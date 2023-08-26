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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
Дармштадт
1:4
Конец матча
Унион Берлин
0'
0:1
4' Гол
Госенс Робин
5' Желтая карточка
Ааронсон Бренден
21' Вторая желтая карточка
Ааронсон Бренден
1:1
24' Гол
Мелем Марвин
34' Желтая карточка
Мелем Марвин
1:2
34' Гол
Госенс Робин
1:3
39' Гол
Бехренс Кевин
44' Желтая карточка
Ману Брайдон
1:4
65' Гол
Духи Данило
90'+6
1:4. Гол Данило Дуки (видео). Че...
1:3. Гол Кевина Беренса (видео)....
1:2. Гол Робина Гозенса (видео)....
1:1. Гол Марвина Мелема (видео)....
0:1. Гол Робина Гозенса (видео)....

Ход матча

4'
0:1
Госенс Робин
(Лайдуни Аисса)
5'
 
Ааронсон Бренден
21'
 
Ааронсон Бренден
24'
Мелем Марвин
1:1
25'
 
Бекер Шеральдо
Фофана Датро
34'
Мелем Марвин
 
34'
1:2
Госенс Робин
(Юранович Йосип)
39'
1:3
Бехренс Кевин
44'
Ману Брайдон
 
46'
Бадер Маттиас
Кларер Кристоф
 
46'
Хорнби Фрэйзер
Хонзак Матиас
 
64'
 
Кемляйн Алеша
Лайдуни Аисса
64'
 
Сибачо Жордан
Бехренс Кевин
64'
 
Фолланд Кевин
Бекер Шеральдо
65'
1:4
Духи Данило
(Юранович Йосип)
67'
Стожилкович Филип
Ману Брайдон
 
67'
Вильхельмссон Оскар
Маглица Матей
 
78'
Кемпе Тобиас
Мелем Марвин
 
84'
 
Руссийон Жером
Госенс Робин

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 10 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 624 Количество передач 195
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Дармштадт 7.6% (9)
X 5.1% (6)
Унион Берлин 87.3% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
14
Кларер
Кристоф
5
Маглица
Матей
15
Нюрнбергер
Фабиан
28
Франич
Бартол
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
7
Ману
Брайдон
18
Хонзак
Матиас
24
Пфайффер
Лука
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
18
Юранович
Йосип
6
Госенс
Робин
20
Лайдуни
Аисса
33
Крал
Алекс
7
Ааронсон
Бренден
11
Фофана
Датро
17
Бехренс
Кевин
Дармштадт
3-4-2-1
Унион Берлин
3-4-1-2

История личных встреч

Дармштадт
Унион Берлин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
3:1
Б2
3:3
Б2
5:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
1.67

Среднее время на гол

27
54

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.83
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

31
77

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 1 0.5
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 2
Госенс Робин 2 1
Пантович Милош 1 0.5
Духи Данило 1 0.5
Юранович Йосип 0 0
Лайдуни Аисса 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелем Марвин 2 0
Ману Брайдон 1 0
Кларер Кристоф 1 0
Маглица Матей 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Дармштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
3
38%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0
Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0
Унион Берлин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0

Результаты матчей

Дармштадт
Унион Берлин

Точный счет

1:4
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Байер Л
 3:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Боруссия М
 0:3 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
13.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Боруссия М
 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Байер Л
 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Боруссия М
 0:3 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Штутгарт Гирасси Серу 3
Байер Л Бонифасе Виктор 2 (1)
Байер Л Та Джонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Дармштадт Мелем Марвин 2
Боруссия М Чванчара Томаш 2
Байер Л Бонифасе Виктор 2
Майнц Свенссон Бо 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    СК Дармштадт контролирует мяч.
  • 95'
    Кнохе Робин из команды Унион Берлин перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 67%, Унион Берлин: 33%.
  • 95'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Унион Берлин
  • 94'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет Унион Берлин
  • 93'
    Шанс! Хорнби Фрэйзер из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
  • 93'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 93'
    Близко! Кемляйн Алеша нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 92'
    Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Хорнби Фрэйзер нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Дармштадт 7.6% (9)
    X 5.1% (6)
    Унион Берлин 87.3% (103)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 1:4 Унион Берлин

    Исход игры
    Дармштадт
    7.6% (9)
    Ничья
    5.1% (6)
    Унион Берлин
    87.3% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.82% (67)
    Меньше
    40.18% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    61.61% (69)
    Нет
    38.39% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Унион Берлин
    44.9% (53)
    0:1 Унион Берлин
    19.5% (23)
    0:2 Унион Берлин
    13.6% (16)
    2:1 Дармштадт
    5.9% (7)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    1:3 Унион Берлин
    2.5% (3)
    1:0 Дармштадт
    1.7% (2)
    0:3 Унион Берлин
    1.7% (2)
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