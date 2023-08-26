Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Тактическая замена. Черны Вацлав уходит с поля и его заменяет Астер Вранкс

85' Ох, нехорошо это выглядит. Сванберг Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Ох, нехорошо это выглядит. Вальдшмидт Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Сванберг Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Вальдшмидт Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удар от ворот произведет Вольфсбург

81' Олесен Матиас не смог попасть в створ ударом издали

80' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Майер Ловро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Оооо... вот это был удар! Хюберс Тимо должен был забить с этой позиции.

78' Хюберс Тимо нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Г О О О О Л - Винд Йонас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

72' Хорошую попытку сделал Винд Йонас . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Меле Йоаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Кёльн

70' Сванберг Маттиас не смог попасть в створ ударом издали

69' Тактическая замена. Расмус Карстенсен уходит с поля и его заменяет Финкгрефе Макс

68' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Мартель Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Мартель Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

66' Удар от ворот произведет Кёльн

65' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Майер Ловро

64' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Винд Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Вальдшмидт Лука не смог попасть в створ ударом издали

63' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Команда Вольфсбург сравняла счет! Игра продолжается!

62' Г О О О О Л - Винд Йонас забивает с правой ноги!

62' Сванберг Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Вольфсбург

60' Любичич Деян не смог попасть в створ ударом издали

60' Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Вольфсбург

59' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Черны Вацлав - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Судья свистит. Черны Вацлав атаковал сзади соперника. Это Расмус Карстенсен заработал своей команде штрафной

58' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Любичич Деян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Команда Кёльн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

55' Г О О О О Л - Вальдшмидт Лука из команды Кёльн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

54' Вальдшмидт Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Вольфсбург

53' Шанс! Расмус Карстенсен из команды Кёльн пробил головой, но мимо

52' Пакарада Леарт из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Матч возобновлен

49' Зесигер Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Судья подбегает и показывает Адамян Саркис из команды Кёльн отложенную желтую карточку за фол.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника