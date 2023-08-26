СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' СК Дармштадт пытается что-то создать.

49' СК Дармштадт контролирует мяч.

48' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Christoph Klarer наказан за толчок Бехренс Кевин

47' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

47' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' СК Дармштадт контролирует мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Ману Брайдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' СК Дармштадт пытается что-то создать.

44' Ману Брайдон получил желтую карточку от судьи

44' Крал Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' СК Дармштадт пытается что-то создать.

43' СК Дармштадт контролирует мяч.

43' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Мелем Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Холланд Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' СК Дармштадт контролирует мяч.

40' Маглица Матей плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

39' Г О О О О Л - Бехренс Кевин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

39' Юранович Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт разыграл угловой с левого угла.

37' СК Дармштадт контролирует мяч.

37' Хонзак Матиас нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

36' Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Мелем Марвин получил желтую карточку от судьи

33' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

32' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

31' СК Дармштадт контролирует мяч.

30' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

30' Бекер Шеральдо не смог попасть в створ ударом издали

30' Юранович Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' СК Дармштадт контролирует мяч.

26' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

26' Фофана Датро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Г О О О О Л - Мелем Марвин забивает ударом с левой ноги!

24' Пфайффер Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' СК Дармштадт контролирует мяч.

24' Франич Бартол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Госенс Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

21' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

18' Юранович Йосип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.

16' СК Дармштадт контролирует мяч.

15' СК Дармштадт контролирует мяч.

14' Маглица Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Шанс! Ману Брайдон из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо

13' Нюрнбергер Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ману Брайдон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' СК Дармштадт пытается что-то создать.

9' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

8' СК Дармштадт контролирует мяч.

6' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Рефери не любит споров - именно за это Ааронсон Бренден сейчас получил желтую

4' Г О О О О Л - Госенс Робин забивает с левой ноги!

3' СК Дармштадт контролирует мяч.

3' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' СК Дармштадт контролирует мяч.

2' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' СК Дармштадт контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' СК Дармштадт начинает с центра поля