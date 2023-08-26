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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Кёльн
1:2
Второй тайм: 90+'
Вольфсбург
0'
48' Желтая карточка
Адамян Саркис
1:0
55' Гол
Вальдшмидт Лука
58' Желтая карточка
Черны Вацлав
1:1
62' Гол
Винд Йонас
1:2
72' Гол
Винд Йонас
79' Желтая карточка
Майер Ловро
89' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
90' Желтая карточка
Винд Йонас
1:2. Гол Йонаса Винна (видео). Ч...
1:1. Гол Йонаса Винна (видео). Ч...
1:0. Гол Луки Вальдшмидта (видео...

Ход матча

28'
Адамян Саркис
Зельке Дейви
 
48'
Адамян Саркис
 
55'
Вальдшмидт Лука
(Адамян Саркис)
1:0
58'
 
Черны Вацлав
62'
1:1
Винд Йонас
(Сванберг Маттиас)
62'
 
Арнольд Максимилиан
Герхардт Янник
62'
 
Баку Ридле
Коцца Николя
69'
Финкгрефе Макс
Карстенсен Расмус
 
69'
Олесен Матиас
Мартель Эрик
 
72'
1:2
Винд Йонас
77'
Майна Линтон
Любичич Деян
 
77'
Гусенбашич Денис
Кайнц Флориан
 
79'
 
Майер Ловро
85'
 
Вранкс Астер
Черны Вацлав
85'
 
Томаш Тьягу
Майер Ловро
89'
 
Арнольд Максимилиан
90'
 
Винд Йонас

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 1
  • 5 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 227 Количество передач 216
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 114
Кёльн 28.9% (33)
X 38.6% (44)
Вольфсбург 32.5% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Вольфсбург
34.00
4.50
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
18
Карстенсен
Расмус
11
Кайнц
Флориан
9
Вальдшмидт
Лука
27
Зельке
Дейви
1
Кастельс
Коэн
21
Меле
Йоаким
4
Лакруа
Максанс
5
Зесигер
Седрик
8
Коцца
Николя
32
Сванберг
Маттиас
31
Герхардт
Янник
19
Майер
Ловро
7
Черны
Вацлав
23
Винд
Йонас
39
Виммер
Патрик
Кёльн
4-2-3-1
Вольфсбург
4-3-3

История личных встреч

Кёльн
Вольфсбург

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед

26 матчей

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:4
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:2
ТМС
0:3
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
К
3:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.92
1.57

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

39
38

Голов в среднем за матч

1.5
1.46

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

60
61

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальдшмидт Лука 1 0.5
Адамян Саркис 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 4 2
Сванберг Маттиас 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамян Саркис 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герхардт Янник 1 0
Черны Вацлав 1 0
Майер Ловро 1 0
Вранкс Астер 1 0
Виммер Патрик 1 0

Результаты матчей

Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0
Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1
Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2

Результаты матчей

Кёльн
Вольфсбург

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 4:1 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Вердер
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
15.
Бохум
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Кёльн
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Дармштадт
 1:4 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Унион Берлин
 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Бохум
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1:4 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Берлин
 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Кёльн
 1:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Дармштадт
 1:4 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Бохум
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Штутгарт Гирасси Серу 3
Унион Берлин Госенс Робин 2
Бавария Сане Лерой 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Дармштадт Мелем Марвин 2
Майнц Свенссон Бо 1
РБ Лейпциг Розе Марко 1
Фрайбург Хёфлер Николас 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Зесигер Седрик из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Баку Ридле из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Адамян Саркис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Шабо Юлиан выиграл воздушное противоборство у Винд Йонас.
    • 87'
      Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Прогнозы 114
    Кёльн 28.9% (33)
    X 38.6% (44)
    Вольфсбург 32.5% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Вольфсбург
    34.00
    4.50
    3.30
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 1:2 Вольфсбург

    Исход игры
    Кёльн
    28.9% (33)
    Ничья
    38.6% (44)
    Вольфсбург
    32.5% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.68% (59)
    Меньше
    47.32% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (94)
    Нет
    16.07% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.7% (35)
    1:2 Вольфсбург
    23.7% (27)
    2:1 Кёльн
    19.3% (22)
    0:1 Вольфсбург
    6.1% (7)
    1:0 Кёльн
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    1:3 Вольфсбург
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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