохум
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Кёльн
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Дармштадт
 1:4 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Унион Берлин
 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Бохум
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1:4 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Берлин
 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Кёльн
 1:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Дармштадт
 1:4 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Бохум
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Штутгарт Гирасси Серу 3
Унион Берлин Госенс Робин 2
Бавария Сане Лерой 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Дармштадт Мелем Марвин 2
Майнц Свенссон Бо 1
РБ Лейпциг Розе Марко 1
Фрайбург Хёфлер Николас 1
Весь список
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    • До матча
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    Прогнозы 115
    Фрайбург 84.3% (97)
    X 9.6% (11)
    Вердер 6.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Вердер
    9.10
    4.45
    6.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Вердер

    Исход игры
    Фрайбург
    84.3% (97)
    Ничья
    9.6% (11)
    Вердер
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.32% (81)
    Меньше
    27.68% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    77.68% (87)
    Нет
    22.32% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    53% (61)
    2:0 Фрайбург
    12.2% (14)
    1:0 Фрайбург
    7.8% (9)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    3:1 Фрайбург
    5.2% (6)
    1:2 Вердер
    5.2% (6)
    3:2 Фрайбург
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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    Фрайбург
    Вердер
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